تم الإعلان عن كسر حاجز 5 ملايين مشجع خلال مباراة فرنسا والسويد (رويترز)
نيويورك :«الشرق الأوسط»
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نيويورك :«الشرق الأوسط»
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مونديال 2026 يكسر حاجز 5 ملايين متفرج
تم الإعلان عن كسر حاجز 5 ملايين مشجع خلال مباراة فرنسا والسويد (رويترز)
تخطى عدد المشاهدين الإجمالي في كأس العالم خلال مواجهة فرنسا والسويد في دور الـ32 ملعب ميتلايف، إيست راذرفود (نيوجيرسي) عتبة 5 ملايين متفرج، وفق ما أفاد به الاتحاد.
تخطى عدد المشاهدين الإجمالي في كأس العالم خلال مواجهة فرنسا والسويد في دور الـ32 ملعب ميتلايف، إيست راذرفود (نيوجيرسي) عتبة 5 ملايين متفرج، وفق ما أفاد به الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وجاء في بيان صادر عن «فيفا»: «دخلت كأس العالم 2026 التاريخ خلال مباراة دور الـ32 بين فرنسا والسويد؛ حيث تجاوزت إجمالي حضور البطولة 5 ملايين مشجع، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في الحضور على مرّ التاريخ».
وبلغ الرقم القياسي الحالي 5.048.079 متفرجاً، من بينهم 80.663 شخصاً شاهدوا فوز فرنسا على السويد 3 - 0 الثلاثاء.
وكان الرقم القياسي السابق قد سُجّل في مونديال 1994. بمشاركة 24 منتخباً، مقابل 48 راهناً؛ حيث بلغ عدد الحضور في الملاعب الأميركية 3.587.538 متفرجاً. في هذه النسخة التي شاركت في تنظيمها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اجتذبت المباريات ما معدله 64511 متفرجاً، باستثناء مباراة الثلاثاء.
وبلغت نسبة إشغال الملاعب 99.7 في المائة على الرغم من الجدل الدائر حول السعر الباهظ للتذاكر قبل بداية البطولة؛ حيث لا يزال يتعين خوض 27 مباراة منها، حسبما أوضح «فيفا».
سُجلت أعلى نسبة حضور في مباريات أوزبكستان - كولومبيا، والمكسيك - جنوب أفريقيا، وتشيكيا - المكسيك (80824 متفرجاً) في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو.
قبل انطلاق العرس الكروي العالمي، قال جاني إنفانتينو رئيس «فيفا» إنه يتوقع أن يصل عدد الحضور الإجمالي إلى سبعة ملايين متفرج.
تسبب سوء فهم من الجهاز الفني لمنتخب فرنسا في استبدال الظهير الأيسر لوكاس ديني ليشارك مكانه ثيو هيرنانديز في المباراة التي انتهت بفوز الديوك على السويد بنتيجة 3
تسبب سوء فهم من الجهاز الفني لمنتخب فرنسا في استبدال الظهير الأيسر لوكاس ديني ليشارك مكانه ثيو هيرنانديز في المباراة التي انتهت بفوز الديوك على السويد بنتيجة 3 - صفر، في دور الـ32 لكأس العالم.
كشفت شبكة «راديو مونت كارلو» الفرنسية أن إشارة غير واضحة من ديني تسببت في دخول ثيو هيرنانديز مكانه في الدقيقة 77.
وأضافت أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا اعتقد أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة، وبالفعل تعرض لضربة، وأشار للجهاز الفني، ولكنه لم يكن يطلب استبداله، بل كان يريد شرب المياه.
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن سوء فهم بسيط أدى في النهاية إلى استبدال لوكاس ديني الذي بدأ المباراة أساسياً في الجهة اليسرى.
ولفتت إلى أن هذه الواقعة لم تؤثر على فوز فرنسا وتأهلها لمواجهة باراغواي في دور الـ16 يوم السبت المقبل في فيلادلفيا.
وتحدث ديني عن هذه المواجهة قائلاً: «باراغواي فريق عنيد، يتسم بقوة دفاعه والأداء بحماس شديد».
وأضاف عبر قناة «إم 6»: «حققنا فوزاً رائعاً أمام السويد وسط أجواء حارة للغاية، والآن سنركز على مواجهة باراغواي، كان الجو حارّاً بعض الشيء، لكن الفوز 3 - 0 أمر رائع»، هكذا حلل الظهير الأيسر المباراة، مضيفاً: «سنركز على باراغواي. يبذل المهاجمون كل الجهد الدفاعي».
مشجعو المكسيك والإكوادور... السياسة خارج الملعبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290652-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8
الجماهير الاكوادورية خارج ملعب المباراة تحتفل بالأجواء العامة (إ.ب.أ)
مكسيكو سيتي :«الشرق الأوسط»
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مكسيكو سيتي :«الشرق الأوسط»
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مشجعو المكسيك والإكوادور... السياسة خارج الملعب
الجماهير الاكوادورية خارج ملعب المباراة تحتفل بالأجواء العامة (إ.ب.أ)
متجاهلين الأغاني الصاخبة التي تردَّدت في منتصف الليل خارج فندق فريقهم باعتبارها جزءاً من التقاليد الكروية، انغمس مشجعو الإكوادور الزائرون في أجواء كأس العالم الاحتفالية في مكسيكو سيتي يوم الثلاثاء، قبيل مواجهتهم في دور 32 من كأس العالم مع المكسيك، إحدى الدول المضيفة للبطولة.
