منتخب ألمانيا يدين التعليقات العنصرية بعد خروجه المونديالي

وجَّه المنتخب الألماني لكرة القدم شكره للجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي على دعمهم للفريق خلال بطولة كأس العالم، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه على خروجه المبكر من المونديال، كما أدان التعليقات التمييزية على الإنترنت.

وجاء في منشور على حساب منتخب ألمانيا الرسمي على تطبيق «إنستغرام»، الذي يتابعه 7.6 مليون شخص، يوم الأربعاء: «نتقبل النقد الموجَّه لأدائنا. إنَّه أمر مبرَّر وجزء من الرياضة. لكن الكراهية مرفوضة. لا نقبل العنصرية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز».

أضاف البيان: «كرة القدم رمز للتضامن والتكاتف، لا للفرقة والانقسام».

وتعرَّض فريق المدرب يوليان ناغلسمان لانتقادات لاذعة على الإنترنت بعد خروجه المبكر من كأس العالم من دور الـ32 إثر خسارته أمام منتخب باراغواي.

ويضم الفريق عدداً كبيراً من اللاعبين ذوي البشرة السمراء، بينما ينحدر نديم أميري من أصول أفغانية.

ووضع المنشور أيضاً خروج ألمانيا، التي تُوِّجت بكأس العالم 4 مرات، من المونديال في سياقه الرياضي.

وجاء فيه: «لم نتمكَّن من إظهار إمكانات هذا الفريق. ولهذا السبب خرجنا من هذه البطولة مبكراً جداً».

واختتم منتخب ألمانيا في بيانه: «إلى كل مَن ساندنا.. شكراً لكم على حضوركم. شكراً لدعمكم. سنقدِّم أداءً أفضل في المرة المقبلة. معكم إلى جانبنا. منتخبكم الوطني».