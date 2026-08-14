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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: طعن الغامدي على «تسعة الرزيزاء» يصطدم بالمادة 33

الغامدي قدم طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الانتخابات القاضي بقبول قائمة الرزيزاء (الشرق الأوسط)
الغامدي قدم طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الانتخابات القاضي بقبول قائمة الرزيزاء (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: طعن الغامدي على «تسعة الرزيزاء» يصطدم بالمادة 33

الغامدي قدم طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الانتخابات القاضي بقبول قائمة الرزيزاء (الشرق الأوسط)
الغامدي قدم طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الانتخابات القاضي بقبول قائمة الرزيزاء (الشرق الأوسط)

قدّم خالد الغامدي طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، القاضي بقبول قائمة بدر الرزيزاء ومنحها الضوء الأخضر للانتقال إلى المرحلة النهائية من سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الطعن الذي تقدم به الغامدي ضد قرار قبول قائمة الرزيزاء تركز على عدد أعضاء القائمة، إذ اعترض على اعتمادها بتسعة مرشحين فقط، معتبراً أن العدد يفترض أن يكون أكثر من ذلك.

وتضم قائمة الرزيزاء تسعة مرشحين، يتقدمهم بدر الرزيزاء مرشحاً للرئاسة، ولؤي مشعبي مرشحاً لنيابة الرئيس، إلى جانب سبعة مرشحين للعضوية، هم لمياء بن بهيان، وفهد المنصور، وسلمان السديري، وثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس آرثر كاورد، وجيرارد بيرنارد رودي.

وبذلك تتكون القائمة من رئيس واحد، ونائب واحد للرئيس، وسبعة أعضاء عاديين، بإجمالي تسعة مرشحين، وفق القائمة الأولية التي اعتمدتها لجنة الانتخابات.

وحسب المصادر، فإن مركز التحكيم الرياضي السعودي سيرفض الطعن في حال كان محصوراً في الاعتراض على عدد أعضاء قائمة الرزيزاء، إذ يصطدم بنص المادة «33» من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص صراحة على أن مجلس الإدارة «يتكون من 12 عضواً بحد أقصى، من بينهم امرأة واحدة على الأقل»، لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، ونواب للرئيس بحد أقصى اثنين، إلى جانب تسعة أعضاء عاديين في حال تعيين نائبين للرئيس، أو عشرة أعضاء عاديين في حال تعيين نائب واحد للرئيس.

وحسب المصادر، فإن عبارة «بحد أقصى» الواردة في المادة تعني أن النظام لا يشترط اكتمال المجلس بـ12 عضواً، وإنما يحدد السقف الأعلى لعدد أعضائه، وهو ما يجعل قبول قائمة الرزيزاء المكونة من تسعة مرشحين غير متعارض مع النص من حيث العدد، وبالتالي فإن الاعتراض على عدم بلوغ القائمة العدد الأقصى لا يشكل، وفق هذا الأساس، سبباً لإلغاء قرار قبولها.

ويأتي طعن الغامدي ضد قائمة الرزيزاء بالتزامن مع تقدمه بطعن آخر ضد قرار استبعاد قائمته من الانتخابات، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الغامدي تقدم رسمياً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي اعتراضاً على قرار لجنة الانتخابات القاضي باستبعاد قائمته بسبب عدم استيفائه لمتطلبات المادة «33/2/د».

وحسب المصادر، فإن الغامدي، المرشح لرئاسة قائمته التي تضم 12 عضواً، استُبعد بسبب عدم تجاوزه اختبار اللغة الإنجليزية، بعدما جاء تقييمه ضعيفاً جداً من قِبل الشركة البريطانية المعنية بإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت المصادر أن الغامدي يعمل على استكمال سداد الرسوم الخاصة بإجراءات الطعن، والبالغة 143 ألف ريال، في انتظار بدء مركز التحكيم الرياضي السعودي النظر في القضية وفق الإجراءات المعتمدة، كما سيدفع المبلغ ذاته في طعنه ضد قائمة الرزيزاء.

ويأتي تحرك الغامدي ضمن مرحلة الطعون والتظلمات في البرنامج الزمني للانتخابات؛ إذ بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي استقبال الطعون على القوائم الأحد الماضي، وانتهت مهلة تقديمها الخميس، فيما تبدأ فترة الفصل فيها السبت المقبل، وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس (آب) الحالي، على أن تعلن نتائج الفصل في الطعون الاثنين 24 أغسطس.

ومن المقرر إعلان القوائم النهائية للمرشحين في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في 30 أغسطس.

