مارتينيز يدافع عن مشاركة رونالدو: لا توجد مشكلة تمنعه من لعب 90 دقيقة!

دافع روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، عن قائد فريقه كريستيانو رونالدو، بعد أن لعب 90 دقيقة أخرى في التعادل السلبي مع كولومبيا، في ختام منافسات المجموعة 11 من كأس العالم لكرة القدم، حيث احتل فريقه المركز الثاني في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، بينما استراح أبرز اللاعبين في البطولة.

ولم يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية للمباراة الأخيرة في دور المجموعات، وكذلك النرويجي إرلينغ هالاند، لكن رونالدو لعب كل دقيقة في كل مباراة حتى الآن.

وتعرض المهاجم البالغ عمره 41 عاماً لانتقادات بسبب قلة مساهمته في مباريات البرتغال، خاصة على مستوى الدفاع، لكن مارتينيز رفض المقارنات مع وقت لعب اللاعبين الآخرين.

وقال للصحافيين: «من الواضح أننا لا نقارن لاعبي فريقنا بلاعبين آخرين لاتخاذ القرارات. أعتقد أن ذلك سيكون تصرفاً طفولياً للغاية وغير مهني على الإطلاق. أستطيع أن أؤكد لكم أننا نرصد جميع المعلومات (المتعلقة باللاعب) التي نحصل عليها مباشرة أثناء المباريات. هناك مراكز مختلفة على أرض الملعب تتطلب احتياجات مختلفة، ونحن نراقب ذلك بأدق التفاصيل».

وأضاف: «كريستيانو معتاد على الوجود في المكان المناسب في الوقت المناسب. الأمر يتعلق أكثر بالقوة الذهنية والالتزام الدائم بالانضباط في مركزه».

وأشار مدرب البرتغال: «لا توجد أي مشكلة، بدنية أو ذهنية، تمنع كريستيانو من لعب 90 دقيقة في مباراة اليوم. ربما نحتاج إلى إجراء تغيير في المباراة التالية، لكن هذا ينطبق على أي لاعب آخر».

ذكرى وفاة جوتا

تأهلت البرتغال إلى مرحلة خروج المغلوب في المركز الثاني، وستواجه كرواتيا في دور 32 يوم الخميس، وهي مباراة تحمل أهمية خاصة، لأنها ستُقام قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لوفاة مهاجمها ديوغو جوتا.

وأحيا الفريقان ذكرى جوتا قبل انطلاق المباراة عندما ظهرت صورته على شاشات الملعب فور انتهاء النشيد الوطني البرتغالي، واعتبر مارتينيز الذكرى المقبلة مصدر إلهام.

وقال: «من الواضح أن كل يوم صعب. عندما نتدرب، هناك دائماً لحظات يعود فيها ديوغو جوتا إلى ذاكرتنا. لذا لن أقول إن الذكرى السنوية ستكون صعبة بشكل خاص. بل سأقول إنها بمثابة احتفالية بسيطة. علينا تكريم ديوغو جوتا. إنها لحظة يجب أن نعتز بها، فكل ما بدأناه في هذا الفريق بدأ معه. فزنا بدوري الأمم معه. إنه على الأرجح رمز ونور أكبر حافز لدينا. نريد الفوز بكأس العالم من أجله. الذكرى السنوية هي مجرد لحظة تجعلها مباراة ديوغو جوتا. إنها ليست لحظة صعبة، فالصعوبة تكمن في كل يوم لا يكون فيه موجوداً جسدياً... ربما في لحظات كهذه، عندما لا نفوز بمباراة، فإن الإشارة إلى رغبته وإيمانه تظل دائماً واضحة جداً في أذهاننا».