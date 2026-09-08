فينسنت فاغنر مدرب إلفرسبيرغ يغيب عن مواجهة بايرن بسبب الوقف

تَقرَّر وقف فينسنت فاغنر مدرب فريق إلفرسبيرغ، مباراةً واحدة بعد أن رفض الاتحاد الألماني لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به ناديه.

وأعلن اتحاد الكرة الألماني القرار في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس (الاثنين)، وأشار إلى أنه تم تقديم طعن آخر ضد القرار.

ولن يتم السماح لفاغنر بالوجود على مقاعد البدلاء مع لاعبيه في مباراة الفريق الدوري الألماني (بوندسليغا) ضد بايرن ميونيخ (حامل اللقب)، يوم الأحد المقبل، وسيتعين عليه مشاهدتها من المدرجات.

وجاء وقف المدرب بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال فوز فريقه المثير 4 - 3 على بوروسيا مونشنغلادباخ، يوم السبت الماضي، بسبب ارتكابه سلوكاً غير رياضي.

وأثار القرار جدلاً واسعاً لأن فاغنر لم يعتدِ على مارتن بيترسن، الحكم الذي أدار المباراة، لا جسدياً ولا لفظياً.

ويعد إلفرسبيرغ مفاجأة الموسم حتى الآن، إذ حقق فوزين في مباراتين متتاليتين، ويحتل المركز الرابع في ترتيب بوندسليغا حالياً برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، حيث يتساوى مع نفس رصيد النقاط مع المتصدر أوغسبورغ، وكذلك مع فريقي فرايبورغ وبوروسيا دورتموند.

في غضون ذلك، تعرض بايرن ميونيخ لتعثر مفاجئ أمام شالكه، الصاعد حديثاً للمسابقة، بعدما انتهت مباراتهما بالتعادل من دون أهداف في المرحلة الثانية للمسابقة، حيث يحتل العملاق الألماني المركز السادس حالياً في ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط.