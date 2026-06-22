مونديال 2026: تأجيل فتح أبواب «ملعب فيلادلفيا» قبل مواجهة فرنسا والعراق بسبب عاصفة مرتقبة

تأجل فتح أبواب «ملعب فيلادلفيا»، حيث من المقرر أن تُقام مباراة فرنسا والعراق، الاثنين، ضمن دور المجموعات في كأس العالم 2026، وذلك تحسباً لعاصفة رعدية وشيكة، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قبل نحو ثلاث ساعات من انطلاق اللقاء.

وظهرت رسالة على الشاشة العملاقة داخل الملعب جاء فيها: «عاصفة رعدية تقترب. يُرجى مغادرة المدرجات والبحث عن مأوى داخل الملعب»، بالتزامن مع إعلان مماثل من مذيع الملعب، بينما كانت الأمطار الغزيرة تهطل على المدينة.

وحسب القوانين المعتمدة في الولايات المتحدة، يمكن تأجيل أي فعالية خارجية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في حال رُصد برق ضمن دائرة قطرها نحو 13 كيلومتراً.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تضرب عاصفة رعدية المنطقة بالتزامن مع موعد انطلاق مباراة فرنسا والعراق، المقررة عند الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى على السنغال 3-1، إذ يستطيع رجال المدرب ديدييه ديشان ضمان التأهل إلى دور الـ32 في حال الفوز على العراق، الذي كان قد خسر مباراته الافتتاحية أمام النرويج 4-1.