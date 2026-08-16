«لا ليغا»: فياريال يفرض التعادل على راسينغ سانتاندير

عاد فياريال بنقطة ثمينة من ميدان مضيفه راسينغ سانتاندير العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء عقب 14 عاماً من الغياب، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2 - 2 الأحد ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدّم أصحاب الأرض بهدفي أندريس مارتين (21 من ركلة جزاء) وسيرخيو مارتينيز (34).

لكن الضيوف ضربوا بقوة قبيل نهاية الشوط الأول عبر السنغالي باب غي (45) والعاجي نيكولا بيبيه (45+1).

وكان راسينغ سانتاندير أقصى فياريال من مسابقة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، عندما أسقطه 2 - 1 في دور الـ32.

ويلعب لاحقاً إسبانيول مع ضيفه ليفانتي.

وافتُتحت «لا ليغا» السبت بانتصار ألافيس على خيتافي 3 - 0 وإشبيلية على رايو فايكانو 2 - 1.

وتأجّلت مباراة حامل اللقب برشلونة أمام ضيفه أتلتيك بلباو عن المرحلة الأولى إلى يوم الخميس 27 أغسطس (آب)، على أن يلعب وصيفه ريال مدريد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو قبل ذلك بيوم، أمام ضيفه ريال سوسييداد.

ويقصّ العملاق الكاتالوني شريط «لا ليغا» في 23 الجاري بحلوله ضيفاً على إلتشي ضمن المرحلة الثانية التي يواجه خلالها الفريق المدريدي مضيفه إسبانيول في 22 منه.