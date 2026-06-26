أستراليا تتأهل بنقطة التعادل أمام باراغواي

بلغ المنتخب الأسترالي دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتعادله أمام باراغواي من دون أهداف الخميس، على ملعب ليفايس في سانتا كلارا - سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
ورفعت أستراليا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، لترافق بذلك الولايات المتحدة صاحبة الصدارة بـ6 نقاط، إلى دور الـ32.
في المقابل، رفعت باراغواي رصيدها إلى 4 نقاط أيضاً خلف أستراليا بفارق الأهداف، وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستبلغ الدور عينه كأحد أفضل 8 منتخبات تحتلّ المركز الثالث.