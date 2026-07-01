توقف مباراة بلجيكا والسنغال بسبب اقتحام 3 أشخاص الملعب

صفقة منتظرة... توتنهام يرصد 133 مليون دولار لضم تونالي

ذكر عدد من وسائل الإعلام البريطانية، الأربعاء، أنَّ توتنهام على وشك إنفاق نحو 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 133 مليون دولار)، للتعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل، الإيطالي ساندرو تونالي، في صفقة قد تجعله أغلى تعاقد في تاريخ الفريق اللندني صاحب المركز الـ17 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويُقال إن المدرب الإيطالي لتوتنهام، روبرتو دي زيربي، وجد الحجج الكفيلة لإقناع لاعب يحظى أيضاً باهتمام آرسنال بطل إنجلترا، ومانشستر سيتي.

ويسعى المدرب إلى ضم عناصر قيادية لإعادة بناء فريق أنقذه بصعوبة من الهبوط في الموسم الماضي.

ويبدو أن توتنهام الذي لطالما عُرف بإنفاق أقل من منافسيه، مستعد لدفع 92.5 مليون جنيه إسترليني (122.85 مليون دولار) كقيمة انتقال، مع حوافز تصل إلى 7.5 مليون جنيه (9.96 مليون دولار) لضم تونالي (26 عاماً)، الذي سجَّل 10 أهداف خلال الموسمين اللذين خاضهما مع نيوكاسل.

وفي حال إتمام الصفقة، قد يُشكِّل تونالي ثنائياً في خط الوسط مع البرازيلي ماتيوس فرنانديز الذي يُعتقد أنه قريب من التوقيع مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (112.89 مليون دولار) قادماً من وست هام.

وكان الفريق اللندني تعاقد بالفعل مع الاسكوتلندي أندرو روبرتسون، والأرجنتيني ماركوس سينيسي، والحارس البديل السلوفاكي مارتن دوبرافكا، إضافة إلى المدافع الهولندي يان بول فان هيكه من برايتون مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (69.06 مليون دولار) وفقاً للصحافة البريطانية.