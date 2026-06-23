مبابي: ميسي سيسجل دائماً... وهدفي مساعدة فرنسا

أوضح كيليان مبابي الذي قاد منتخب فرنسا إلى دور الـ32 في مونديال 2026 لكرة القدم، بتسجيله هدفين في مرمى العراق (3-0) الاثنين، في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، صعوبة «الحفاظ على التركيز» طوال هذه المدة.

وسجّل مبابي هدفين في اللقاء، رافعاً بذلك رصيده إلى أربعة أهداف منذ بداية البطولة، كما رفض الدخول في أي مقارنة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب خمسة أهداف في مباراتين، وأفضل هداف في تاريخ كأس العالم، معرباً عن سعادته أيضاً برؤية عثمان ديمبيلي الحاسم مجدداً.

وتحدث مبابي في منطقة اللقاءات الإعلامية بعد نهاية المواجهة لممثلي وسائل الإعلام:

مبابي قال إن التوقف لفترات طويلة أمر صعب للغاية (د.ب.أ)

ما هو تحليلك للمباراة؟

كانت أمسية طويلة جداً. من الناحية النفسية، والعاطفية، كان الأمر صعباً للغاية، لأننا كان علينا الحفاظ على التركيز، والبقاء في حالة جاهزية داخل غرفة الملابس لما يقارب ساعتين.

قدّم اللاعبون جهداً كبيراً، وكذلك الجهاز الفني. لكننا أنجزنا المهمة، ونحن سعداء جداً بالطريقة التي لعبنا بها، وسنحاول في الأيام المقبلة تحليل ما يمكن تحسينه، لأن هناك نقطتين أو ثلاثاً كان بإمكاننا تجنبها، وبعض الفترات التي لم نكن فيها بنفس القوة، وكان يمكن أن نديرها بشكل أفضل، لكن في المجمل كانت أمسية جميلة.

مبابي كشف عن سبب غضبه هنا لتجاهل جهة «هجوم فرنسا» وتركها مليئة بمياه الأمطار (رويترز)

بدا عليك بعض الانزعاج عند العودة من غرف الملابس؟

لم يكن انزعاجاً، لكن عمال أرض الملعب أمضوا 20 دقيقة في تنظيف الجهة التي كنا ندافع فيها، من دون أن يمضوا وقتاً في تنظيف الجهة التي كنا نهاجم فيها. هذا يمثل نوعاً من عدم التكافؤ: كنت أريد أن يُخصص الوقت عينه في تنظيف الجهتين أو، إن كان لا بد من الاختيار، تنظيف الجهة التي كنا نهاجم فيها.

لكنها لم تكن مسؤوليتهم، لأنهم تلقوا التعليمات بذلك، وكان الفريق الآخر (من العمال) غير جاهز، لذا لا مشكلة. بعد انتظار دام ساعتين، ورؤية أن أرضية الملعب التي كان ينبغي تغطيتها لم تُحمَ، كان سبباً في بعض الانزعاج، لكنه زال.

مبابي كشف أن تسجيل عثمان ديمبيلي أسعد الجميع لأنه لاعب مهم (أ.ف.ب)

سجّلت هدفين هذا المساء أربعاً في مباراتين... كم هدفاً ستحتاج لتصبح هداف هذه النسخة من كأس العالم التي انطلقت بقوة مع تألق كل النجوم؟

لا أفكر في ذلك حالياً. سجّلت دائماً أهدافاً في كأس العالم، ولست قلقاً على هذا الصعيد. الأهم هو أن يكون لدينا إطار جماعي يسمح لنا بالعثور على مرجعيات واضحة، وأن ندخل المباريات واثقين من قوتنا في اللحظات الحاسمة. لأننا نعلم أنه كلما تقدمنا في البطولة، سنُختبر بشكل أكبر.

يبدو أن هناك سباقاً قائماً مع ليونيل ميسي؟

لا... ليو يسجّل دائماً، لقد سجّل، وسيظل يسجّل. أفكّر فقط في مساعدة فريقي. مساعدة فريقي تعني تسجيل الأهداف، وعندما تسجّل، فمن الطبيعي أنك تقترب من هذا النوع من «الأجواء»، لكن مرة أخرى، لا يزال أمامنا طريق طويل وصعب، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا للخروج منه منتصرين.

نجم فرنسا قال إن هدفه خدمة منتخب الديوك دون النظر للأرقام الشخصية (أ.ف.ب)

ما تقييمك لأداء عثمان ديمبيلي الذي سجّل وساهم في تسجيلك؟

من المهم بالنسبة له أن يسجّل، كل الفريق أراد له أن يسجّل، حاولنا أن نزوّده بالكرات، لأنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، ونعلم أنه عندما يلعب كما لعب اليوم، فسيكون ذلك «مفيداً» لنا للغاية، وسيجعل الفريق أفضل.

هناك رغبة في أن يشعر عثمان بالراحة، أن يكون على سجيّته، بغض النظر عن مركزه، وأن يكون قادراً على لعب كرة القدم الخاصة به، لأنه عندما يفعل ذلك، يكون لاعباً فريداً ومميزاً. كان حاسماً اليوم، وحتى لو لم يكن كذلك، فإن لمساته ومبادراته وكل ما قام به أظهر أنه يشعر بالراحة، وهذا أمر جيد جداً لنا.