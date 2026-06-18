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إنجلترا توجه رسالة إنذار للمنافسين... ورونالدو يخذل جماهير البرتغال

غانا تخطف فوزاً من بنما خلال الوقت القاتل... ودياز يتألق في انتصار كولومبيا على أوزبكستان

كين قائد انجلترا المتألق (رقم9) يسجل برأسه ثاني أهدافه من رباعية الفوز على كرواتيا (رويترز)
كين قائد انجلترا المتألق (رقم9) يسجل برأسه ثاني أهدافه من رباعية الفوز على كرواتيا (رويترز)
  • هيوستن - الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن - الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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إنجلترا توجه رسالة إنذار للمنافسين... ورونالدو يخذل جماهير البرتغال

كين قائد انجلترا المتألق (رقم9) يسجل برأسه ثاني أهدافه من رباعية الفوز على كرواتيا (رويترز)
كين قائد انجلترا المتألق (رقم9) يسجل برأسه ثاني أهدافه من رباعية الفوز على كرواتيا (رويترز)

في الوقت الذي قدمت فيه إنجلترا نفسها منافساً قوياً في «مونديال 2026» بانتصار مثير على كرواتيا 4 - 2 بفضل تألق نجميها هاري كين وجود بيلينغهام، خيبت البرتغال آمال جماهيرها بتعادل مخيّب مع الكونغو الديمقراطية 1 - 1، وسط انتقادات كبيرة لقائدها الأسطوري كريستيانو رونالدو الذي ظهر بمستوى متواضع.

وعلى الرغم من أنه أحد أعلى المهاجمين غزارة تهديفية وزخماً بالمباريات في التاريخ، فإن كريستيانو رونالدو قدّم أداء ضعيفاً في بداية مشاركته الـ6 بكأس العالم ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ مما أعاد إشعال الجدل بشأن مدى فائدته للبرتغال في سن الـ41.

دياز نجم كولومبيا يسجل في مرمى أوزبكستان (اب )

وعانى كريستيانو في مدينة هيوستن الأميركية من التناقض مع نجوم كرة القدم الآخرين الذين تألقوا في المباريات الأولى من النسخة الحالية لكأس العالم، حيث سجل الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين هدفين لكل منهما، في حين تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يخوض أيضاً كأس العالم الـ6 له، بإحرازه ثلاثية (هاتريك). وتعرض المهاجم المخضرم لحظة خروجه من الملعب لهتافات سخرية من قِبل الجماهير: «ميسي ميسي»، في إشارة واضحة ومقارنة بين المستويين اللذين قدمهما اللاعبان اللذان سيطرا على الساحة الكروية سنوات طويلة.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 8 مرات، سجل ثلاثية للأرجنتين حاملة اللقب في مرمى الجزائر، الثلاثاء، وهو على حافة الـ39، معادلاً الرقم القياسي للأهداف في المونديال، المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16)، وبات أول لاعب يخوض مباريات في 6 نسخ بالمونديال، وهو رقم عادله رونالدو، الأربعاء، لكن من دون أن يفلح في التسجيل.

رونالدو قائد البرتغال يخرج مطأطئ الرأس بعد تعادل مخيب مع الكونغو (رويترز)cut out

وتقدمت البرتغال منذ الدقيقة الـ6 عبر جواو نيفيش، لكن الكونغو الديموقراطية أدركت التعادل عبر يوان ويسا في الدقيقة الـ45+5.

وقال رونالدو بعد مباراة مخيبة للآمال أيضاً على المستوى الجماعي: «لم ينقصنا شيء. هذه هي كرة القدم. كان بإمكان البرتغال الفوز، ولكن كان يمكن أيضاً أن تخسر».

المشكلة ليست جديدة على الفائز بـ«الكرة الذهبية» 5 مرات وصاحب 143 هدفاً في 229 مباراة دولية، فقد خاض 10 مباريات وسدد 33 تسديدة من دون أن يسجل أي هدف في المسابقات الكبرى، وذلك منذ هدفه الوحيد من ركلة جزاء ضد غانا في افتتاح «كأس العالم 2022» بقطر، قبل أن يُقصَى من ربع النهائي.

ييرينكي يحتفل بتسجيل هدف غانا القاتل (د ب ا)cut out

وحقق قائد البرتغال، الفائز بـ«كأس أوروبا 2016»، أفضل نتيجة له في كأس العالم ببلوغه الدور نصف النهائي بأول مشاركة له عام 2006 في «مونديال ألمانيا» حين خسر أمام فرنسا.

لكن هل لا يزال ثاني أكبر لاعب في البطولة، الذي انضم إلى النصر والدوري السعودي الغني في بداية عام 2023، يتمتع بالمستوى المطلوب، حتى بعدما تحوّل منذ فترة طويلة من جناح سريع إلى رأس حربة أقل حركة يحمل الرقم «9»؟

أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية، لمس صاحب القميص رقم «7» الكرة نحو 20 مرة، وسدد 3 مرات من دون أن يصيب المرمى، وبدا منفصلاً عن رفاقه على الرغم من وجود لاعبين مميزين في صناعة اللعب؛ مثل جواو نيفيش، وبرونو فيرنانديز، وفيتينيا...

