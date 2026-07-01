مدرب السنغال: مواجهة بلجيكا «بطولة جديدة»

قال بابي تياو، مدرب السنغال، إن فريقه قادر على تجاوز الصعوبات التي واجهها في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم عندما يواجه بلجيكا في دور الـ32 في وقت لاحق اليوم (الأربعاء). وأضاف للصحافيين أن مرحلة خروج المغلوب تمثّل بطولة جديدة تماماً.

وخسرت السنغال أول مباراتين، واستقبلت ستة أهداف أمام فرنسا والنرويج، قبل أن يساعدها الفوز الكبير (5-صفر) على العراق في التأهل بصعوبة، باعتباره ثامن أفضل فريق احتل المركز الثالث، متقدماً بفارق الأهداف على إيران.

لكن مدرب بلجيكا رودي غارسيا كان واضحاً بشأن التهديد الذي تشكله السنغال، ووصفها، أمس الثلاثاء، بأنها أفضل فريق احتل المركز الثالث وتأهل إلى هذه المرحلة.

واعترف تياو بأن السنغال لم تبدأ البطولة بشكل جيد في مواجهة منافسين أقوياء، لكنه قال إن لاعبيه لن يتأثروا كثيراً بذلك عند مواجهة بلجيكا.

وقال: «كنا بحاجة إلى الفوز على العراق، والآن تأهلنا. ستبدأ بطولة جديدة، ونحن مصممون على الفوز في هذه المباراة».

وأضاف تياو في إشارة إلى هزيمة هولندا أمام المغرب بركلات الترجيح أمس الثلاثاء: «ستبدأ بطولة مختلفة اليوم، ولا يعني احتلالك صدارة مجموعتك أنك لن تخرج من البطولة».

وسنحت فرصة للسنغال للتقدم على فرنسا قبل أن تتعرض في النهاية لهزيمة كبيرة (3-1). كما أن الأخطاء كلفتها الخسارة في النهاية (3-2) أمام النرويج.

لكن تياو أرجع هذه النتائج إلى مشكلات منفردة وليس إلى أسباب أعمق، وقال إن فريقه عمل على معالجتها قبل مباراة بلجيكا.

وقال: «الأهداف التي استقبلناها كانت مرتبطة بالكثير من الأخطاء الفردية... عندما تواجه فرنسا والنرويج، لا يمكنك أن تتحمل ارتكاب مثل هذه الأخطاء».

وستفتقد السنغال الحارس الأساسي إدوار مندي، الذي أُصيب في المباراة التي خسرها الفريق أمام النرويج، وعاد مؤقتاً إلى ناديه الأهلي السعودي، وحل محله موري دياو في مباراة العراق.

وقال تياو: «عاد إدوار مندي إلى ناديه... وسوف ينضم إلينا الليلة. سيكون معنا اليوم، حتى إذا لم يكن جاهزاً للعب. نحن سعداء برؤيته، ونأمل أن يتمكن من البقاء معنا حتى نهاية البطولة».