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روبرتسون يشيد بإرث كلارك مع اسكوتلندا بعد رحيله بوداع المونديال

أندي روبرتسون قائد اسكوتلندا (يسار) أشاد بالمدرب المستقيل ستيف كلارك (رويترز)
أندي روبرتسون قائد اسكوتلندا (يسار) أشاد بالمدرب المستقيل ستيف كلارك (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

روبرتسون يشيد بإرث كلارك مع اسكوتلندا بعد رحيله بوداع المونديال

أندي روبرتسون قائد اسكوتلندا (يسار) أشاد بالمدرب المستقيل ستيف كلارك (رويترز)
أندي روبرتسون قائد اسكوتلندا (يسار) أشاد بالمدرب المستقيل ستيف كلارك (رويترز)

أشاد أندي روبرتسون، قائد منتخب اسكوتلندا، الأحد، بالمدرب المستقيل ستيف كلارك، موجهاً له الشكر على تغيير حظوظ الفريق، وذلك بعد يوم واحد من رحيل المدرب البالغ من العمر 62 عاماً عن منصبه عقب الخروج من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم.

وقال روبرتسون، في منشور مطول عبر حسابه على «إنستغرام»: «أيها المدرب، إنها كلمة شكر بسيطة. ما فعلته من أجل بلادنا سيبقى في الذاكرة لسنوات وسنوات مقبلة».

وأضاف: «بمرور الوقت، ستتلاشى مرارة خيبة الأمل التي نشعر بها جميعاً الآن، ولكن لن يقتصر الأمر على بقاء إرثك فحسب، بل نأمل أن يصبح أكثر تأثيراً».

واستقال كلارك، الذي قاد اسكوتلندا للعودة إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً، بعدما أنهى الفريق مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، ولم يكن ضمن أفضل 8 فرق احتلت المركز الثالث وتأهلت إلى أدوار خروج المغلوب.

واستهلت اسكوتلندا مشوارها بالفوز 1 - صفر على هايتي، لكنها خسرت بالنتيجة نفسها أمام المغرب، قبل أن تخسر 3 - صفر أمام البرازيل.

وقال روبرتسون (32 عاماً) عن النتائج السابقة في التصفيات: «اللحظات التي ساعدت في تحقيقها لبلادنا، على سبيل المثال لا الحصر - مواجهة صربيا خارج الأرض، وإسبانيا على أرضنا، والنرويج خارج ملعبنا، وبالطبع الدنمارك على أرضنا. مباريات ستسجل في التاريخ الشعبي الاسكوتلندي، ونتائج لم تكن لتتحقق لولاك».

وتأهلت اسكوتلندا إلى بطولة أوروبا لأول مرة منذ عام 1996 بعد فوزها بركلات الترجيح في صربيا لتبلغ نهائيات نسخة 2020، وتابعت ذلك بالتأهل إلى نسخة 2024 بعد فوزها 2 - صفر على إسبانيا و2 - 1 في النرويج.

وفاز منتخب اسكوتلندا على الدنمارك 4 - 2 في مباراته الأخيرة بمجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 ليتأهل إلى النهائيات المقامة في أميركا الشمالية.

وأضاف المدافع الراحل عن ليفربول والذي سيبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هوتسبير: «26 لاعباً عاشوا حلم طفولتهم، لكننا فشلنا في نهاية المطاف في تحقيق هدفنا».

وتوجه بالشكر إلى الجماهير، مؤكداً أنها «سبب رئيسي في جعل الشعب الاسكوتلندي محبوباً ومرحباً به في أي مكان نذهب إليه في العالم».

