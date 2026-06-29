روبرتسون يشيد بإرث كلارك مع اسكوتلندا بعد رحيله بوداع المونديال

أشاد أندي روبرتسون، قائد منتخب اسكوتلندا، الأحد، بالمدرب المستقيل ستيف كلارك، موجهاً له الشكر على تغيير حظوظ الفريق، وذلك بعد يوم واحد من رحيل المدرب البالغ من العمر 62 عاماً عن منصبه عقب الخروج من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم.

وقال روبرتسون، في منشور مطول عبر حسابه على «إنستغرام»: «أيها المدرب، إنها كلمة شكر بسيطة. ما فعلته من أجل بلادنا سيبقى في الذاكرة لسنوات وسنوات مقبلة».

وأضاف: «بمرور الوقت، ستتلاشى مرارة خيبة الأمل التي نشعر بها جميعاً الآن، ولكن لن يقتصر الأمر على بقاء إرثك فحسب، بل نأمل أن يصبح أكثر تأثيراً».

واستقال كلارك، الذي قاد اسكوتلندا للعودة إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً، بعدما أنهى الفريق مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، ولم يكن ضمن أفضل 8 فرق احتلت المركز الثالث وتأهلت إلى أدوار خروج المغلوب.

واستهلت اسكوتلندا مشوارها بالفوز 1 - صفر على هايتي، لكنها خسرت بالنتيجة نفسها أمام المغرب، قبل أن تخسر 3 - صفر أمام البرازيل.

وقال روبرتسون (32 عاماً) عن النتائج السابقة في التصفيات: «اللحظات التي ساعدت في تحقيقها لبلادنا، على سبيل المثال لا الحصر - مواجهة صربيا خارج الأرض، وإسبانيا على أرضنا، والنرويج خارج ملعبنا، وبالطبع الدنمارك على أرضنا. مباريات ستسجل في التاريخ الشعبي الاسكوتلندي، ونتائج لم تكن لتتحقق لولاك».

وتأهلت اسكوتلندا إلى بطولة أوروبا لأول مرة منذ عام 1996 بعد فوزها بركلات الترجيح في صربيا لتبلغ نهائيات نسخة 2020، وتابعت ذلك بالتأهل إلى نسخة 2024 بعد فوزها 2 - صفر على إسبانيا و2 - 1 في النرويج.

وفاز منتخب اسكوتلندا على الدنمارك 4 - 2 في مباراته الأخيرة بمجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 ليتأهل إلى النهائيات المقامة في أميركا الشمالية.

وأضاف المدافع الراحل عن ليفربول والذي سيبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير: «26 لاعباً عاشوا حلم طفولتهم، لكننا فشلنا في نهاية المطاف في تحقيق هدفنا».

وتوجه بالشكر إلى الجماهير، مؤكداً أنها «سبب رئيسي في جعل الشعب الاسكوتلندي محبوباً ومرحباً به في أي مكان نذهب إليه في العالم».