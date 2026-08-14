علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، قرر استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق أمام الفتح وذلك لانضمامه قبل يومين من انطلاق المباراة مما دعا المدرب لعدم استعجال عودته ورغبته في تجهيزه بشكل تدريجي. فيما قرر المدرب استدعاء بقية اللاعبين المحترفين الأجانب لقائمة الفريق استعداداً لمواجهة الفتح في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وفي مقدمتهم البرتغالي سامو كوستا، المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق. وأوضحت المصادر أن كوستا سيكون ضمن خيارات المدرب للمباراة، بعد انضمامه إلى النصر خلال فترة الانتقالات الحالية. كما استبعد أنج من قائمة المباراة كلاً من عبد الملك الجابر وعواد أمان، والحارس نواف العقيدي، الجدير بالذكر ان الاخيرين استبعدهم لعدم الجاهزية، واعتمد في الحراسة على البرازيلي بينتو وعبد الرحمن العتيبي بديلاً له.
- دول في الأخبار
-
- الشرق الأوسط
- العالم
- الرأي
- الاقتصاد
- ثقافة وفنون
- صحة وعلوم
- تكنولوجيا
- يوميات الشرق
- الرياضة
- في العمق
- فيديو
- بودكاست
- ألعاب
13:26 دقيقه
مدرب النصر يستبعد رونالدو والعقيدي من مواجهة الفتح https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5307025-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD
مدرب النصر يستبعد رونالدو والعقيدي من مواجهة الفتح
مدرب النصر يستبعد رونالدو والعقيدي من مواجهة الفتح
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة