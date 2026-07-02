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البرتغال تستحضر ذكرى جوتا في مواجهة كرواتيا

مشاعر البرتغاليين موحدة تجاه نجمهم الراحل جوتا (رويترز)
مشاعر البرتغاليين موحدة تجاه نجمهم الراحل جوتا (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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البرتغال تستحضر ذكرى جوتا في مواجهة كرواتيا

مشاعر البرتغاليين موحدة تجاه نجمهم الراحل جوتا (رويترز)
مشاعر البرتغاليين موحدة تجاه نجمهم الراحل جوتا (رويترز)

عندما تدخل البرتغال الملعب لمواجهة كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، يوم الجمعة، في تورونتو، ستكون المباراة في الثاني من يوليو (تموز) في كندا.

أما في الوطن، فسيكون التاريخ قد أصبح بالفعل 3 يوليو، وهو يوم يحمل أهميةً تتجاوز كرة القدم.

وسيكون قد مرَّ عام بالضبط على وفاة ديوغو جوتا، مهاجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول، الذي جعلته مهاراته وحسه التهديفي وتفانيه في خدمة المنتخب الوطني أحد أكثر اللاعبين المحبوبين.

ولقي جوتا (28 عاماً) وشقيقه أندريه سيلفا مصرعهما في حادث سيارة في شمال غربي إسبانيا عندما انحرفت سيارتهما من طراز «لامبورجيني» عن الطريق، واشتعلت فيها النيران.

ومن المؤكد أنَّ الذكرى السنوية ستثير مشاعر زملائه في الفريق والمشجعين وأعضاء الجهاز الفني الذين أمضوا الشهر الماضي في الحرص على أن تظلَّ ذكراه جزءاً بارزاً من حملتهم، حيث تمَّ دمج الاحتفالات التذكارية في رحلتهم نحو كأس العالم.

ووصف روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، جوتا بأنه «النور الذي يضيء لنا»، ومنحه لقب «عضو فخري» في تشكيلة المنتخب المشارِكة في كأس العالم.

ويرتدي روبن نيفيز، صديق جوتا المقرَّب ولاعب خط وسط منتخب البرتغال، رقم 21 الذي كان يرتديه جوتا. كما أهدى رئيس وزراء البلاد، لويس مونتينيغرو، اللاعبين أساور تحمل اسم جوتا.

ومسح والداه، إيسابيل وجواكيم سيلفا، دموعهما في المدرجات خلال تكريم مؤثر قبل مباراة البرتغال الافتتاحية في كأس العالم، ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن.

فيتينيا يرتدي سواراً أهداه رئيس الوزراء البرتغالي لجميع أعضاء المنتخب منقوشاً عليه اسم الراحل ديوغو جوتا (إ.ب.أ)

وقال المدافع فيتينيا يوم الأربعاء: «هناك كثير من الدوافع للفوز بالمباراة، وهناك عامل إضافي آخر، وهو هذا اليوم الخاص. لدينا كل الدوافع، من أجل عائلاتنا، ومن أجل ديوغو جوتا، ومن أجل البلد بأسره، ومن أجل البرتغال بأكملها».

روبرتسون المتأثر

كما كان فقدان جوتا ملموساً في صفوف منتخب اسكوتلندا المشارِك في كأس العالم، بعد أن توجَّهت أفكار القائد أندي روبرتسون، الذي كان في حالة عاطفية، فوراً إلى زميله الراحل في ليفربول وصديقه العزيز عندما حسمت اسكوتلندا تأهلها إلى النهائيات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكتبت أرملة جوتا، روتي كاردوسو، رسالة إلى روبرتسون عند انطلاق البطولة.

وكتبت: «عندما تخطو إلى الملعب، سيكون ديوغو معك في أفكارك، وفي خطواتك وفي قلبك. شكراً لك على عدم نسيانه... شكراً لك على اصطحابه معك. شكراً لك على تحويل ألم الفقد إلى قوة وإلى شيء جميل للغاية».

ويضفي توقيت مباراة صباح الجمعة، بعداً عاطفياً إضافياً.

نيفيز ارتدى القميص رقم 21 في المونديال إحياءً لذكرى صديقه الراحل (رويترز)

فمع انطلاق المباراة في تورونتو، ستكون الساعة قد تجاوزت منتصف الليل في البرتغال، في ذكرى الحدث الذي صدم الأمة، وأحدث صدمةً في أوساط كرة القدم.

