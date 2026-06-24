بعد التألق في المونديال... فوزينيا حارس الرأس الأخضر يبحث عن نادٍ

يبحث فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر، وإحدى العلامات البارزة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، عن نادٍ جديد.
ولم يستبعد فوزينيا (40 عاماً) فكرة اللعب في البرازيل، حيث ساعدته الجماهير البرازيلية على أن يلقى رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال فوزينيا، في لقاء مع الصحافي البرازيلي والمؤثر دانييل براون، إنَّ عقده مع فريق الدرجة الثانية البرتغالي تشافيز، قد انتهى، وهو يريد أن يواصل اللعب؛ سعياً لأن يجد فريقاً جديداً، في أعقاب النجاح ببطولة كأس العالم المُقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وجذب فوزينيا اهتمام أندية عدة في العالم، بعد الأداء الرائع مع الرأس الأخضر خلال التعادل سلبياً مع بطل أوروبا، منتخب إسبانيا، في مباراة افتتاح مشوارهما بكأس العالم يوم 15 يونيو (حزيران)، ثمَّ التعادل 2 - 2 مع أوروغواي، أحد المنتخبات الكبرى في كرة القدم بأميركا الجنوبية.
وأضاف الحارس: «لقد أنهيت عقدي مع فريقي السابق ديبورتيفو تشافيز، وفي الوقت الحالي ليس لدي أي شيء، وأنا منفتح على كل الاحتمالات، ولنرى ما سيأتي».
وتابع فوزينيا أنه لا يمانع اللعب في البرازيل، البلد الذي ساعده منه مؤثر آخر وهو كاسيميرون ميغيل المعروف بـ«كازي»، على الوصول من نحو 50 ألف متابع عبر «إنستغرام» إلى نحو 16 مليوناً من خلال ترقية حساب حارس المرمى.
وذكر فوزينيا مبتسماً في حوار نشره براون عبر قناته على «يوتيوب»: «سيكون شيئاً جيداً، سنرى ما سيحدث».
وأشار فوزينيا إلى أنَّه بالتأكيد يريد أن يذهب إلى البرازيل ولو على سبيل الزيارة على الأقل.
وأضاف: «لو أُتيحت لي الفرصة، أود أن أذهب، أيضاً لأشكر الجميع على دعمهم، وأعتقد أنَّ كثيراً من زملائي يودون الذهاب أيضاً».