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زلاتكو: صراع «الوسط» سيضع مودريتش في اختبار حقيقي أمام البرتغال

مودريتش خلال تحضيرات كرواتيا لمواجهة البرتغال (د.ب.أ)
مودريتش خلال تحضيرات كرواتيا لمواجهة البرتغال (د.ب.أ)
  • تورونتو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • تورونتو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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زلاتكو: صراع «الوسط» سيضع مودريتش في اختبار حقيقي أمام البرتغال

مودريتش خلال تحضيرات كرواتيا لمواجهة البرتغال (د.ب.أ)
مودريتش خلال تحضيرات كرواتيا لمواجهة البرتغال (د.ب.أ)

قد ينظر المشجعون إلى مباراة دور الـ32 في كأس العالم على أنَّها مواجهة بين لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، لكن زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا يرى أنَّ هناك أمراً مختلفاً يتشكَّل عندما يتواجه الفريقان لأول مرة على الإطلاق في البطولة.

بالنسبة لداليتش، ستدور المعركة في وسط الملعب، حيث يمتلك كلا الفريقين محركات قوية قد تحدِّد أي من النجمين المتقدِّمين في السن سيتقدَّم خطوة أخرى نحو الفوز باللقب.

وقال داليتش في مؤتمر صحافي بتورونتو: «أعتقد أنَّ هذه المباراة ستكون معركةً بين لاعبي خط الوسط. تمتلك البرتغال لاعبين ممتازين في خط الوسط. إنَّهم جيدون جداً من الناحية الخططية. وفي هذه المباراة، سيكون هناك ثمن لكل خطأ».

وأظهرت كرواتيا مرة أخرى المرونة التي ميَّزت مشاركاتها الأخيرة في كأس العالم، إذ تعافت من خسارة المباراة الافتتاحية أمام إنجلترا بفوزها 1 - صفر على بنما و2 - 1 على غانا.

أما البرتغال، فقد خيَّبت الآمال بتحقيق فوز واحد، وتعادلين في مرحلة المجموعات، لكن داليتش لن يغامر أمام فريق يعتقد أنه لا يزال قادراً على إحداث مفاجأة.

ويضم خط وسط كرواتيا القائد مودريتش (40 عاماً) إلى جانب مارتن باتورينا، الذي سجَّل هدفاً في مرمى إنجلترا، وبيتار سوتشيتش، الذي سجَّل هدفاً في مرمى غانا.

أما البرتغال، فلديها ثلاثي خط وسط مؤلف من فيتينيا وجواو نيفيز وبرونو فرنانديز، رغم أنَّ الاهتمام لا يزال منصباً بشكل كبير على رونالدو. وقال داليتش عن البرتغال: «إنه فريق يسعى للسيطرة على الكرة في كل الأوقات. نقاط ضعف هذا الفريق قليلة، ويمكنه في أي لحظة أن يشكِّل خطراً وتهديداً».

وقد تكون مباراة تورونتو، التي ستكون آخر مباراة للمدينة المستضيفة، نهاية مشوار مودريتش أو رونالدو. وتحدَّث دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا بدبلوماسية عن هذين العملاقين في عالم كرة القدم قائلاً: «لدينا لاعبان بارزان قاما بعمل رائع. أنا مقتنع بأنَّ لوكا سيواصل مسيرته إلى الأمام. لا يسعني إلا أن أتحدَّث بإيجابية عن كليهما».

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دهس «غير قانوني» يحرم أميركا من نجمها بالوغون أمام بلجيكا

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فولارين بالوغون بعد تعرُّضه للطرد (إ.ب.أ)
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دهس «غير قانوني» يحرم أميركا من نجمها بالوغون أمام بلجيكا

فولارين بالوغون بعد تعرُّضه للطرد (إ.ب.أ)
فولارين بالوغون بعد تعرُّضه للطرد (إ.ب.أ)

يفتقد منتخب الولايات المتحدة خدمات نجمه فولارين بالوغون في لقائه المرتقب ضد منتخب بلجيكا، في السادس من يوليو (تموز) الحالي بدور الـ16 لبطولة كأس العالم، بداعي الإيقاف.

وتلقَّى بالوغون بطاقة حمراء في الدقيقة 64 من عمر مباراة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، بدور الـ32 للمونديال، بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأثبتت تقنية «فار» قيام اللاعب الأميركي بدهس كاحل طارق محرموفيتش، لاعب البوسنة، خلال إحدى الكرات المشتركة في وسط الملعب، حينما كانت النتيجة تشير لتقدُّم منتخب الولايات المتحدة بهدف نظيف أحرزه بالوغون في الدقيقة 45، حيث كان هذا هو هدفه الثالث في النسخة الحالية للمسابقة، عقب تسجيله ثنائية خلال الفوز 4 - 1 على باراغواي في الجولة الافتتاحية بمرحلة المجموعات.