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«الشرق الأوسط» (الرياض )
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الاتفاق يضم الجناح الفرنسي ريان ميسي

الفرنسي الشاب ريان ميسي (نادي الاتفاق)
الفرنسي الشاب ريان ميسي (نادي الاتفاق)
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الاتفاق يضم الجناح الفرنسي ريان ميسي

الفرنسي الشاب ريان ميسي (نادي الاتفاق)
الفرنسي الشاب ريان ميسي (نادي الاتفاق)

أعلن الاتفاق المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الجمعة، تعاقده مع الجناح الأيسر الفرنسي الشاب ريان ميسي (19 عاماً) الذي لعب الموسم الماضي معاراً إلى نيوم قادماً من ستراسبورغ.

وقال النادي على منصة «إكس» مع صور للاعب: «ميسي اتفاقي».

وأضاف دون الكشف عن تفاصيل: «فصل جديد لميسي مع الاتفاق».

وذكرت تقارير أن ميسي، الذي يرتبط بعقد طويل الأمد مع ستراسبورغ حتى صيف 2030، سيلعب على سبيل الإعارة في الاتفاق لمدة موسم واحد.

ويجيد الجناح الفرنسي اللعب في أكثر من مركز هجومي ويمثل منتخب بلاده تحت 19 عاماً.

ويستهل الاتفاق مشواره في الموسم الجديد للدوري بمواجهة الرياض في وقت لاحق الجمعة.

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فلاتة أساسياً مع الفيصلي ضد الهلال

أيمن فلاتة الوافد الجديد لنادي الفيصلي (المنتخب السعودي)
أيمن فلاتة الوافد الجديد لنادي الفيصلي (المنتخب السعودي)
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فلاتة أساسياً مع الفيصلي ضد الهلال

أيمن فلاتة الوافد الجديد لنادي الفيصلي (المنتخب السعودي)
أيمن فلاتة الوافد الجديد لنادي الفيصلي (المنتخب السعودي)

سيكون اللاعب أيمن فلاتة، الوافد الجديد لنادي الفيصلي، من ضمن الأسماء التي سيعتمد عليها جيوفاني سوليناس، مدرب الفريق، أمام الهلال مساء الجمعة ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن اللاعب وصل قبل يومين للنادي، وشارك في التمارين المعتادة التي تسبق المواجهة، وغادر أيضاً مع بعثة الفريق مساء الخميس إلى الرياض استعداداً للدخول في المعسكر التحضيري للمواجهة.

يذكر أن الفيصلي أعلن ظهر الجمعة رسمياً التوقيع مع اللاعب، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد كما ذكرت «الشرق الأوسط» قبل يومين من إعلان الصفقة.

ويأتي انضمام فلاتة إلى العنابي ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول بعد عودته من جديد ضمن منافسات دوري المحترفين، مع زميله عيد المولد. التي أعلنت إدارة النادي مساء الخميس التعاقد معه بنظام الإعارة وتعزيز احتياجات الفريق من حيث التعاقدات المحلية والأجنبية التي نجح النادي من خلالها في جلب بعض العناصر المحلية والأجنبية، وهناك تحركات في الأيام المقبلة لحسم صفقتين أجنبية.

يذكر أن أيمن فلاتة بدأ في النادي الأهلي ووصل إلى الفريق الأول في عام 2023، وأعير إلى نادي ضمك في عام 2024. وتمت إعارته في الموسم الماضي لنادي نيوم بعد صعوده للمرة الأولى.

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إعارة لاعب الأهلي عيد المولد إلى الفيصلي

عيد المولد معاراً إلى نادي الفيصلي (نادي الخلود)
عيد المولد معاراً إلى نادي الفيصلي (نادي الخلود)
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إعارة لاعب الأهلي عيد المولد إلى الفيصلي

عيد المولد معاراً إلى نادي الفيصلي (نادي الخلود)
عيد المولد معاراً إلى نادي الفيصلي (نادي الخلود)

وافقت شركة النادي الأهلي على إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عيد المولد، إلى نادي الفيصلي، حتى نهاية الموسم الرياضي 2026 - 2027، ضمن تحركات النادي المتعلقة بملف اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وتأتي إعارة المولد في إطار منح اللاعب فرصةً أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب بصورة منتظمة، بما يسهم في تطوير مستواه الفني ورفع جاهزيته، على أن يعود إلى الأهلي عقب نهاية فترة الإعارة.

ويواصل الأهلي ترتيب قائمته للموسم الجديد، بالتنسيق بين الجهاز الفني والإدارة الرياضية، من خلال تقييم احتياجات الفريق وحسم ملفات عدد من اللاعبين، سواء باستمرارهم ضمن القائمة أو خروجهم على سبيل الإعارة للحصول على فرص مشاركة أكبر.

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