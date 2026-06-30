«مونديال 2026»: «سفينة الفايكينغ» النرويجية تتخطى كوت ديفوار… وتبلغ ثمن النهائي
هالاند يحتفل بهدف الفوز على كوت ديفوار (رويترز)
دالاس الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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دالاس الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: «سفينة الفايكينغ» النرويجية تتخطى كوت ديفوار… وتبلغ ثمن النهائي
هالاند يحتفل بهدف الفوز على كوت ديفوار (رويترز)
تأهل منتخب النرويج إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد الفوز على كوت ديفوار 2 - 1، الثلاثاء، في دور الـ32 من البطولة.
وبلغ منتخب النرويج دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه، وحقق الفوز على منتخب كوت ديفوار ليرفع رصيده إلى فوزين على المنتخبات الأفريقية، بعدما كان قد هزم السنغال 3 - 2 في المجموعة التاسعة بالنسخة الجارية حالياً بأميركا والمكسيك وكندا.
وسيلتقي منتخب النرويج في الدور المقبل مع منتخب البرازيل، والذي تأهل لدور الستة عشر بعد فوزه على اليابان 2 - 1، أمس الاثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.
وتقدم منتخب النرويج عن طريق أنطونيو نوسا في الدقيقة 39، ثم أدرك منتخب كوت ديفوار التعادل عن طريق أماد ديالو في الدقيقة 74.
وفي الدقيقة 86، سجل هالاند هدف الفوز الغالي لمنتخب النرويج، ليتأهل إلى دور الستة عشر، كما أنه سجل هدفه الخامس في البطولة ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب المركز الأول برصيد 6 أهداف.
وكان منتخب البرازيل قد أطاح بنظيره اليابان بنتيجة 2 - 1 في وقت سابق، الاثنين.
لاعب خط وسط المنتخب البرازيلي لوكاس باكيتا (د.ب.أ)
نيوجيرسي الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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نيوجيرسي الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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إصابة عضلية للبرازيلي باكيتا
لاعب خط وسط المنتخب البرازيلي لوكاس باكيتا (د.ب.أ)
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الثلاثاء، أن لاعب خط وسط المنتخب البرازيلي لوكاس باكيتا تعرض لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من فخذه اليسرى خلال فوز فريقه 2 - 1 على اليابان في دور الـ32 من كأس العالم الاثنين.
اضطر باكيتا إلى الخروج في نهاية الشوط الأول، وحل محله المهاجم إندريك.
ولم يحدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم جدولاً زمنياً لتعافي باكيتا، ما ترك الغموض يكتنف إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة للمنتخب البرازيلي.
وقال الاتحاد البرازيلي للعبة في بيان: «خضع باكيتا لفحوصات بالأشعة يوم الثلاثاء أكدت تعرضه لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من فخذه اليسرى».
وأضاف: «سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، بهدف التعافي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن».
ستواجه البرازيل منتخب النرويج في دور الـ16 يوم الأحد في نيوجيرسي.
سعادة في المغرب وباراغواي بتجاوز الإقصاء... وحسرة في هولندا وألمانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290569-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
منتخب المغرب يواصل صناعة التاريخ في كأس العالم (أ.ب)
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سعادة في المغرب وباراغواي بتجاوز الإقصاء... وحسرة في هولندا وألمانيا
منتخب المغرب يواصل صناعة التاريخ في كأس العالم (أ.ب)
تابع المغرب نتائجه الرائعة في كأس العالم لكرة القدم، وأقصى هولندا بركلات الترجيح، الاثنين، في دور الـ32 في مونتيري، وودّعت ألمانيا بسيناريو صادم، بخسارتها أيضاً بركلات الترجيح أمام الباراغواي، متابعة بذلك نتائجها المخيبة في النسخ الثلاث الأخيرة، في حين احتاجت البرازيل إلى الوقت البدل الضائع لتخطي اليابان 2- 1.
في مونتيري المكسيكية، استحق المغرب - الذي حقق إنجازاً أفريقياً غير مسبوق عام 2022 عندما بلغ نصف النهائي - تأهله على حساب هولندا، وصيفة العالم ثلاث مرات (1974 و1978 و2010)؛ ليضرب موعداً مع كندا إحدى الدول المضيفة، السبت، في هيوستن. وقال مدرب المغرب محمد وهبي لقناة «بي إن سبورتس»: «كنا نحتاج إلى الهدوء وإدراك إمكاناتنا. سيطرنا على المباراة وحارسهم صدّ كرات استثنائية. تأهُّلنا مستحق. يجب أن نقبل أحياناً الفوز بهذه الطريقة في الأدوار الإقصائية».
وقال وهبي: «إنه شعور جميل للغاية، سعيد جداً بالصعود لدور الـ16، وأشعر بالسرور لأننا تغلبنا على منتخب كبير بحجم هولندا». وشدد وهبي على أنه كان يتوقع قبل المواجهة مباراة قوية بحكم الشراسة التي يتمتع بها المنتخب الهولندي، لكن الروح القتالية وعزيمة اللاعبين كانت أقوى لتحسم الموقف في النهاية. وأكد مدرب منتخب المغرب على أن هدف فريقه ليس اجتياز عقبة هولندا فحسب، ولكن المرور إلى أبعد مرحلة في المونديال الحالي.
من جانبه، قال رونالد كومان مدرب هولندا إن فريقه اتبع أسلوباً دفاعياً في مباراته أمام المغرب من أجل تعزيز فرصه في الفوز وليس بدافع الخوف من المنافسين. ورأى كومان، الذي واجه من قبل انتقادات بعد ابتعاده عن «المدرسة الهولندية» التقليدية القائمة على كرة القدم الهجومية، أن اللعب بخمسة مدافعين كانت الاستراتيجية الصحيحة للتغلب على المنتخب القادم من شمال أفريقيا. وتابع: «أعلم أيضاً أنه لو لم تسجل المغرب هدف التعادل المتأخر ذاك، لحظيت بكل أنواع الإطراءات بصفتي المدرب الهولندي. لكن الآن، على الأرجح، سأتعرض للتوبيخ لأني اخترت خمسة مدافعين، لكن مرة أخرى، أعتقد أن ذلك كان ضرورياً».
وأكد المدرب أنه ناقش هذه الاستراتيجية مع لاعبيه ووافقوا عليها. وقال للصحافيين «ستنتقدونني، وهذا حقكم، ولكنكم تشاهدون المباراة من الخارج». وأضاف: «أعمل مع الفريق وأعلم ما الذي يجب تحسينه، وهذه هى الطريقة التي قمت بها لتحسينه، ومرة أخرى لو كان عليّ أن أفعل ذلك مجدداً، لفعلت الشيء نفسه تماماً». وأردف: «لم يكن الأمر متعلقاً بالخوف. لم يكن كذلك على الإطلاق. لماذا الخوف؟ أعني، كان لدينا ثلاثة مهاجمين على أرض الملعب».
وأشعل الفوز الدراماتيكي للمنتخب المغربي على نظيره الهولندي موجة من الاحتفالات في مدينة لاهاي، التي تضم جالية مغربية كبيرة. وشوهد مشجعون يلفّون أنفسهم بالأعلام المغربية وهم يرقصون ويهتفون في الشوارع، وسط أصوات أبواق السيارات وانفجار المفرقعات. وكان المغرب حلّ وصيفاً لمجموعته بفارق الأهداف خلف البرازيل، في حين تصدّرت هولندا أمام اليابان والسويد. وكان المغرب الأخطر في الشوط الأول مع محاولتين خطيرتين من رأسية قريبة لنائل العيناوي، وتسديدة قوية من القائد أشرف حكيمي تألّق الحارس بارت فيربروخن في صدهما. استعاد المغرب زمام المبادرة وشكّل إزعاجاً كبيراً للدفاع الهولندي، خصوصاً بفعل التحركات السريعة لإسماعيل صيباري الذي بات في دور المجموعات أول لاعب أفريقي يسجّل في ثلاث مباريات متتالية. وبعد تسديدة قوية لميكي فان دي فين أنقذها ياسين بونو بأطراف أصابعه، انتهى الشوط الأول على وقع كرة ابتعدت سنتيمترات عن خاصرة صيباري وهو أمام المرمى الخالي.
