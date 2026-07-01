توخيل: عقلية الصبر تقودنا للانتصارات... وحارس الكونغو مذهل

أشاد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) بأداء فريقه بعد التأهل لدور الـ16 في كأس العالم بعد فوز صعب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2 – 1، مساء الأربعاء.

وقال توخيل عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لم نفقد الأمل بعد بداية سيئة للغاية في المباراة».

وأوضح المدرب الألماني: «لقد استقبلنا هدفاً من أول تسديدة، وأصبح الأمر أكثر صعوبة، لكننا سيطرنا بعد استراحة الترطيب الأولى، وأعتقد أننا كنا نستحق ركلة جزاء».

وتابع: «لقد بذل البدلاء جهداً كبيراً، وحققنا فوزاً مستحقاً، ولكن بعد مجهود مضاعف».

وشدد المدير الفني لمنتخب إنجلترا بالقول: «من الضروري أن نتسم بعقلية الصبر وعدم فقدان الأمل في اللحظات الصعبة، والحارس الكونغولي مباسي كان مذهلاً بتصدياته».

وبشأن هاري كين، ختم توخيل تصريحاته قائلاً إنه «يتحسن باستمرار».

وسجل كين هدفي فوز إنجلترا على الكونغو الديمقراطية ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في هذه النسخة، ويؤهل الأسود الثلاثة لمواجهة المكسيك في دور الـ16.