فرنسا تحسم صدارتها برباعية في النرويج

قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا إلى صدارة المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بالفوز على النرويج 1 - 4، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وأنهى منتخب فرنسا مبارياته في المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه بالمباراة الثالثة على التوالي، متفوقاً بفارق 3 نقاط عن المنتخب النرويجي صاحب المركز الثاني بالمجموعة التي تضم أيضاً السنغال والعراق.

وسجّل ديمبلي 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 7 و20 و32، فيما سجّل تيلو أوستغارد لمنتخب النرويج في الدقيقة 21، فيما سجّل ديزيري دويه الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبعد تسجيل هدفه في شباك العراق في المباراة الماضية، بات في رصيد ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان والفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، 4 أهداف، ليعادل زميله في الفريق كيليان مبابي، وإيرلنغ هالاند، مهاجم النرويج في سباق ترتيب الهدافين الذي يتصدره الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل كل أهداف بلاده في البطولة (5 أهداف).

وكان ستول سلوباكان، المدير الفني للمنتخب النرويجي، قد فضّل إراحة العناصر الأساسية، مثل المهاجم إيرلنغ هالاند، ولاعب الوسط مارتن أوديجارد، وذلك بعد ضمان الفريق الصعود لدور الـ32 من المسابقة.

وسيلتقي المنتخب الفرنسي، بطل العالم في 1998 و2018، ووصيف النسخة الماضية في قطر 2022، مع أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها بدور الـ32، وذلك صباح يوم الأربعاء المقبل في نيوجيرسي.

على الجانب الآخر، سيلتقي منتخب النرويج مع كوت ديفوار، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الخامسة، في أرلنغتون مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32.