بالنسبة لكثير من لاعبي البرتغال، كان جوتا أكثر من مجرد زميل في الفريق. فقد كان جزءاً من جيل ساعد على إبقاء البلاد ضمن نخبة كرة القدم، وشخصية موثوقاً بها في غرفة الملابس سجَّل أهدافاً حاسمة وصنع لحظات حاسمة.

وسجَّل جوتا 14 هدفاً في 49 مباراة مع منتخب البرتغال، وكان من شبه المؤكد أنَّه سيكون ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم الحالية بأميركا الشمالية هذا العام، بعد أن غاب عن كأس العالم 2018؛ بسبب إصابة في ربلة الساق.

ورغم أنَّ مرور الوقت لم يخفِّف من حدة الألم كثيراً، فإنَّ كرة القدم، حتماً تمضي قدماً.

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زلاتكو: صراع «الوسط» سيضع مودريتش في اختبار حقيقي أمام البرتغال

مودريتش خلال تحضيرات كرواتيا لمواجهة البرتغال (د.ب.أ)
مودريتش خلال تحضيرات كرواتيا لمواجهة البرتغال (د.ب.أ)
  • تورونتو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • تورونتو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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زلاتكو: صراع «الوسط» سيضع مودريتش في اختبار حقيقي أمام البرتغال

مودريتش خلال تحضيرات كرواتيا لمواجهة البرتغال (د.ب.أ)
مودريتش خلال تحضيرات كرواتيا لمواجهة البرتغال (د.ب.أ)

قد ينظر المشجعون إلى مباراة دور الـ32 في كأس العالم على أنَّها مواجهة بين لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، لكن زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا يرى أنَّ هناك أمراً مختلفاً يتشكَّل عندما يتواجه الفريقان لأول مرة على الإطلاق في البطولة.

بالنسبة لداليتش، ستدور المعركة في وسط الملعب، حيث يمتلك كلا الفريقين محركات قوية قد تحدِّد أي من النجمين المتقدِّمين في السن سيتقدَّم خطوة أخرى نحو الفوز باللقب.

وقال داليتش في مؤتمر صحافي بتورونتو: «أعتقد أنَّ هذه المباراة ستكون معركةً بين لاعبي خط الوسط. تمتلك البرتغال لاعبين ممتازين في خط الوسط. إنَّهم جيدون جداً من الناحية الخططية. وفي هذه المباراة، سيكون هناك ثمن لكل خطأ».

وأظهرت كرواتيا مرة أخرى المرونة التي ميَّزت مشاركاتها الأخيرة في كأس العالم، إذ تعافت من خسارة المباراة الافتتاحية أمام إنجلترا بفوزها 1 - صفر على بنما و2 - 1 على غانا.

أما البرتغال، فقد خيَّبت الآمال بتحقيق فوز واحد، وتعادلين في مرحلة المجموعات، لكن داليتش لن يغامر أمام فريق يعتقد أنه لا يزال قادراً على إحداث مفاجأة.

ويضم خط وسط كرواتيا القائد مودريتش (40 عاماً) إلى جانب مارتن باتورينا، الذي سجَّل هدفاً في مرمى إنجلترا، وبيتار سوتشيتش، الذي سجَّل هدفاً في مرمى غانا.

أما البرتغال، فلديها ثلاثي خط وسط مؤلف من فيتينيا وجواو نيفيز وبرونو فرنانديز، رغم أنَّ الاهتمام لا يزال منصباً بشكل كبير على رونالدو. وقال داليتش عن البرتغال: «إنه فريق يسعى للسيطرة على الكرة في كل الأوقات. نقاط ضعف هذا الفريق قليلة، ويمكنه في أي لحظة أن يشكِّل خطراً وتهديداً».

وقد تكون مباراة تورونتو، التي ستكون آخر مباراة للمدينة المستضيفة، نهاية مشوار مودريتش أو رونالدو. وتحدَّث دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى كرواتيا بدبلوماسية عن هذين العملاقين في عالم كرة القدم قائلاً: «لدينا لاعبان بارزان قاما بعمل رائع. أنا مقتنع بأنَّ لوكا سيواصل مسيرته إلى الأمام. لا يسعني إلا أن أتحدَّث بإيجابية عن كليهما».