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الرياضة رياضة عالمية

مدرب باراغواي: الفوز على البرازيل والأرجنتين سيُلهمنا لتجاوز ألمانيا

جوستافو ألفارو مدرب باراغواي (أ.ب)
جوستافو ألفارو مدرب باراغواي (أ.ب)
  • فوكسبورو الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • فوكسبورو الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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مدرب باراغواي: الفوز على البرازيل والأرجنتين سيُلهمنا لتجاوز ألمانيا

جوستافو ألفارو مدرب باراغواي (أ.ب)
جوستافو ألفارو مدرب باراغواي (أ.ب)

قال المدرب جوستافو ألفارو إن باراغواي ستستمد الإلهام من فوزها على الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه ألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، يوم الاثنين.

وأبلغ ألفارو الصحافيين، الأحد: «لقد واجهنا الأرجنتين وواجهنا البرازيل وهما فريقان بنفس مكانة ألمانيا أو ربما أكبر منها».

وأضاف: «الأرجنتين والبرازيل مرشحتان للفوز بلقب كأس العالم. واجهناهما في مباريات صعبة بالنسبة لنا، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز».

وعادت باراغواي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2010، عندما خسرت بفارق ضئيل في دور الثمانية أمام إسبانيا التي توجت باللقب في النهاية، بعد حملة تصفيات بدأت بشكل سيئ لكنها تغيرت تماماً بتعيين ألفارو في أغسطس (آب) 2024.

وقاد ألفارو الفريق إلى الفوز على كل من عملاقي كرة القدم المجاورين في أميركا الجنوبية.

وجاءت البداية الكارثية لباراغواي في البطولة، بخسارتها 4 - 1 أمام الولايات المتحدة إحدى الدول المستضيفة، قبل أن تتبعها بفوز 1 - صفر على تركيا في مباراة أكملتها بعشرة لاعبين، رغم أن منافستها سددت 33 كرة، ثم تعادلت سلبياً مع أستراليا.

وكان ذلك كافياً لباراغواي للتأهل بصعوبة من دور المجموعات إلى دور الـ32.

وفي مواجهة ألمانيا، سيغيب عن صفوف الفريق القادم من أميركا الجنوبية لاعب الوسط دييغو غوميز، الذي تم إيقافه بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في دور المجموعات.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المدافع عمر ألديريت يعاني من إصابة قد تمنعه من المشاركة.

لكن ميغيل ألميرون، أحد اللاعبين الأكثر إبداعاً في الفريق، سيعود بعد قضاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة عقب حصوله على بطاقة حمراء لتغطية فمه خلال مواجهة في المباراة التي فاز فيها الفريق على تركيا.

وقال ألفارو، الذي سبق له تدريب الإكوادور وكوستاريكا، بالإضافة إلى نادي بوكا جونيورز في وطنه الأرجنتين، إنه جمع ملفاً ضخماً استعداداً لمباراة ألمانيا، لكنه اضطر إلى الاكتفاء بجلسة تدريبية واحدة استعداداً لمباراة يوم الاثنين بالقرب من بوسطن، في ملعب فريق نيو إنغلاند باتريوتس المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

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كأس العالم رياضة باراغواي ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

وهبي قبل مواجهة هولندا: المغرب لا يخشى أحداً في المونديال

وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
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  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
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وهبي قبل مواجهة هولندا: المغرب لا يخشى أحداً في المونديال

وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)

رفع محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام هولندا ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

وصرح وهبي عبر قناة «بي إن سبورتس»: «تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة، أي مواجهة إقصائية تكون صعبة مهما كان المنافس».

أضاف: «نحن سعداء بما حققناه، إذا تطورنا، سنذهب بعيداً في كأس العالم، هذا هو هدفنا».

وأشار إلى أن «منتخب هولندا منافس قوي ومميز، يعرفنا ونعرفه جيداً، ونتسلح بشغف جماهيرنا، والتطلع لمواصلة ما حققناه بالتأهل لقبل النهائي في مونديال 2022. وجماهيرنا تثق بنا».

وختم محمد وهبي: «نتطلع لتقديم أفضل مستوى ممكن، لا نخاف أي منافس، إنها مواجهة من العيار الثقيل، ولكن لا يوجد منتخب لا يُهزم، سنخوض المباراة بهذه العقلية».

