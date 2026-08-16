مدرب الحزم: أبها استنزف طاقتنا... وتأهلنا مستحق

أكد التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، أن تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك كان مستحقاً، مشيراً إلى أن مباريات الكؤوس لا تخضع لأي اعتبارات فنية، وأن فريقه كان قادراً على حسم المواجهة أمام البكيرية في وقت مبكر.

وقال قادري خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «التأهل مستحق، كنا نعلم أن مباريات الكؤوس لا تخضع لأي اعتبارات. قدمنا مباراة جيدة، وكان بإمكاننا حسم المباراة بشكل مبكر، لكن الأهم أننا حققنا الانتصار والتأهل للدور التالي».

وأوضح مدرب الحزم أن ضغط المباريات أثّر في جاهزية الفريق، خصوصاً بعد خوض مواجهة قوية أمام أبها قبل يومين، مؤكداً أن الفريق لا يزال في مرحلة بناء، ولم يصل إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية.

وأضاف: «قبل يومين كنا في أبها وخضنا مباراة قوية استنزفت طاقة الفريق، كما أنه لا يزال غير مكتمل، ورغم أننا لسنا في أفضل حالاتنا، فإننا نجحنا اليوم في تحقيق الفوز بفضل ذهنية اللاعبين وإصرارهم».

بدوره، أكد البرتغالي رودولفو مانويل، مدرب البكيرية، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الحزم، رغم الخسارة والخروج من البطولة، مشيراً إلى أن الفوارق لم تكن كبيرة، وأن تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المواجهة.

وعن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، كشف مانويل عن رغبته في تعزيز صفوف البكيرية بعدد من العناصر، موضحاً: «نحتاج إلى تدعيم بلاعبين أجانب في خط الدفاع وخط الوسط، وكذلك نحتاج إلى مهاجم محلي».

وختم رودولفو مانويل حديثه بالتأكيد على أن تركيز البكيرية سينتقل إلى منافسات «دوري يلو»، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك أسبوعاً كاملاً للاستعداد، والعمل على معالجة الملاحظات التي ظهرت خلال مواجهة الحزم.