مغواير يأمل في بقاء راشفورد بمانشستر يونايتد

قال هاري مغواير مدافع مانشستر يونايتد إن زميله ماركوس راشفورد يعزز قوة الفريق ويمثل تهديداً حقيقياً على مرمى المنافسين، وأعرب عن أمله في بقاء المهاجم في صفوف النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

ولم يلعب راشفورد مع مانشستر يونايتد منذ أن فقد ثقة المدرب السابق روبن أموريم في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقضى آخر 18 شهراً على سبيل الإعارة في أستون فيلا وبرشلونة.

ولا يزال مستقبل المهاجم (28 عاماً) في النادي الذي نشأ فيه غير واضح، رغم أن مايكل كاريك المدرب الجديد لمانشستر يونايتد وصف الدولي الإنجليزي الأسبوع الماضي بأنه «لاعبنا».

وشارك راشفورد، الذي عاد إلى تشكيلة مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي بعد فترة راحة طويلة عقب كأس العالم، كبديل في المباراة التي خسرها الفريق 2-4 أمام ميلان الإيطالي أمس الأحد في إطار استعدادات الموسم الجديد.

وقال المدافع مغواير بعد الخسارة: «بالتأكيد الانتقالات لا تزال مفتوحة. نحن كلاعبين نأمل أن يبقى لأنه إذا بقي فسيكون مكسباً كبيراً. يمكنه بالتأكيد أن يرفع مستوى الفريق.

رأيتم أنه عندما دخل الملعب، شكَّل تهديداً كبيراً للدفاع. كان بإمكانه تسجيل هدف. إنه تهديد كبير. لعبت مع ماركوس لسنوات عديدة وأعلم أن اللعب ضده أو معه في التدريبات سيساعدنا».

ويبدأ مانشستر يونايتد، الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه أمام هال سيتي الصاعد حديثاً للدوري يوم السبت المقبل.