ويتأهل الفائز من مباراة هولندا والمغرب لدور الـ16 لمواجهة كندا التي فازت على جنوب أفريقيا بنتيجة 1 - صفر، مساء الأحد.

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الرياضة رياضة عالمية

ماتيرازي: الرأس الأخضر مذهلة... وأتطلع لمباراتها مع أرجنتين ميسي

لاعبو الرأس الأخضر يحتفلون ببلوغ دور الـ32 (أ.ف.ب)
لاعبو الرأس الأخضر يحتفلون ببلوغ دور الـ32 (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

ماتيرازي: الرأس الأخضر مذهلة... وأتطلع لمباراتها مع أرجنتين ميسي

لاعبو الرأس الأخضر يحتفلون ببلوغ دور الـ32 (أ.ف.ب)
لاعبو الرأس الأخضر يحتفلون ببلوغ دور الـ32 (أ.ف.ب)

أعرب ماركو ماتيرازي، الفائز بكأس العالم عام 2006 مع إيطاليا، عن دهشته من الظهور الأول الخيالي للرأس الأخضر في نهائيات 2026، واصفاً هذه الدولة الأفريقية بأنها أكبر مفاجأة في البطولة.

وسحرت الرأس الأخضر، وهي واحدة من أصغر الدول التي تأهلت إلى كأس العالم على الإطلاق، الجماهير بمشوار خالٍ من الهزائم في دور المجموعات، شهد ثلاثة تعادلات منحتها بطاقة العبور في المركز الثاني خلف إسبانيا بطلة العالم السابقة وأمام أوروغواي.

وحصل المنتخب، بقيادة حارسه الملهم فوزينيا، على مواجهة حالمة في دور الـ32، إذ يلتقي المنتخب الأفريقي مع الأرجنتين حاملة اللقب في ميامي يوم الجمعة.

وقال ماتيرازي: «الرأس الأخضر هي المفاجأة الكبرى في الوقت الحالي. والآن عليهم اللعب أمام أبطال العالم. سنرى ما سيحدث. نحن هنا في ميامي ونتطلع لمشاهدة المباراة. إنهم الطرف الأضعف، لكنك لا تعرف أبداً ما الذي يمكن أن يحدث خلال 90 دقيقة في كرة القدم».

ولم يتردد المدافع السابق (52 عاماً) في الإقرار بحجم التحدي الذي يواجهه منتخب الرأس الأخضر أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، مشيداً بنجم برشلونة السابق (39 عاماً)، الذي يواصل تحدي عامل السن ويتصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد ستة أهداف.

وأضاف ماتيرازي: «الأرجنتين أفضل كثيراً من الرأس الأخضر في الوقت الحالي، كما أنها تملك واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة. أحب مشاهدة ميسي عندما يلعب وأتطلع لرؤيته في هذه المباراة. اللعب في سن 39 عاماً ليس بالأمر السهل، ومع ذلك لا يزال واحداً من الأفضل».

لكن وجود الرأس الأخضر في البطولة يشكل أيضاً تذكيراً مؤلماً لماتيرازي بغياب إيطاليا المستمر عن كأس العالم.

وغاب المنتخب الإيطالي عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، إذ إن آخر ظهور له كان في مرحلة خروج المغلوب عندما سجل ماتيرازي خلال نهائي 2006 الذي تُوج فيه باللقب.

وقال: «إيطاليا توقفت عن التطور في التاسع من يوليو (تموز) 2006 (عندما هزمت فرنسا وأحرزت كأس العالم)، لأن كرة القدم تتطور بسرعة كبيرة. منتخبات الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان موجودة في كأس العالم. لقد حاولت بناء منظومة. وعلى إيطاليا أن تفعل الشيء نفسه إذا أرادت العودة إلى كأس العالم».

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