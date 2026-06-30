بعد إقصاء ألمانيا... شوارع باراغواي تعيش ليلة صاخبة لا تُنسى

بعد إقصاء ألمانيا... شوارع باراغواي تعيش ليلة صاخبة لا تُنسىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290239-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D9%86%D8%B3%D9%89
في لبنان احتفالات بالأعلام البرازيلية بعد تأهل السامبا إلى دور الـ16 (أ.ب)
زغرتا لبنان:«الشرق الأوسط»
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زغرتا لبنان:«الشرق الأوسط»
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زغرتا... مدينة لبنانية تنبض بأعلام البرازيل
في لبنان احتفالات بالأعلام البرازيلية بعد تأهل السامبا إلى دور الـ16 (أ.ب)
في مدينة زغرتا شمال لبنان رفرفت الأعلام البرازيلية على الشرفات، والأزقة الحجرية، بينما كانت العائلات تستعد لمباراة البرازيل ضد اليابان في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم.
ولعب الأطفال، مرتدين قمصاناً صفراء، كرة القدم في الشوارع، بينما امتلأت المقاهي والساحات العامة بالمشجعين الذين ارتدوا ألوان الأخضر والأصفر، مما يعكس شغفاً كبيراً بمنتخب البرازيل يمتد عبر لبنان.
وتبدو العلاقة بين البلدين عميقة، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى أن ما بين 7 و10 ملايين برازيلي من أصول لبنانية، أي أكثر من عدد سكان لبنان البالغ نحو 6 ملايين نسمة.
وساهمت هذه الروابط العائلية والثقافية، التي تشكلت على مدار أكثر من قرن من الهجرة، في جعل البرازيل واحدة من أكثر المنتخبات الوطنية لكرة القدم شعبية في لبنان.
وفيما يتعلق بالعديد من المشجعين اللبنانيين، ألهم أسلوب لعب البرازيل الهجومي، وموهبتها، وتاريخها في إنتاج لاعبين أسطوريين، أجيالاً من المشجعين، ناقلين هذا الشغف من الآباء إلى الأبناء.
ومع اقتراب موعد انطلاق المباراة، دوت الطبول في الشوارع، وتجمع المشجعون حول الشاشات لمؤازرة منتخب البرازيل.
وقال باجوس فضل الله، أحد مشجعي البرازيل «اليوم بذلنا جهداً كبيراً لتحقيق الفوز، لكنني كنت متأكداً من انتصارنا. نحن البرازيل، وسنظهر للجميع معدن البرازيل الحقيقي».
وبعدما قلب منتخب البرازيل تأخره صفر-1 أمام اليابان إلى فوز ثمين، ومستحق 2-1، خرج المشجعون في القرى والمدن اللبنانية إلى الشوارع، رافعين الأعلام البرازيلية، وقارعين الطبول، ومحتفلين بفريق لطالما شجعه اللبنانيون لأجيال.
يشار إلى أن منتخب البرازيل سوف يلتقي في دور الـ16 مع الفائز من لقاء كوت ديفوار والنرويج.
كيف هزمت باراغواي ألمانيا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290251-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
حارس مرمى باراغواي أورلاندو جيل تألق وقاد منتخب بلاده (رويترز)
بوسطن الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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بوسطن الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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كيف هزمت باراغواي ألمانيا؟
حارس مرمى باراغواي أورلاندو جيل تألق وقاد منتخب بلاده (رويترز)
في كأس العالم لكرة القدم 1998، كانت باراغواي تتمسك بالتعادل السلبي في مباراة دور 16 أمام البلد المضيف فرنسا، على أمل أن يصنع حارس المرمى خوسيه لويس تشيلافيرت معجزة في ركلات الترجيح، لكن الهدف الذهبي الذي سجله لوران بلان في الدقيقة 114 أحبط تلك الاستراتيجية.
وبعد مرور 28 عاماً حققت باراغواي ما عجز زملاء تشيلافيرت عن تحقيقه، فقد تمكن هذا المنتخب القادم من أميركا الجنوبية وغير المرشح من التعادل مع ألمانيا 1-1 بعد وقت إضافي، ثم أقصى بطلة العالم أربع مرات بركلات الترجيح.
وفي واحدة من أكبر المفاجآت التي شهدتها بطولة كأس العالم على الإطلاق، تصدى حارس مرمى باراغواي أورلاندو جيل لتسديدتي كاي هافرتيز، ونيك فولتماده، قبل أن يسدد جوناثان تاه الكرة فوق العارضة، مما مهد الطريق أمام خوسيه كانالي لتسجيل الركلة الحاسمة.
وكانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تخسر فيها ألمانيا بركلات الترجيح في كأس العالم.
لكن جيل لديه تاريخه الخاص كحارس متخصص في التصدي لركلات الترجيح، فقد تصدى لركلتين لصالح ناديه سان لورينزو في ركلات الترجيح أمام ريفر بليت في البطولة الافتتاحية للدوري الأرجنتيني في مايو (أيار)، رغم خسارة سان لورينزو في النهاية.
وفي العام الماضي، خلال مباراة دور الثمانية أمام أرجنتينوس جونيورز، تصدى لركلة حاسمة في ركلات الترجيح.
وقال جيل وهو يغادر الملعب بينما كان بعض زملائه يبكون فرحاً: «من الصعب وصف ذلك بالكلمات. كانت مباراة صعبة للغاية. تعرضنا للهجوم من جميع الجهات لكننا صمدنا».
وعند سؤاله عن تصديه للركلتين، قال: «كان علينا تحليل كل لاعب، وكل تفصيلة».
