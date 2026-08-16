ريال مدريد يهزم شالكه بثلاثية وديّاً

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً كبيرا على شالكه بنتيجة 3 - صفر في المباراة الودية التي جرت الأحد على ملعب الفريق الألماني؛ احتفالاً بمرور 25 عاماً على افتتاح الملعب.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل للفريق الإسباني، قبل أن يضيف المدافع دين هاوسن الهدف الثاني، فيما اختتم البديل كارلوس إسبّي الثلاثية في الدقيقة 57.

ويتولى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد، علماً بأن ملعب شالكه يحمل ذكريات خاصة بالنسبة له، إذ شهد ملعب «أرينا أوف شالكه» تتويج فريقه السابق بورتو بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2004، وهو أول لقب لمورينيو في المسابقة القارية.

وفي المقابل، حصل شالكه على بعض الفرص المحدودة خلال المباراة التي شهدت عدداً كبيراً من التبديلات، بينما شارك مع ريال مدريد عدد من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في الدوري الألماني، من بينهم يان ديوماندي وأنطونيو روديغر وجود بيلينغهام.

ودفع شالكه بالمهاجم المخضرم إدين دجيكو خلال الدقائق العشر الأخيرة، فيما غاب الوافد الجديد روبن غوسينس عن قائمة الفريق بسبب إصابة تعرض لها مؤخراً.

ويستهل شالكه مشواره الرسمي في الموسم الجديد عندما يحل ضيفاً على هالشر إف سي، المنتمي إلى دوري الدرجة الرابعة، في الدور الأول من كأس ألمانيا.

أما ريال مدريد، فيبدأ موسمه الرسمي يوم السبت المقبل، عندما يواجه إسبانيول خارج ملعبه في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.