مطلع الشوط الثاني، أصاب حكيمي العارضة وبسط المغرب سيطرته، لكن كريسنسيو سامرفيل يعود له الفضل باختراق منطقة المغرب وتمرير كرة مقشرة إلى كودي خاكبو الذي سجل وانفجر بالبكاء، في حين هرع الفريق بأكمله لتهنئته في الدقيقة الـ72. وكان مهاجم ليفربول الإنجليزي فُجع قبل أيام بخسارة طفله قبل موعد ولادته في أكتوبر (تشرين الأول). وبعد تبديلات من الطرفين، جنّ جنون الجماهير المغربية بعد رأسية غير مألوفة من قلب الدفاع عيسى ديوب، مسجلاً أول أهدافه الدولية ومانحاً تعادلاً مستحقاً للمغرب في الدقيقة الـ91. ولا يُعرف كيف أبقى الحارس فيربروخن هولندا متعادلة، بصده كرة سفيان رحيمي المنفرد والمرمى تحت رحمته، لينتقل الطرفان إلى ركلات ترجيحية أهدر فيها المغرب مرتين مقابل ثلاث محاولات ضائعة للـ«طواحين».
مفاجأة الباراغواي
وبعد الفوز التاريخي للباراغواي على ألمانيا، أعلن رئيس البلاد سانتياغو بينيا الثلاثاء يوم عطلة رسمية. كانت ألمانيا الأفضل في بوسطن أمام 68 ألف متفرج، لكن الموهوب خوليو إنسيسو افتتح التسجيل خلافاً لمجريات اللعب في الدقيقة الـ42. في الشوط الثاني، عادل كاي هافيرتز لبطلة العالم أربع مرات في الدقيقة الـ54، وألغي لها هدف متأخر بداعي الخطأ على الحارس، فاحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح. تفوّقت الباراغواي بفضل حارسها الفذ أورلاندو خيل الذي صد ركلتين، في حين أبقى مانويل نوير على آمال «مانشافات» قبل أن تبتسم المباراة للمنتخب الأميركي الجنوبي الذي حقق أفضل نتيجة في كأس العالم في مشاركته الأخيرة عام 2010 عندما بلغ ربع النهائي.
وقال المدرب يوليان ناغلسمان بعد الخسارة: «كنا في حاجة إلى السرعة، لم يكن لاعبونا سريعين كفاية... لم نقدم ما يكفي اليوم». ورداً على سؤال ما إذا كان يريد الاستمرار في منصبه، أجاب: «نعم أريد الاستمرار... أنا لست شخصاً سيقول: الآن وقد أُقصينا، سأتراجع. إذا أراد الاتحاد أن أستمر، فسأستمر. وإذا لم يرد ذلك، يمكنه أن يقول لي». وهذه الهزيمة هي الأولى لألمانيا بركلات الترجيح في مشاركاتها المونديالية، بعدما سبق لها العبور بنجاح أربع مرات من خلالها.
وكانت أول مباراة إقصائية لألمانيا في كأس العالم منذ فوزها على الأرجنتين في نهائي 2014.
وتصدّرت ألمانيا مجموعتها في الدور الأول، في حين تأهّل الباراغواي بصفته أحد أفضل المنتخبات التي احتلّت المركز الثالث!. وقال مدرب الباراغواي الأرجنتيني غوستافو ألفارو: «كان لدي 26 مقاتلاً قبل المباراة، وأصبحوا أساطير بعدها. ربما سنُقصى في الدور المقبل، وربما لا. سنرى. لكن هذه المباراة كانت ملحمية». وعدَّت الصحافة الألمانية ما حدث «إقراراً بالفشل» وتحدثت عن «كابوس جديد لكرة القدم الألمانية»، بعد إهانة جديدة في كأس العالم لكرة القدم، بحرمانها من بلوغ دور الـ16 للمرة الثالثة على التوالي. وكتبت «بيلد» على الصفحة الأولى لموقعها الإلكتروني: «كابوس جديد لكرة القدم الألمانية. إقصاء مُحرج أمام الباراغواي. أضعنا ثلاث ركلات ترجيح»، مرفقة بصورة لفالديمار أنتون واضعاً يديه على رأسه وبملامح محبَطة.