ألفارو يظهر ثقته في مدافعيه
إلى جانب تصديات جيل، استند فوز باراغواي غير المتوقع إلى ثقة المدرب جوستافو ألفارو غير المحدودة في مدافعيه.
فبعد أن تعرض لانتقادات بسبب خططه في دور المجموعات، عندما خسرت باراغواي مباراتها الأولى 4-1 أمام الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة للبطولة، ولم تسجل سوى هدفين في المباريات الثلاث، ضاعف ألفارو رهانه على خط دفاعه في مواجهة ألمانيا.
وقال قائد الفريق جوستافو غوميز: «كان علينا في مباراة اليوم أن نملك روح باراغواي أكثر من أي وقت مضى.
أعتقد أن ألمانيا كانت تدرك في أعماقها أنه إذا أرادت هزيمتنا، فسوف يتعين عليها بذل جهد جبار، لأننا كنا سنجعل الهزيمة مكلفة للغاية بالنسبة لها».
وقد تجلت تلك الروح في الفوز 1-صفر على تركيا في دور المجموعات، حين تقلّص عدد لاعبي باراغواي إلى عشرة قبل نهاية الشوط الأول بقليل، بينما أطلق منافسهم 32 تسديدة على المرمى.
وأمس الاثنين، استحوذت ألمانيا على الكرة بنسبة 75 في المائة، وسددت 21 مرة مقابل سبع تسديدات لباراغواي.
لكن بعيداً عن الأرقام، قدّم منتخب باراغواي أداء يُعد درساً رائعاً في كيفية الدفاع.
وسيبقى هذا الفوز حلو المذاق، لا سيما بالنسبة للمدرب ألفارو (63 عاماً) الذي كان تشيلافيرت نفسه من بين منتقديه في وسائل الإعلام، حيث طالب بأسلوب هجومي أكثر.
والآن سيتعين على ألفارو إعداد دفاعه الصلب لمواجهة محتملة في دور الـ16 أمام فرنسا، بقيادة النجمين الهدافين كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، حيث من المتوقع أن تتفوق على السويد في أول مباراة تخوضها بمراحل خروج المغلوب اليوم الثلاثاء.
وفي المقابل، من المرجح أن يواجه نظيره يوليان ناغسلمان صعوبة في الاحتفاظ بمنصبه بعد خروج ألمانيا المهين للمرة الثالثة على التوالي من كأس العالم.
واشتكى ناغسلمان من قرار إلغاء هدف تاه في الوقت الإضافي، مؤكداً رغبته في الاستمرار في منصبه.
مدرب باراغواي: لاعبونا أصبحوا أساطير بعد الفوز على ألمانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290243-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
مدرب باراغواي: لاعبونا أصبحوا أساطير بعد الفوز على ألمانيا
جوستافو ألفارو مدرب باراغواي (أ.ف.ب)
قال المدرب جوستافو ألفارو إن لاعبي باراغواي تحولوا إلى أساطير في كرة القدم بعدما أطاحوا بألمانيا من كأس العالم يوم الاثنين.
وأبلغ ألفارو الصحافيين عقب فوز فريقه بركلات الترجيح: «نحن لا نعتقد أبداً بأننا مهزومون. ستة وعشرون محارباً نزلوا إلى الملعب وعادوا كأساطير».
وتعرض المدرب الأرجنتيني لانتقادات بعد خسارة باراغواي مباراتها الافتتاحية أمام الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، بنتيجة 4-1، ثم اكتفى فريقه بتسجيل هدف واحد فقط في المباراتين الأخريين بدور المجموعات.
ومع ذلك، نجح المنتخب في انتزاع بطاقة التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، قبل أن يحقق مفاجأة مدوية بفوزه 4-3 بركلات الترجيح على ألمانيا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ملحقاً ببطلة العالم أربع مرات أول خسارة لها على الإطلاق في ركلات الترجيح بكأس العالم.
وقال ألفارو إن الهزيمة الثقيلة أمام الولايات المتحدة مهدت الطريق لهذا الانتصار التاريخي يوم الاثنين.
وأضاف: «لو لم نتعلم من تلك الخسارة، لما كنا مستعدين لهذه المباراة. قلت للاعبين إننا عشنا ليلة ملحمية».
وافتتحت باراغواي التسجيل عكس مجريات اللعب في الدقيقة 42 عبر ضربة رأس من خوليو إنسيسو، قبل أن يدرك كاي هافرتيز التعادل لألمانيا في الدقيقة 54.
ثم تراجع المنتخب القادم من أميركا الجنوبية إلى الدفاع، ونجا من هدف ألماني أُلغي لوجود مخالفة، قبل أن يصمد حتى الاحتكام إلى ركلات الترجيح.
وسجل خوسيه كانالي ركلة الترجيح الحاسمة، بعد إهدار اثنين من زملائه لركلتيهما.
وقال ألفارو: «كما هو الحال دائماً معنا، فإننا لا ننجز الأمور من دون معاناة»، واختص كانالي بإشادة خاصة، إذ شهدت مسيرته الاحترافية فترات إعارة مع أندية في باراغواي، والأرجنتين، والمكسيك.
وقال: «كانالي بطل من أبطال الحياة، لأنه اضطر إلى مواجهة الكثير من الصعوبات. ليلة كهذه هي إحدى الهدايا التي يمكن أن تمنحها لك الحياة. إنها عدالة إلهية».
وستواجه باراغواي في دور الـ16 يوم الرابع من يوليو (تموز) الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.