وتلقَّى بالوغون البطاقة الحمراء الخامسة للمنتخب الأميركي في كأس العالم، بعد إريك وينالدا أمام تشيكوسلوفاكيا عام 1990، وفرناندو كلافيهو أمام البرازيل عام 1994، وبابلو ماسترويني وإيدي بوب أمام إيطاليا عام 2006.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مشجعو كأس العالم يقاضون منصة «ستوب هاب» لبيع التذاكر

الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)
الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

مشجعو كأس العالم يقاضون منصة «ستوب هاب» لبيع التذاكر

الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)
الدعوى القضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص (رويترز)

رفع مشجعو كأس العالم دعوى قضائية ضد منصة «ستوب هاب» لإعادة بيع التذاكر، بعدم تسليم التذاكر الباهظة التي اشتروها لحضور المباريات.

وفي دعوى جماعية رُفعت، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، قال المشجعون إنهم «لم يحصلوا على ما دفعوا ثمنه» لأنَّ المنصة لم تسلمهم التذاكر.

وقالت المنصة إنها لن تعلق على الدعوى القضائية، لكنها أضافت في بيان: «هدفنا الوحيد هو أن يحضر المشجعون الفعاليات، وإذا حدث أي خطأ، فإنَّ ضمان فان بروتكت الخاص بنا يوفِّر تذاكر بديلة أو استرداداً كاملاً للمبلغ المدفوع. وكأس العالم ليست استثناء، والمشكلات التي واجهها المشجعون ترجع في الغالب إلى مشكلات في البنية التحتية الخاصة ببيع التذاكر لدى مُنظِّم الحدث نفسه».

وكان «فيفا» قد حثَّ المشجعين على استخدام منصته الرسمية لإعادة البيع حصراً، قائلاً إنها موثوقة.

وقد اكتسحت تعليقات المشجعين مواقع التواصل الاجتماعي خلال البطولة التي تُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ ألقوا باللوم على المنصة؛ بسبب إلغاء التذاكر في اللحظات الأخيرة، وتراجعها عن تأكيداتها بأنَّهم سيحصلون على تذاكر بديلة.

ويقول الكثيرون من حاملي التذاكر إنهم سافروا مسافات طويلة لمشاهدة المباريات، ولم يكن استرداد ثمن التذاكر مرضياً بالنسبة لهم لأنهم كانوا قد دفعوا تكاليف الطيران والإقامة.

وجاء في الشكوى أن المشجعين تعرَّضوا «للخداع واشتروا تذاكر كأس العالم بمبالغ طائلة، ليتكبَّدوا في النهاية خسائر مالية فادحة. هذا يمثل انحداراً جديداً لصناعة بيع تذاكر الأحداث الرياضية التي تعاني مراراً وتكراراً من مشكلات تتعلق بحماية المستهلك، مما يضر بالمشجعين الذين يجعلون الرياضة مميزة».

وألقت المنصة باللوم على البنية التحتية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في المشكلات المتعلقة بإعادة بيع التذاكر.

وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات غير محددة لا تقل عن 5 ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص في الولايات المتحدة الذين لم يتسلموا تذاكر كأس العالم التي اشتروها عبر «ستوب هاب»؛ وذلك بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين حماية المستهلك وقوانين الإعلان الكاذب.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

أميركا تعبر البوسنة بـ10 لاعبين... وتضرب موعداً مع بلجيكا

مالك تيلمان لاعب أميركا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني (أ.ب)
مالك تيلمان لاعب أميركا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني (أ.ب)
  • سانتا كلارا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • سانتا كلارا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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أميركا تعبر البوسنة بـ10 لاعبين... وتضرب موعداً مع بلجيكا

مالك تيلمان لاعب أميركا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني (أ.ب)
مالك تيلمان لاعب أميركا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني (أ.ب)

بلغ منتخب الولايات المتحدة، المنقوص عددياً، دور الـ16 في كأس العالم، بتخطيه البوسنة والهرسك 2 - 0، الأربعاء، على ملعب «ليفايس» في سانتا كلارا بسان فرانسيسكو ضمن دور الـ32.

ويدين منتخب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعبوره لهدفي الثنائي فولارين بالوغون في الدقيقة 45، ومالك تيلمان في الدقيقة 82.

وأكمل منتخب البلد المستضيف للبطولة، بالشراكة مع المكسيك وكندا، المواجهة بـ10 لاعبين بعد طرد بالوغون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 64.

وضربت الولايات المتحدة موعداً في دور الـ16 مع بلجيكا الفائزة على السنغال 3 - 2 بعد التمديد (2 - 2 في الوقت الأصلي)، وذلك في مدينة سياتل الأميركية، يوم الاثنين المقبل.

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