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كأس العالم أميركا
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شفاينشتايغر وكان: ناغلسمان ليس مسؤولاً عن غياب قتالية لاعبي ألمانيا

ناغلسمان (أ.ب)
ناغلسمان (أ.ب)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

شفاينشتايغر وكان: ناغلسمان ليس مسؤولاً عن غياب قتالية لاعبي ألمانيا

ناغلسمان (أ.ب)
ناغلسمان (أ.ب)

يرى باستيان شفاينشتايغر بطل العالم السابق، وحارس المرمى الألماني الأسطوري أوليفر كان، أنَّ التركيز في إخفاق منتخب ألمانيا في كأس العالم يجب أن ينصب على مزايا اللاعبين التي فقدوها، ومسؤوليتهم بدلاً من المدرب يوليان ناغلسمان.

وقال شفاينشتايغر، المحلل الرياضي في محطة «إيه آر دي» التلفزيونية والذي أسهم في فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم عام 2014 في البرازيل: «هناك خلل ما حدث في السنوات اللاحقة فيما يتعلق بالروح القتالية التي اشتهرت بها المنتخبات الألمانية سابقاً».

وأضاف: «لقد تخلينا عن نقاط قوتنا أو أهملناها. ربما لا يرغب البعض في سماع هذا. افتقدنا المزايا التي كنا نحظى بالاحترام في الخارج بفضلها».

وأوضح: «ما فقدناه هو الصلابة، والهوية، والروح القتالية. فرق أخرى تمتلك هذه الصفات. جميع المنافسين السابقين يقولون لي: (لقد فقدتم جوهركم، ولم تعد لديكم القدرة على لعب كرة القدم كما كنتم تفعلون. لهذا السبب خرجتم من البطولة)».

من جانبه، تحدَّث كان، الذي خسر فريقه أمام البرازيل في نهائي كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، بعبارات مماثلة، حيث كتب حارس المرمى السابق على موقع «لينكد إن» أن النقاش الدائر حول المدرب يغفل جوهر الموضوع.

وأكد كان: «3 مدربين فشلوا في المرحلة نفسها: يواخيم لوف، وهانزي فليك، ويوليان ناغلسمان. 3 أفكار لعب مختلفة. 3 أساليب قيادة مختلفة. النتيجة نفسها: الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2018 و2022، والآن في دور الـ32 أمام باراغواي».

وشدَّد كان: «إذا فشل 3 مدربين لديهم مناهج مختلفة دائماً في النقطة نفسها، فإن السبب أعمق من ذلك».

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كأس العالم أميركا
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منتخب ألمانيا يدين التعليقات العنصرية بعد خروجه المونديالي

لاعبو ألمانيا تلقوا هجوماً لاذعاً بعد الخروج المونديالي (أ.ب)
لاعبو ألمانيا تلقوا هجوماً لاذعاً بعد الخروج المونديالي (أ.ب)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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منتخب ألمانيا يدين التعليقات العنصرية بعد خروجه المونديالي

لاعبو ألمانيا تلقوا هجوماً لاذعاً بعد الخروج المونديالي (أ.ب)
لاعبو ألمانيا تلقوا هجوماً لاذعاً بعد الخروج المونديالي (أ.ب)

وجَّه المنتخب الألماني لكرة القدم شكره للجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي على دعمهم للفريق خلال بطولة كأس العالم، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه على خروجه المبكر من المونديال، كما أدان التعليقات التمييزية على الإنترنت.

وجاء في منشور على حساب منتخب ألمانيا الرسمي على تطبيق «إنستغرام»، الذي يتابعه 7.6 مليون شخص، يوم الأربعاء: «نتقبل النقد الموجَّه لأدائنا. إنَّه أمر مبرَّر وجزء من الرياضة. لكن الكراهية مرفوضة. لا نقبل العنصرية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز».

أضاف البيان: «كرة القدم رمز للتضامن والتكاتف، لا للفرقة والانقسام».

وتعرَّض فريق المدرب يوليان ناغلسمان لانتقادات لاذعة على الإنترنت بعد خروجه المبكر من كأس العالم من دور الـ32 إثر خسارته أمام منتخب باراغواي.

ويضم الفريق عدداً كبيراً من اللاعبين ذوي البشرة السمراء، بينما ينحدر نديم أميري من أصول أفغانية.

ووضع المنشور أيضاً خروج ألمانيا، التي تُوِّجت بكأس العالم 4 مرات، من المونديال في سياقه الرياضي.

وجاء فيه: «لم نتمكَّن من إظهار إمكانات هذا الفريق. ولهذا السبب خرجنا من هذه البطولة مبكراً جداً».

واختتم منتخب ألمانيا في بيانه: «إلى كل مَن ساندنا.. شكراً لكم على حضوركم. شكراً لدعمكم. سنقدِّم أداءً أفضل في المرة المقبلة. معكم إلى جانبنا. منتخبكم الوطني».

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