كيف هزمت باراغواي ألمانيا؟

في كأس العالم لكرة القدم 1998، كانت باراغواي تتمسك بالتعادل السلبي في مباراة دور 16 أمام البلد المضيف فرنسا، على أمل أن يصنع حارس المرمى خوسيه لويس تشيلافيرت معجزة في ركلات الترجيح، لكن الهدف الذهبي الذي سجله لوران بلان في الدقيقة 114 أحبط تلك الاستراتيجية.

وبعد مرور 28 عاماً حققت باراغواي ما عجز زملاء تشيلافيرت عن تحقيقه، فقد تمكن هذا المنتخب القادم من أميركا الجنوبية وغير المرشح من التعادل مع ألمانيا 1-1 بعد وقت إضافي، ثم أقصى بطلة العالم أربع مرات بركلات الترجيح.

وفي واحدة من أكبر المفاجآت التي شهدتها بطولة كأس العالم على الإطلاق، تصدى حارس مرمى باراغواي أورلاندو جيل لتسديدتي كاي هافرتيز، ونيك فولتماده، قبل أن يسدد جوناثان تاه الكرة فوق العارضة، مما مهد الطريق أمام خوسيه كانالي لتسجيل الركلة الحاسمة.

وكانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تخسر فيها ألمانيا بركلات الترجيح في كأس العالم.

لكن جيل لديه تاريخه الخاص كحارس متخصص في التصدي لركلات الترجيح، فقد تصدى لركلتين لصالح ناديه سان لورينزو في ركلات الترجيح أمام ريفر بليت في البطولة الافتتاحية للدوري الأرجنتيني في مايو (أيار)، رغم خسارة سان لورينزو في النهاية.

قدّم منتخب باراغواي أداء يُعد درساً رائعاً في كيفية الدفاع (أ.ف.ب)

وفي العام الماضي، خلال مباراة دور الثمانية أمام أرجنتينوس جونيورز، تصدى لركلة حاسمة في ركلات الترجيح.

وقال جيل وهو يغادر الملعب بينما كان بعض زملائه يبكون فرحاً: «من الصعب وصف ذلك بالكلمات. كانت مباراة صعبة للغاية. تعرضنا للهجوم من جميع الجهات لكننا صمدنا».

وعند سؤاله عن تصديه للركلتين، قال: «كان علينا تحليل كل لاعب، وكل تفصيلة».

ألفارو يظهر ثقته في مدافعيه

إلى جانب تصديات جيل، استند فوز باراغواي غير المتوقع إلى ثقة المدرب جوستافو ألفارو غير المحدودة في مدافعيه.

فبعد أن تعرض لانتقادات بسبب خططه في دور المجموعات، عندما خسرت باراغواي مباراتها الأولى 4-1 أمام الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة للبطولة، ولم تسجل سوى هدفين في المباريات الثلاث، ضاعف ألفارو رهانه على خط دفاعه في مواجهة ألمانيا.

وقال قائد الفريق جوستافو غوميز: «كان علينا في مباراة اليوم أن نملك روح باراغواي أكثر من أي وقت مضى.

بعد مرور 28 عاماً حققت باراغواي ما عجز زملاء تشيلافيرت عن تحقيقه (رويترز)

أعتقد أن ألمانيا كانت تدرك في أعماقها أنه إذا أرادت هزيمتنا، فسوف يتعين عليها بذل جهد جبار، لأننا كنا سنجعل الهزيمة مكلفة للغاية بالنسبة لها».

وقد تجلت تلك الروح في الفوز 1-صفر على تركيا في دور المجموعات، حين تقلّص عدد لاعبي باراغواي إلى عشرة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، بينما أطلق منافسهم 32 تسديدة على المرمى.

وأمس الاثنين، استحوذت ألمانيا على الكرة بنسبة 75 في المائة، وسددت 21 مرة مقابل سبع تسديدات لباراغواي.

لكن بعيداً عن الأرقام، قدّم منتخب باراغواي أداء يُعد درساً رائعاً في كيفية الدفاع.

وسيبقى هذا الفوز حلو المذاق، لا سيما بالنسبة للمدرب ألفارو (63 عاماً) الذي كان تشيلافيرت نفسه من بين منتقديه في وسائل الإعلام، حيث طالب بأسلوب هجومي أكثر.

والآن سيتعين على ألفارو إعداد دفاعه الصلب لمواجهة محتملة في دور الـ16 أمام فرنسا، بقيادة النجمين الهدافين كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، حيث من المتوقع أن تتفوق على السويد في أول مباراة تخوضها بمراحل خروج المغلوب اليوم الثلاثاء.

وفي المقابل، من المرجح أن يواجه نظيره يوليان ناغسلمان صعوبة في الاحتفاظ بمنصبه بعد خروج ألمانيا المهين للمرة الثالثة على التوالي من كأس العالم.

واشتكى ناغسلمان من قرار إلغاء هدف تاه في الوقت الإضافي، مؤكداً رغبته في الاستمرار في منصبه.