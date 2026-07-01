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الرياضة رياضة عالمية

مبابي وديشان... شراكة جديدة تستلهم مجد فرنسا 1998

مبابي يتجه إلى تحية ديشان بعد هدفه الأول (رويترز)
مبابي يتجه إلى تحية ديشان بعد هدفه الأول (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

مبابي وديشان... شراكة جديدة تستلهم مجد فرنسا 1998

مبابي يتجه إلى تحية ديشان بعد هدفه الأول (رويترز)
مبابي يتجه إلى تحية ديشان بعد هدفه الأول (رويترز)

كان فوز فرنسا بكأس العالم لكرة القدم 1998 ثمرة علاقة خاصة بين المدرب إيمي جاكيه ومساعده داخل المستطيل الأخضر ديدييه ديشان.

وبعد مرور 28 عاماً، نجح ديشان بصفته مدرباً في بناء علاقة مشابهة بشكل لافت مع كيليان مبابي، واثقاً بقدرة قائده على حمل الفريق بأكمله على عاتقه في سعيه للفوز بكأس العالم مرة أخرى.

وعندما افتتح مبابي التسجيل في فوز فرنسا (3-صفر) على السويد في دور الـ32 يوم الثلاثاء، انطلق مسرعاً مباشرة نحو خط التماس وارتمى في أحضان ديشان، الذي كان قد عاد قبل أربعة أيام بعد حضور جنازة والدته.

واحداً تلو الآخر، لحق به جميع لاعبي المنتخب الفرنسي، محيطين بمدربهم في عناق عفوي كان معبراً للغاية عن اتحاد الفريق.

وفي قلب كل ذلك يقف مبابي.

وخاض قائد المنتخب الفرنسي كأس العالم هذه بمهمة محددة. وسجل ستة أهداف وصنع هدفين آخرين، لكن تأثيره يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من سجل الأهداف.

فقد دافع علناً عن زميله عثمان ديمبلي خلال اللحظات العصيبة، وأصر مراراً وتكراراً على أنه لا شيء أهم من رفع الكأس مرة أخرى.

يقول ديشان إن مبابي أقبل على دوره قائداً (رويترز)

ولم تلتئم جراح ملعب لوسيل بعد.

فثلاثية مبابي الاستثنائية في نهائي 2022 أمام الأرجنتين لم تكن كافية لمنع فرنسا من التخلي عن لقبها، وهو درس مؤلم مفاده أنه حتى أحد أعظم المواهب في عالم كرة القدم لا يستطيع الفوز بكأس العالم بمفرده.

* الهداف الأسطوري

بعد أربع سنوات، يسعى إلى الفوز باللقب ليس فقط بصفته الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، بل بصفته قائد الفريق الذي عقد العزم على قيادة مسيرته.

ورغم الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب ما يزعم أنها نزعة فردية في ريال مدريد، بل حتى تصويره على أنه ديكتاتور على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح مبابي شخصية وحّدت منتخب فرنسا.

وطلب مبابي من مايكل أوليسه استعادة تركيزه في المباراة، بعد أن أهدر صانع الألعاب فرصة ذهبية في الشوط الثاني، في حين أظهر أيضاً استعداداً متزايداً لتحمل المهام الدفاعية.

وقال ديشان: «كيليان يعرف كيف يدافع. وهو يسجل الأهداف أيضاً أكثر من أي لاعب آخر. لقد أخبرتكم منذ اليوم الأول: إنه في مهمة. حتى لو لم تسمعوني أقول ذلك دائماً... حتى في تمارين اللياقة البدنية، كان ينهي التمرين أولاً. قلت منذ وقت طويل إنه أقبل على دوره قائداً. الصورة التي قد تكون لدى الناس عنه من الخارج لا تعكس دائماً، بل في الواقع، نادراً ما تعكس حقيقته».

مبابي... تأثير يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من تسجيل الأهداف ( رويترز)

يبدو أنه لا شيء يمكن أن يوقف مبابي في الولايات المتحدة، حيث يبدو أنه قادر على التمتع بنجوميته الكاملة مع الحفاظ على تواضعه.

وبعد دقائق من انتهاء المباراة، توقف اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لفترة وجيزة فقط، ليشارك أفكاره مع أحد المراسلين على جانب الملعب.

وقال: «أدرك تماماً ما هو على المحك، وموقعي، وما عليّ فعله. والفريق يدرك أيضاً ما عليه فعله هنا. بدأت بطولة جديدة. لعبنا جيداً اليوم، على الرغم من أننا واجهنا بداية صعبة».

وأضاف: «تكريم ديدييه ديشان؟ هذا هو جوهر هذه المجموعة. نحن جميعاً في هذا معاً. لقد مر المدرب بتجربة يمر بها الجميع، للأسف، في مرحلة ما من الحياة. إنها تجربة صعبة للغاية. لن يكون وحده أبداً معنا. سنقف إلى جانبه».

وعندما سُئل عما إذا كان يفكر بالفعل في مباراة دور الـ16 ضد باراغواي، أجاب مبابي مازحاً: «باراغواي؟ في الوقت الحالي، تركيزي منصب على التكييف وغرفة الملابس». وتحدث ديشان نيابة عن لاعبيه قائلا: «إنهم في مهمة، وأنا في مهمة معهم».

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بعد 40 عاماً... المكسيك تستعيد أفراح الأدوار الإقصائية

يُعدّ هذا الانتصار الأول منذ أن تغلّبت المكسيك على بلغاريا في دور الـ16 عندما استضافت المسابقة عام 1986 (إ.ب.أ)
يُعدّ هذا الانتصار الأول منذ أن تغلّبت المكسيك على بلغاريا في دور الـ16 عندما استضافت المسابقة عام 1986 (إ.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

بعد 40 عاماً... المكسيك تستعيد أفراح الأدوار الإقصائية

يُعدّ هذا الانتصار الأول منذ أن تغلّبت المكسيك على بلغاريا في دور الـ16 عندما استضافت المسابقة عام 1986 (إ.ب.أ)
يُعدّ هذا الانتصار الأول منذ أن تغلّبت المكسيك على بلغاريا في دور الـ16 عندما استضافت المسابقة عام 1986 (إ.ب.أ)

واصل منتخب المكسيك حملته الناجحة حتى الآن في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما تأهل إلى دور الـ16 في المسابقة، عقب فوزه (2-صفر) على منتخب الإكوادور، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في دور الـ32 للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي ملعب «مكسيكو سيتي»، تقدم المنتخب المكسيكي بهدف عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وحفلت المباراة بالعديد من الأرقام اللافتة للمنتخب المكسيكي، الذي حقق انتصاره الأول في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ 40 عاماً، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في مرحلة خروج المغلوب بالمونديال منذ أن تغلب على منتخب بلغاريا في دور الـ16 عندما استضاف المسابقة عام 1986.

ومنذ ذلك الحين، تلقى منتخب المكسيك سبع هزائم متتالية في الدور نفسه منذ نسخة المونديال عام 1994 بالولايات المتحدة إلى عام 2018 في روسيا.

وفي المونديال الماضي بقطر عام 2022، ودع منتخب المكسيك المسابقة مبكراً من دور المجموعات للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 1978 بالأرجنتين.

وكان هذا هو الهدف الثالث لكينونيس في البطولة، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب المكسيكي بكأس العالم، بعد لويس هيرنانديز وخافيير «تشيتشاريتو» هيرنانديز، اللذَين سجلا أربعة أهداف لكل منهما.

وواصل منتخب المكسيك نتائجه الجيدة على ملعب «مكسيكو سيتي» (أزتيكا سابقاً)، حيث لم يتلق سوى هزيمتين رسميتين فقط على هذا الملعب، وكانت آخرها خسارة رسمية أمام هندوراس في تصفيات كأس العالم يوم 6 سبتمبر (أيلول) 2013.

وبهذا الفوز، مددت المكسيك سلسلة مبارياتها دون هزيمة إلى 12 مباراة متتالية على الصعيدين الرسمي والودي، حيث تعود آخر خسارة لها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام باراغواي ودياً.