ومنحت الصحيفة، المدرب ناغلسمان علامة 6 (أسوأ تقييم في النظام الألماني). وتحدثت «بيلد» عن «أداء كارثي» و«غياب تام للمباراة خلال فترات طويلة»، مع منتخب ألماني «بطيء وممل وخامل». وفي السياق عينه، عنون موقع صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» اليومية البافارية الكبرى بـ«الإهانة الجديدة». وأضافت: «أعطت المباراة الانطباع بأن أحدهم ضغط على زر الحركة البطيئة. ألمانيا التي لم تُقدّم في هذه البطولة بعد فوزها 7 -1 على منتخب كوراساو المتواضع، أي أداء مُقنع، تعود الآن إلى ديارها بتذكرة عودة مستحقة تماماً».
وضجّت شوارع الباراغواي، الاثنين، بالاحتفالات، حيث خرج الناس ابتهاجاً بالفوز على ألمانيا. وتجمع آلاف الأشخاص في وسط العاصمة أسونسيون للاحتفاء باللحظة، وهي المرة الثانية فقط التي تفوز فيها الباراغواي بمباراة في الأدوار الإقصائية من المونديال. وسارت مواكب من السيارات التي تطلق أبواقها عبر شوارع عاصمة هذا البلد الصغير في أميركا الجنوبية الذي لا يحظى عادة باهتمام كبير. لكن في هذه الليلة، كان فريقهم المعروف باسم «ألبيروخا»، في إشارة إلى اللونين الأزرق والأحمر في قميصه صاحب الفوز. ولجأ الرئيس سانتياغو بينيا إلى منصة «إكس» ليعكس المزاج الوطني المفعم بالفرح، فكتب: «الباراغواي لا تستسلم أبداً».
البرازيل تنجو
وفي هيوستن وأمام 68 ألف متفرج، تخلفت البرازيل بهدف كايشو سانو قبل ربع ساعة من انتهاء الشوط الأول، ورغم ذلك طلب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من لاعبي البرازيل «ألا يفقدوا صبرهم؛ لأننا سنصنع الفارق ونسجل. عاجلاً أم آجلاً، كنا سنُسجل. كان الشيء الأهم هو الحفاظ على توازننا لكي لا نُعقّد المباراة». وعمَّت فرحة طاغية شوارع البرازيل، بعد الفوز على اليابان، ولكن ساد شعور بعدم الرضاء عن أداء الفريق وبالحذر من المباراة المقبلة. ورغم الانتقادات التي تعرّض لها لاعب الوسط كازيميرو بعد تسببه نسبياً بهدف اليابان، أبقى عليه المدرب الفذ في الشوط الثاني، فسجّل هدف التعادل برأسه في الدقيقة الـ56. قال كازيميرو: «أعتقد أن الفضل كله لا يعود لي وحدي، بل يعود أيضاً إلى غاب (المدافع غابريال) الذي لعب كرة مثالية للرأسية. لذلك؛ أعتقد أنه عندما نسجّل، فإننا نسجّل جميعاً، وعندما نستقبل (الأهداف)، فإننا نستقبل جميعاً؛ لذا فالجميع يستحق التهنئة». ضربة معلم أخرى من أنشيلوتي بإدخال غابريال مارتينيلي «لخلق مساحة وحدّة أكبر، وتخفيف الضغط عن فينيسيوس جونيور»، فأطلق رصاصة الرحمة على المنتخب الياباني في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع بمساعدة القائم.
وقال مارتينيلي المتوَّج مع آرسنال بالدوري الإنجليزي: «لا أجد الكلمات المناسبة لوصف حجم الفرحة التي في قلبي. رؤية كل هؤلاء الجماهير واقفين على أقدامهم، ووالدَيّ، وأصدقائي... لا يمكنني تفسير هذا الشعور». وهذه أول مرة منذ 2002، تفوز البرازيل بمباراة إقصائية في كأس العالم بعد أن كانت متأخرة في النتيجة. في المقابل، توقّف مشوار اليابان عند حدّ الدور الإقصائي الأول في مشاركتها الثامنة، في حين واصلت البرازيل مشوارها في سعيها إلى إحراز اللقب الغائب منذ 2002. قال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو: «لم نتمكن من رؤية المشهد الذي كنا نحلم به جميعاً، وهو الفوز بهذه البطولة وتحقيق هدفنا الأكبر. بصفتي مدرباً، اعتذرت للجميع لأنني لم أتمكن من قيادتهم إلى تحقيق ذلك».
