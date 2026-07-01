مونديال 2026 يكسر حاجز 5 ملايين متفرج

تخطى عدد المشاهدين الإجمالي في كأس العالم خلال مواجهة فرنسا والسويد في دور الـ32 ملعب ميتلايف، إيست راذرفود (نيوجيرسي) عتبة 5 ملايين متفرج، وفق ما أفاد به الاتحاد.

تخطى عدد المشاهدين الإجمالي في كأس العالم خلال مواجهة فرنسا والسويد في دور الـ32 ملعب ميتلايف، إيست راذرفود (نيوجيرسي) عتبة 5 ملايين متفرج، وفق ما أفاد به الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء في بيان صادر عن «فيفا»: «دخلت كأس العالم 2026 التاريخ خلال مباراة دور الـ32 بين فرنسا والسويد؛ حيث تجاوزت إجمالي حضور البطولة 5 ملايين مشجع، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في الحضور على مرّ التاريخ».

وبلغ الرقم القياسي الحالي 5.048.079 متفرجاً، من بينهم 80.663 شخصاً شاهدوا فوز فرنسا على السويد 3 - 0 الثلاثاء.

وكان الرقم القياسي السابق قد سُجّل في مونديال 1994. بمشاركة 24 منتخباً، مقابل 48 راهناً؛ حيث بلغ عدد الحضور في الملاعب الأميركية 3.587.538 متفرجاً. في هذه النسخة التي شاركت في تنظيمها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اجتذبت المباريات ما معدله 64511 متفرجاً، باستثناء مباراة الثلاثاء.

وبلغت نسبة إشغال الملاعب 99.7 في المائة على الرغم من الجدل الدائر حول السعر الباهظ للتذاكر قبل بداية البطولة؛ حيث لا يزال يتعين خوض 27 مباراة منها، حسبما أوضح «فيفا».

سُجلت أعلى نسبة حضور في مباريات أوزبكستان - كولومبيا، والمكسيك - جنوب أفريقيا، وتشيكيا - المكسيك (80824 متفرجاً) في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو.

قبل انطلاق العرس الكروي العالمي، قال جاني إنفانتينو رئيس «فيفا» إنه يتوقع أن يصل عدد الحضور الإجمالي إلى سبعة ملايين متفرج.