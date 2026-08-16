ليدز يونايتد يقترب من ضم إلفيدي... وبيع بورناو

اقترب السويسري نيكو إلفيدي، مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، من الانتقال إلى صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي، وفقاً لتقارير إعلامية في ألمانيا وإنجلترا، الأحد.

ومن المقرر أن يصل إلفيدي إلى ليدز، الاثنين، للخضوع للفحص الطبي، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى النادي الإنجليزي، ليصبح رابع صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد هاري ويلسون وتاريك محاريموفيتش وجيمس ترافورد.

ومن المتوقع أن يرحل المدافع البلجيكي سيباستيان بورناو عن ليدز، على سبيل الإعارة إلى هامبورغ الألماني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وسبق لإلفيدي العمل تحت قيادة دانييل فاركه، مدرب ليدز الحالي، عندما كان الأخير مديراً فنياً لمونشنغلادباخ خلال موسم 2022 - 2023.