غاتوزو يستهل مشواره مع «لاتسيو» بالخروج من «كأس إيطاليا»

خرج المدرب جينارو غاتوزو، في مستهلّ مهامه الرسمية مع «لاتسيو»، من الدور الأول، من «كأس إيطاليا»، بخسارته في الملعب الأولمبي أمام ضيفه «مانتوفا» من الدرجة الثانية 0-2.

وكان «لاتسيو»، وصيف نسخة العام الماضي وبطل الكأس 7 مرات، قد خسر النهائي، الموسم المنصرم، أمام «إنتر» 0-2 في مايو (أيار) الماضي.

وتولّى غاتوزو (48 عاماً) تدريب «لاتسيو»، الشهر الماضي، بعد 4 أشهر من تخلّيه عن منصبه مدرباً للمنتخب الإيطالي، عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات «كأس العالم» للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد خسارة بطل العالم 4 مرات أمام «البوسنة والهرسك» بركلات الترجيح (1-4، 1-1) في نهائي الملحق الأوروبي.

ولم يصل غاتوزو، أحد أبرز اللاعبين في صفوف «ميلان» بين عامي 1999 و2011، إذ تُوج معه بلقب «الدوري» (2004 و2011)، وبـ«دوري أبطال أوروبا» مرتين أيضاً (2003 و2007)، حتى الآن إلى المستويات نفسها في مسيرته التدريبية.

وتولَّى لاعب خط الوسط السابق وبطل العالم 2006 تدريب «ميلان»؛ الفريق الذي يعشقه، بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 ومايو 2019، دون أن يكون النجاح حليفه، ليتكرر السيناريو نفسه مع «نابولي» (2021-2023)، ثم «مرسيليا» الفرنسي (2023-2024)، من بين عدة أندية أشرف عليها.

وبات «لاتسيو»، الذي تُقاطع جماهيره الغاضبة من مالكه مبارياته على أرضه، الوحيد من بين أندية النخبة في الـ«سيري أ» الـ12 المتنافسة في هذا الدور، الذي يسقط منذ البداية.