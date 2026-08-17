يوفنتوس يدعم صفوفه بالمدافع الكولومبي لوكومي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الاثنين تعاقده رسمياً مع المدافع الكولومبي جون لوكومي قادماً من بولونيا، بعقد يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2030.
وانضم لوكومي، البالغ من العمر 28 عاماً، إلى يوفنتوس بعد أربعة مواسم قضاها مع بولونيا، خاض خلالها 152 مباراة في جميع المسابقات، كما شارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.
وبدأ لوكومي مسيرته في صفوف ديبورتيفو كالي الكولومبي، حيث خاض أول مباراة احترافية له في سن 17 عاماً، قبل أن ينتقل إلى جينك البلجيكي عام 2018، ويثبت نفسه سريعاً ضمن أبرز المدافعين في الدوري البلجيكي.
وانضم المدافع الكولومبي إلى بولونيا عام 2022، وشارك مع الفريق في 152 مباراة خلال أربعة مواسم، كما سجَّل هدفين، أحدهما خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا.
ويعوِّل يوفنتوس على خبرة لوكومي ونضجه لتعزيز خط دفاع الفريق قبل انطلاق منافسات موسم 2026-2027، في ظل سعي النادي للمنافسة على مختلف البطولات.