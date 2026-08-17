قائد «لانس» يشيد بدور المدرب توبمولر بعد التتويج بـ«كأس السوبر» الفرنسي

أشاد فلوريان توفان، قائد فريق لانس الفرنسي، بعلاقته مع المدرب الألماني دينو توبمولر، مؤكداً أن الأخير نجح سريعاً في بناء علاقة قوية معه منذ تولّيه قيادة الفريق.
وقال توفان، في تصريحات، لشبكة «إل 1 بلاس»، عقب فوز لانس على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، والتتويج بلقب «كأس السوبر» الفرنسي، للمرة الأولى، إن المدرب الألماني تواصل معه مباشرة بعد تعيينه، قبل أن يُجري الثنائي عدة محادثات مطوَّلة، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.
وأوضح توفان: «علاقتنا بالمدرب استثنائية»، مشيراً إلى أن علاقته بتوبمولر لا تقتصر على الجوانب الفنية، موضحاً أنه يؤدي أيضاً دوراً مهماً في مساعدة اللاعبين الأصغر سناً داخل الفريق.
وأشاد توفان بشخصية المدرب الألماني والتزامه الكبير بعمله، قائلاً: «إنه مدرب شغوف، وهذه هي الكلمة التي تصفه بأفضل شكل. إنه يعيش ويتنفس كرة القدم».
وأضاف أن أكثر ما يقدّره في توبمولر هو اهتمامه بالجوانب التكتيكية ورغبته في تقديم كرة قدم هجومية، إلى جانب اعتماده على الضغط القوي لاستعادة الكرة.