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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيصلي: خوض مباراتين خلال 72 ساعة «أمر شاق»

سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (موقع النادي)
سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (موقع النادي)
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مدرب الفيصلي: خوض مباراتين خلال 72 ساعة «أمر شاق»

سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (موقع النادي)
سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (موقع النادي)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، أن مباراتهم أمام نيوم، الجمعة، ضمن الدوري السعودي للمحترفين، تختلف عن المواجهة التي جمعتهما في بطولة كأس الملك وكسب الأخير نتيجتها.

وقال سوليناس، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «سنعتمد على اللاعبين الأساسين في المباراة بعدما لعبنا مباراة الكأس بالبدلاء لإراحة الفريق الأساسي».

وأوضح الإيطالي أن خوض مباراتي الدوري والكأس خلال 72 ساعة أمر شاق كون «الوضع البدني لا يسمح بالاعتماد على نفس المجموعة، لذا كان تدوير اللاعبين ضرورة حتمية وليس خياراً».

وعن وقوع العنابي في بعض الأخطاء الدفاعية خلال مباراة الهلال الدورية ما تسبب في احتساب ثلاث ركلات جزاء، قال: «صحيح، الشوط الثاني لم يكن الفريق في مستواه الفني لعدم الجاهزية البدنية، ولكن مع العمل والتمارين سيكون الفريق في أفضل حالاته البدنية والمعنوية، ومع اكتمال العناصر سيكون الفريق في أفضل حالاته».

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«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

باكنغهام: النجوم الشباب هم مستقبل الخلود

باكنغهام خلال حديثه للإعلاميين (الشرق الأوسط)
باكنغهام خلال حديثه للإعلاميين (الشرق الأوسط)
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باكنغهام: النجوم الشباب هم مستقبل الخلود

باكنغهام خلال حديثه للإعلاميين (الشرق الأوسط)
باكنغهام خلال حديثه للإعلاميين (الشرق الأوسط)

عَبّر الإنجليزي ديس باكنغهام، المدير الفني لفريق الخلود، عن سعادته البالغة عقب الفوز العريض على جدة بخماسية نظيفة وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال باكنغهام خلال المؤتمر الصحافي: أنا سعيد جداً بهذا الانتصار العريض والتأهل للدور المقبل، وراضٍ تماماً عن الأداء الفني الذي قدمه الفريق.

وأشاد المدرب بمستوى مهاجمه الإسباني إيكر ألمينا قائلاً: أنا سعيد للغاية لأجل اللاعب إيكر وإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك)، لأنه كان يعمل بجد واجتهاد كبيرين طوال الفترة الماضية. نريد الاستمرار والمواصلة على هذا النهج، فهذه مجرد بداية جيدة ومحفزة للموسم.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان الأداء القوي في افتتاحية الموسم وبلوغ نهائي كأس الملك في الموسم الماضي قد رفعا سقف أهداف وطموحات الفريق، أوضح: ببساطة شديدة، هدفنا الأساسي والجوهري هو العمل على تطوير اللاعبين الشباب؛ فنحن نملك عناصر شابة ممتازة في مختلف المراكز، بدءاً من حراسة المرمى، مروراً بخط الدفاع، ووصولاً إلى الهجوم. كل تركيزنا ينصب على صقل

وتطوير هذه المواهب، وكلما نجحنا في تطويرهم ورعايتهم، سيتطور الأداء الجماعي للفريق تلقائياً وبطبيعة الحال في المنافسات كافة.

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب جدة: عندما تمدد «الوزارة» لإدارة النادي يجب أن تساعدها

ماهر الشمري خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
ماهر الشمري خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
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مدرب جدة: عندما تمدد «الوزارة» لإدارة النادي يجب أن تساعدها

ماهر الشمري خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
ماهر الشمري خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

أعرب الكويتي ماهر الشمري، المدير الفني لفريق جدة، عن أسفه الشديد عقب الخسارة القاسية أمام الخلود بخماسية والخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن الفريق يمر بظروف إدارية وتنظيمية بالغة الصعوبة.

وقال الشمري خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقب مواجهة الخلود: نحن نمر بظروف استثنائية وقاسية للغاية، ونحتاج بشكل عاجل إلى تكاتف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة النادي للوقوف معنا.

وتابع: حتى اليوم الذي سبق المباراة لم تكتمل قائمة فريقي؛ فهناك لاعبون أجانب لم يصلوا بعد، ولاعبون محليون لم يتمكن النادي من تسجيلهم بسبب قرارات لجنة الاستدامة المالية، ناهيك عن عدم قدرتنا إقامة معسكر إعدادي خارجي، وهي ظروف وأزمات يعلمها الجميع تماماً.

وواصل: إلى قبل بداية الحصة التدريبية الأخيرة لدّي 14 لاعباً فقط، ووضعت تشكيلة ليست في بالي إطلاقاً، أنا لست جديداً على نادي جدة وسبق دربت سبعة أندية في دوري يلو، وما أعرفه أنه عندما تمدد الوزارة لمجلس الإدارة يجب أن تساعده.

وشدد المدرب الكويتي على أهمية الجاهزية الإدارية قبل الفنية قائلاً: كرة القدم والنجاح فيها يبدآن أولاً من الإدارة والعمل داخل المكاتب، وحينها فقط نكون مستعدين ومجهزين للانطلاق داخل أرضية الملعب.

واختتم الشمري حديثه موضحاً: لقد حذرت اللاعبين كثيراً من خطورة الكرات الثابتة للخصم، لكن الظروف المعقدة والصعبة التي شكلت فيها تشكيلة الفريق لم تكن إطلاقاً بالشكل الذي أتمناه أو أطمح له، نظراً لكل تلك العقبات المجهدة.

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تأكيداً لانفراد «الشرق الأوسط»... الغليميش «أبهاوي»

رئيس نادي أبها سعد الأحمري مع الغليميش بعد توقيع العقد (موقع النادي)
رئيس نادي أبها سعد الأحمري مع الغليميش بعد توقيع العقد (موقع النادي)
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تأكيداً لانفراد «الشرق الأوسط»... الغليميش «أبهاوي»

رئيس نادي أبها سعد الأحمري مع الغليميش بعد توقيع العقد (موقع النادي)
رئيس نادي أبها سعد الأحمري مع الغليميش بعد توقيع العقد (موقع النادي)

أعلن نادي أبها تعاقده مع الظهير الأيمن نواف الغليميش في صفقة انتقال حر.

ويأتي ذلك تأكيداً لانفراد «الشرق الأوسط» بشأن انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الجنوبي في الموسم الجديد.

كما أعلن أبها تعاقده مع المدافع خالد الشمراني بنظام الإعارة قادماً من نادي العُلا.

وجاءت الصفقتان ضمن تحركات إدارة أبها لتعزيز الخيارات الدفاعية للفريق، ورفع جاهزية قائمته لمنافسات الموسم الحالي.

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