تأتي هذه المباراة الحاسمة ضمن مراحل خروج المغلوب، على خلفية العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدين، وبعد أيام من التراشق الحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومما زاد من التوتر قبل المباراة، تقديم الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم شكوى إلى منظمي كأس العالم، بعد أن تجمع مئات من مشجعي المكسيك خارج فندق المنتخب في وقت متأخر من يوم الاثنين، وهم يغنون ويصدرون ضوضاء باستخدام الطبول والمقالي والدلاء.
ومع ذلك، سارع المشجعون في الملعب إلى تجاهل هذه الاضطرابات.وقال المشجع الإكوادوري جوناثان توليدو، الذي سافر من نيويورك لحضور المباراة «هذه هي كرة القدم، الأمر طبيعي».
وأضاف: «عشنا تجربة رائعة هنا. كان الجميع يتسمون بالود الشديد».
وقال المشجعون الذين وصلوا إلى الملعب إن العداء والتوترات السياسية لم تؤثر كثيراً على الأجواء في الشوارع، وقالوا إن تعاملهم مع المشجعين المكسيكيين ساده الترحيب والاحترام.
وقال فرناندو ساليناس، أحد المشجعين، الذي سافر من أمباتو في وسط الإكوادور: «كان الشعب المكسيكي لطيفاً جداً وودوداً ومهذباً للغاية. لسنا راضين عما حدث في الفندق، لكن مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم. نحن معتادون على الضجيج في بلدنا. هو جزء من كرة القدم، وجزء من متعة اللعبة. إنه يمنح الناس حافزاً إضافياً».
* إبقاء السياسة خارج الملعب
قطعت الإكوادور والمكسيك علاقاتهما، في أبريل (نيسان) 2024، نتيجة مداهمة الإكوادور للسفارة المكسيكية في كيتو، وبعد ذلك استدعت المكسيك دبلوماسييها من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وكان نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي جلاس، المتهم في قضايا فساد، يعيش في السفارة المكسيكية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وحصل على اللجوء الدبلوماسي قبل وقت قصير من اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة واعتقاله.
وتفاقم الخلاف أكثر العام الماضي، عندما صرحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينبوم، بأن المكسيك لن تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور ما دام الرئيس دانييل نوبوا في منصبه.
لكن في استاد أزتيكا، قال المشجعون إن كرة القدم تظل منفصلة عن السياسة، حيث تسعى المكسيك إلى تحقيق أول فوز لها في مراحل خروج المغلوب بكأس العالم منذ نسخة عام 1986 التي أُقيمت على أرضها، بينما تسعى الإكوادور للفوز بمباراة في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم للمرة الأولى بعد وصولها إلى دور 16 في عام 2006.
وقالت كارولينا دافيلا، وهي صحافية إكوادورية تتابع مسيرة منتخب بلادها في كأس العالم: «أعتقد أن الأمر يقتصر في الغالب على وسائل التواصل الاجتماعي. كنت أتجول حاملة علم الإكوادور طوال اليوم، ولم يطلب مني الناس سوى التقاط الصور. هذه هي المرة الثانية التي أزور فيها المكسيك، وقد عاملني الجميع معاملة حسنة للغاية».
وأوضحت دافيلا أن تأخر وصول بعثة الإكوادور قبل الأنشطة الرسمية يوم الاثنين كان على الأرجح أكثر إزعاجاً من إنشاد الأغاني.
وأضافت: «ما حدث بعد ذلك هو شيء نستمتع به فعلا كإكوادوريين. إنه جزء من تراث كرة القدم، وربما يمنح اللاعبين دفعة إضافية».
مبابي يحصد جائزة «رجل المباراة» أمام السويدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290650-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي على جائزة «رجل المباراة» بعد دوره البارز في الفوز على السويد بنتيجة 3 - صفر ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
سجل مبابي هدفين ليقود منتخب بلاده للتأهل لدور الـ16 لمواجهة باراغواي التي تأهَّلت بعد مفاجأة مدوية؛ بإقصاء ألمانيا بطل العالم أربع مرات بركلات الترجيح.
وسبق أن حصل كيليان نجم ريال مدريد الإسباني على جائزة «رجل المباراة»، بعد الفوز على العراق بنتيجة 3 - صفر ضمن منافسات دور المجموعات؛ حيث سجل هدفين أيضاً في شباك «أسود الرافدين».
ورفع النجم الفرنسي رصيده إلى 6 أهداف، متساوياً مع ليونيل ميسي في صدارة هدافي النسخة الحالية من المونديال، خلفهما النرويجي إيرلينغ هالاند بـ5 أهداف، بعد تسجيله هدف الفوز (2 - 1) على ساحل العاج، ليؤهل منتخب بلاده لدور الـ16، مساء الثلاثاء.
كما قلص نجم ريال مدريد الفارق إلى هدف واحد مع ميسي، في صراع الهداف التاريخي لكأس العالم؛ حيث سجل ميسي 19 هدفاً مقابل 18 هدفاً للنجم الفرنسي.
وقرر ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، استبدال مبابي في الدقيقة 85 ليشارك مكانه جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي.
واستهلّ ميسي مشواره في مونديال 2026 بتسجيل هاتريك في الفوز على الجزائر 3 - 0 صفر وثنائية في الفوز 2 - صفر على النمسا، وهدف في الفوز 3 - 1 على الأردن في دور المجموعات.
أما قائد منتخب فرنسا فقد سجل هدفين في الفوز 3 - 2 على السنغال، ومثلهما في الفوز 3 - صفر على العراق، قبل أن يضيف ثنائية أمام السويد.
ويترقب عشاق كرة القدم رد النجم الأرجنتيني عندما يلعب منتخب بلاده ضد الرأس الأخضر ضمن منافسات دور الـ32.