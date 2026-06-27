السنغال تحجز مقعدها في دور الـ32 بـ«هدية مصرية»

ضمنت السنغال تأهلها إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، من دون أن تلعب، بعد استفادتها الجمعة من نتيجتي الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة.

وبفوز بلجيكا على نيوزيلندا 5 - 1، وتعادل مصر مع إيران 1 - 1، بلغ رصيد إيران ثالثة المجموعة 3 نقاط مع فارق أهداف صفر.

وبعد فوزها الكبير على العراق الجمعة أيضاً في وقت سابق بخماسية نظيفة، استفادت السنغال من فارق أهداف +2، ليضمن لها مكاناً بين أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وحلت السنغال ثالثة في المجموعة التاسعة بـ3 نقاط، بعد بداية بطيئة شهدت خسارتها أمام فرنسا 1 - 3، ثم النرويج 2 - 3.

وأحرز منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا مطلع السنة في المغرب، لكن اللقب سُحب منه بقرار إداري بعد أعمال شغب وانسحاب لاعبيه من المباراة احتجاجاً على قرارات الحكم قبل عودتهم لإكمالها.