كما أصبحت المكسيك أول منتخب من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) يطيح بأحد منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول) في مباراة إقصائية بكأس العالم، حيث كانت منتخبات أميركا الجنوبية قد فازت في المواجهات الخمس السابقة.

وكانت الإكوادور تسعى للتأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخها، والأولى منذ نسخة كأس العالم، التي أقيمت في ألمانيا عام 2006.

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«أزتيكا»... حصن مونديالي لا تخسر فيه المكسيك

لم تعرف المكسيك الخسارة في هذا الملعب منذ عدة سنوات (رويترز)
لم تعرف المكسيك الخسارة في هذا الملعب منذ عدة سنوات (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

«أزتيكا»... حصن مونديالي لا تخسر فيه المكسيك

لم تعرف المكسيك الخسارة في هذا الملعب منذ عدة سنوات (رويترز)
لم تعرف المكسيك الخسارة في هذا الملعب منذ عدة سنوات (رويترز)

حافظ منتخب المكسيك على سجله خالياً من الهزائم على ملعب «مكسيكو سيتي» (أزتيكا سابقاً) في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتغلّب المنتخب المكسيكي 2-صفر على منتخب الإكوادور، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، التي تشترك المكسيك في استضافتها مع الولايات المتحدة وكندا.

وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل للمكسيك في الدقيقة الـ22، قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وأصبحت هذه هي المباراة الـ11 على التوالي التي يلعبها منتخب المكسيك على هذا الملعب في كأس العالم، ولا يتلقى الخسارة في وقت اللعب الفعلي بالمونديال.

وقبل مواجهة الإكوادور، خاضت المكسيك -التي تعتبر أول دولة في التاريخ تستضيف 3 نسخ لكأس العالم- 10 مباريات في المونديال على ملعب «مكسيكو سيتي» في العاصمة المكسيكية.

وخلال اللقاءات العشرة السابقة على هذا الملعب بالمونديال، حققت المكسيك 7 انتصارات، في حين تعادلت في 3 لقاءات، من بينها مباراة في الأدوار الإقصائية لم تتمكن من حسمها لصالحها بسبب ركلات الترجيح.

ملعب «أزتيكا» أو ما يعرف حالياً بـ«مكسيكو سيتي» (إ.ب.أ)

ولعبت المكسيك 3 مباريات على هذا الملعب، عندما نظمت مونديال 1970؛ حيث تعادلت دون أهداف مع الاتحاد السوفياتي، قبل أن تفوز 4-صفر و1-صفر على منتخبي السلفادور وبلجيكا على الترتيب، بمرحلة المجموعات للبطولة.

وحينما ابتعدت المكسيك عن هذا الملعب بمونديال 1970، ودع البلد اللاتيني المونديال سريعاً، عقب خسارته 1-4 أمام منتخب إيطاليا في دور الثمانية، الذي أقيم على ملعب «استاديو لويس دوسال» بمدينة تولوكا.

وفي نسخة كأس العالم 1986، فازت المكسيك 2-1 على بلجيكا و1-صفر على العراق، وتعادلت 1-1 مع باراجواي بمرحلة المجموعات على ملعب «مكسيكو سيتي»، قبل أن تفوز 2-صفر على بلغاريا في دور الـ16 على الملعب نفسه.

وتعادلت المكسيك في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف مع منتخب ألمانيا الغربية بدور الثمانية بملعب «مكسيكو سيتي» أيضاً، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الأوروبي، الذي شق طريقه في تلك النسخة التي شهدت حصوله على المركز الثاني.

وخلال النسخة الحالية لكأس العالم، فازت المكسيك 2-صفر على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للمونديال، وذلك على ملعب «مكسيكو سيتي»، الذي كان شاهداً أيضاً على فوز فريق المدرب المحلي خافيير أغيري 3-صفر على جمهورية التشيك في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات.

