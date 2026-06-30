أبطال مونديال 2014 بعد السقوط أمام باراغواي: ألمانيا لم تعد كما كانت

انتقد محللو التلفزيون الألماني بشدة منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعد خروجه المبكر من بطولة كأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي.

وخسر منتخب ألمانيا أمام باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 4 مساء الاثنين، بعد تعادل مخيب للآمال 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي بدور الـ32 للمونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال كريستوفر كرامر، بطل العالم عام 2014، على محطة «زد دي إف» الألمانية التلفزيونية: «لا يمكننا السماح لمباراة باراغواي بالوصول إلى الوقت الإضافي. سنرى يوم السبت (في دور الـ16) مدى قوة - أو ضعف - باراغواي».

وأضاف اللاعب الألماني السابق: «سمحنا لهم باللعب بهذه الطريقة، وفي النهاية، نشتكي من قرار تحكيمي. هذا أمر لا ينبغي أن يحدث على الإطلاق».

وكان كرامر يشير إلى القرار المثير للجدل لحكم المباراة بإلغاء هدف لمنتخب ألمانيا سجله جوناثان تاه بضربة رأس في الوقت الإضافي؛ بسبب احتكاك طفيف بين فالديمار أنطون وأورلاندو خيل، حارس مرمى باراغواي.

وسقط خيل أرضاً في أثناء الركلة الركنية، لكنه نهض مجدداً عندما سدَّد تاه الكرة برأسه بقوة في المرمى.

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من جانبه، دعا ماتس هوملز، خبير قناة «ماجنتا تي في»، إلى تغييرات في تشكيلة المنتخب، حيث قال: «هذا يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة. ما زال البعض يحاول تجميل صورة بطولة أوروبا (يورو 2024) التي وصلت فيها ألمانيا إلى دور الثمانية».

وأضاف الفائز بكأس العالم 2014: «لهذا السبب يجب معالجة هذا الأمر، من قبل مدرب المنتخب الوطني والاتحاد على حد علمي. أما بالنسبة للاعبين، فأنا متأكد من أن بعضهم سوف يعتزل».

في المقابل، تحدث يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي: «لقد كانت لدينا لحظات لعبنا فيها بشكل جيد، لكنها لم تدم طويلاً. لم نخلق فرصاً كافية لأننا لم نؤدِّ بعض الأمور بشكل صحيح».

وتابع: «في الوقت الحالي، لم يكن لدينا سوى هدف واحد، وحلم واحد فقط، وقد تبدَّد الآن».

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وكان بير ميرتساكر، وهو لاعب آخر كان ضمن تشكيلة المنتخب الألماني المتوج بكأس العالم قبل 12 عاماً في البرازيل، قد أوضح الأمور تماماً للمشاهدين.

وصرَّح ميرتساكر على قناة «زد دي إف»: «لمَن لم يستوعب الأمر بعد. لعبنا ضد أضعف فريق في دور المجموعات، ولم نتمكَّن من خلق أكثر من فرصتين خلال 120 دقيقة».

وتابع: «قبل عامين، كان الناس يمزحون قائلين إننا سننتظر عامين فقط لنصبح أبطالاً للعالم. يتعين علينا أن ننسى ذلك تماماً. ينبغي أن نبذل جهداً كبيراً مرة أخرى».

وبينما تأهلت ألمانيا إلى دور الـ32 بصفتها متصدرة للمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات، فقد صعدت باراغواي للأدوار الإقصائية في المركز السابع ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.