كيميتش يرفض تحميل الحكم مسؤولية خروج ألمانيا من المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290558-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
كيميتش يرفض تحميل الحكم مسؤولية خروج ألمانيا من المونديال
جوشوا كيميتش قائد المنتخب الألماني (أ.ف.ب)
وجد يوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، نفسه مطالباً مرة أخرى بتفسير أسباب خروج الفريق من كأس العالم.
وانتهت المشاركة الثالثة لقائد منتخب ألمانيا بكارثة جديدة، حيث خسر الفريق في دور الـ32 أمام باراغواي، ورغم ذلك بدا كيميتش أكثر هدوءاً واتزاناً مقارنة بما كان عليه قبل 4 أعوام في قطر.
وفي ذلك الوقت، فشل منتخب ألمانيا في بلوغ مرحلة خروج المغلوب للمرة الثانية على التوالي؛ ما دفع كيميتش لقول إن ذلك أسوأ يوم في مسيرته.
وفي هذه المرة لم يتردد كيميتش في تقديم تقييم واضح للأمر، حيث قدم اللاعب الذي شارك في معظم مباريات الفريق بالمونديال كظهير أيمن رغم أنه لاعب وسط، الأمر بهدوء وثبات ونضج.
وقال كيميتش: «سأمتلك دائماً القدرة على المحاولة مرة أخرى، الشيء الوحيد الذي لن أفعله أبداً هو الاستسلام».
كيميتش، الذي سجل ركلة الجزاء لكن ذلك لم يمنع خسارة فريقه 3 - 4 بضربات الترجيح أمام باراغواي، تطرق إلى بعض المشاعر المتضاربة، وقدم تحليلاً واقعياً وقاسياً.
وقال: «من الصعب وصف ما يدور بداخلي الآن، من الواضح أننا خرجنا مبكراً مرة أخرى؛ لأننا لم نتمكن من الفوز على منافس أضعف منا».
وأضاف: «يأتي هذا في توقيت أرى أنه سيكون رائعاً للشعب الألماني أن نحقق إنجازاً نفخر به، للأسف المنتخب الوطني لم يعد كذلك الآن، وجميعنا نتحمل المسؤولية».
وتابع: «عندما كنت طفلاً، كنت أشاهد المنتخب في البطولات، وكانت مشاركته دائماً تصل إلى قبل النهائي أو النهائي والتتويج بكأس العالم، كنا دائماً نحقق نجاحات كبيرة، كان تشجيع ذلك الفريق يترك أثراً كبيراً في داخلي».
وأضاف القائد، معتذراً للأمة: «للأسف، لم نتمكن من إثارة أي حماس أو تقديم فريق على أرض الملعب يجعل الناس تتعاطف معه».
وأوضح كيميتش، الذي تحدث بهدوء، أنه كقائد للفريق يشعر بمسؤولية عن الهزيمة.
وتابع: «يجب أن يكون ذلك هو شعور جميع من كانوا على أرض الملعب، بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين، لقد أفسدنا الأمر حقاً».
ولم يقدم كيميتش أي أعذار بعد الخروج، رافضاً انتقاد قرار الحكم بإلغاء هدف جوناثان تاه في الوقت الإضافي والذي كان سيمنح ألمانيا التقدم 2 - 1، ولا الحظ السيئ للفريق في ضربات الترجيح.
وقال كيميتش: «كان علينا التحلي بالطموح للفوز على منافس مثل باراغواي، لا يمكن لأحد أن يفكر في لوم الحكم أو ضربات الترجيح، إذا لم ننجح في الفوز على منافس مثل هذا في 120 دقيقة، فلا يمكنك الحديث عن الحظ».