في المقابل، لعبت المكسيك مباراتها التي انتصرت فيها 1-صفر على منتخب كوريا الجنوبية بتلك النسخة في مدينة غوادالاخارا.

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ديشان: ما زلنا في دور الـ16... والاختبارات الأصعب قادمة

ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (رويترز)
ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ديشان: ما زلنا في دور الـ16... والاختبارات الأصعب قادمة

ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (رويترز)
ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا (رويترز)

ربما تكون فرنسا قد تأهلت إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم، بعد أن قدمت عرضاً مهيباً آخر، لكن المدرب ديدييه ديشان أكد أن فريقه لا يزال بعيداً عن المثالية، وأن هناك دائماً مجالاً للتحسن مع ارتفاع مستوى المنافسين.

وتغلّبت فرنسا بسهولة على السويد 3-صفر، لتضمن مواجهة باراغواي، لكن ديشان رأى أن النتيجة كان من الممكن أن تكون أكثر إقناعاً بعد أن أهدر فريقه سلسلة من الفرص في الشوط الأول.

وقال في مؤتمر صحافي: «قمنا بما كان علينا القيام به، حتى إن كنا مترددين بعض الشيء في أول 15 دقيقة. بعد ذلك، أظهرنا قدرتنا على صنع الفرص. الشيء الوحيد الذي نأسف عليه هو أننا لم نكن نتسم بالدقة بما يكفي في الشوط الأول».

وأضاف: «كان بإمكاننا حسم المباراة في وقت مبكر عن ذلك، لكننا أجهدناهم جسدياً، لدرجة أن الأمور أصبحت أسهل (علينا) بعد الاستراحة».

وأعرب ديشان عن سعادته بتجاوز فريقه عقبة الدور الأول من أدوار خروج المغلوب بسهولة، لكنه حذّر من أن اختبارات أصعب تنتظر الفريق في المستقبل.

وقال: «مراحل خروج المغلوب صعبة على الجميع، حتى لو كنا قد سهّلنا الأمور على أنفسنا قليلاً اليوم. ما زلنا في دور الـ16 فقط».

كما أبدى ديشان تصميماً على عدم المبالغة في التوقعات، على الرغم من أن فرنسا عززت مكانتها بوصفها أحد المرشحين للفوز بالبطولة.

وقال: «لن ننجرف في التفاؤل. سنستمتع بوجودنا هنا، ثم سنعود إلى الواقع في غضون 48 ساعة. نعرف ما ينتظرنا بعد 4 أيام. أولاً سنأخذ وقتنا للاستمتاع بهذا الفوز، ثم سيتعين علينا أن نكون مستعدين لتكرار الأمر من جديد».

13 هدفاً في 4 مباريات

وأبهرت فرنسا الجميع طوال البطولة؛ حيث سجلت 13 هدفاً، لكنها سمحت أيضاً بفرص للمنافسين، ويعتقد ديشان أن فريقه يجب أن يواصل التطور إذا أراد رفع الكأس للمرة الثالثة.

وقال: «علينا أن نواصل رفع مستوى أدائنا؛ لأن المنافسين سيصبحون أقوى. سيهاجمون بشكل أفضل ويدافعون بشكل أفضل. لا تزال هناك جوانب نحتاج إلى تحسينها. سمحنا بفرص كثيرة للمنافس، حتى إن كان (حارس المرمى) مايك (ماينان) قد قدّم أداءً رائعاً».

وأضاف: «نحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على تمركزنا في الملعب، لكن اللاعبين يتواصلون كثيراً مع بعضهم».

وعلى الرغم من هذه الملاحظات، أشاد ديشان بالالتزام الجماعي الذي شكّل أساس المسيرة الرائعة للمنتخب الفرنسي.

وقال: «هناك حالة من الترابط القوي عندما نستحوذ على الكرة في مواجهة منافسين يتراجعون للدفاع، وعندما نفقدها يكون الجميع على استعداد للعمل بجد. الجميع يشارك (دفاعياً)».

وأضاف: «أشعر بالرضا وفخور بذلك. والآن علينا الحفاظ على هذا المستوى والعمل على تكراره».

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