وعن المستوى المخيب من البرتغال رغم الأسماء الرنانة في التشكيلة، علّق المهاجم الدولي السابق الفرنسي تييري هنري، الذي يعمل محللاً لشبكة «فوكس» الأميركية، قائلاً: «الفريق هو الذي يحتاج إلى التسجيل، وليس الفرد».

واستشهد النجم السابق للمنتخب الفرنسي بتسديدة رونالدو غير الدقيقة في الدقيقة الـ68: «انطلق فرنسيسكو كونسيساو على الجناح الأيمن، وبدلاً من أن يندفع نحو المرمى ويجذب المدافعين، تراجع رونالدو للخلف وقطع مسار التمريرة الموجهة إلى برونو فيرنانديز... مطلوب من رونالدو أن يركض ويصنع مساحة».

وعندما سُئل لاعب وسط جمهورية الكونغو نغالايل موكاو عمّا إذا كانوا وضعوا خطة خاصة للحد من خطورة رونالدو، أجاب: «ليس تماماً. نعلم أنه لم يعد اللاعبَ الذي كان عليه، وأنه تقدم في السن، لكنه يبقى أحد أفضل اللاعبين في التاريخ». وأضاف: «في مثل هذا العمر، لا يستطيع المرء أن يقدم الأداء السابق نفسه، لكنني أكنّ له احتراماً كبيراً».

وعلى الرغم من الانتقادات التي ليست جديدة، فإن رونالدو لا يزال أساسياً دون منازع في نظر مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز، الذي أبقاه في الملعب حتى صافرة النهاية.

وعلل مارتينيز قراره قائلاً: «في مباراة كهذه، حيث نعاني للوصول إلى منطقة الجزاء، علينا استغلال إمكانات رونالدو. من غير المنطقي إخراج الهداف التاريخي في مباراة نحتاج فيها بشدة إلى التسجيل».

وأضاف المدرب الإسباني: «خبرة كريستيانو في منطقة الجزاء مهمة، وكذلك قدرته على جذب المدافعين»، علماً بأنه كان قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يرى أن القائد «لا يُعوَّض».

وشنت الصحافة البرتغالية هجوماً على المنتخب، عادّةً أن رونالدو أصبح «في حد ذاته مشكلة».

وكتب لويس ماتيوس من صحيفة «آ.بولا» الرياضية: «يبدو أن الضغط أثقل كاهل كريستيانو رونالدو... في هذه المرحلة، أصبح في حد ذاته مشكلة... لكن البرتغال تتجه نحو الهاوية بسبب إصرارها على عدم رؤية ما هو واضح».

وفي إشارة أيضاً إلى تراجع فاعلية ابن الـ41 عاماً الفائز بـ«الكرة الذهبية» لـ«أفضل لاعب في العالم» 5 مرات (229 مباراة دولية، 143 هدفاً)، لاحظت الصحيفة أن رونالدو لعب 90 دقيقة وأهدر هدفين بشكل غير معتاد.

وعنونت صحيفة «بوبليكو» صفحتها الأولى: «نتيجة سيئة... أداء مروع».

وجاء في ختام تقرير المباراة أن البرتغال «تبقى رهينة إيمانها برونالدو، لكن الإيمان وحده لا يكفي، لا سيما مع رونالدو الحالي».

من جهته، انتقد صحافي آخر في «آ.بولا»، هو ألكسندر كوستا، أسلوب لعب المنتخب البرتغالي الذي وصفه بـ«البطيء والمتوقع»، ليخلص إلى أنه «من الصعب فهم كيف لفريق يمتلك هذا القدر من الجودة الفردية أن يقدم هذا القليل». وفي صحيفة «ريكورد»، رأى مديرها برناردو ريبيرو أنه بعد هذا الأداء «البائس... يتعين على البرتغال أن تقدم أفضل بكثير».

ولخّص الصحافي سيرجيو كريثيناس الوضع بالقول: «التعادل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ليس نتيجة كارثية، لكن الأداء بدّد فقاعة التفاؤل» التي وصل بها البرتغاليون إلى الولايات المتحدة حيث تقام النهائيات مشاركة مع كندا والمكسيك.

وفي ظل الأداء المخيب من رونالدو، ينتظر المهاجم غونزالو راموش الفرصة للدخول من مقاعد البدلاء، كما اعتاد مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي. والآن سيراقَب من كثب أي تعديل محتمل من مارتينيز قبل مباراة الثلاثاء المقبل ضد أوزبكستان.

وبرصيد نقطة واحدة في المجموعة الـ11، لا يواجه منتخب البرتغال خطراً كبيراً، لكنه سيحتاج إلى رفع مستوى أدائه لخلق زخم يؤهله للفوز باللقب، وذلك من خلال إيجاد حلول جماعية بدلاً من الاعتماد على لاعب واحد.

وتتصدر كولومبيا المجموعة بفوزها 3 - 1 على أوزبكستان في ملعب «أزتيكا» الصاخب بالمكسيك.

وتألق لويس دياز؛ جناح كولومبيا، الذي سجل هدفاً وصنع آخر في ثلاثية فوز منتخب بلاده على الضيف الجديد بالمونديال.

وعانت كولومبيا، في بداية المباراة، لكنها تمكنت من اختراق دفاع المنافس في الدقيقة الـ41 عندما أرسل دياز كرة عالية إلى منطقة الجزاء، قابلها دانييل مونيوز بتسديدة مهارية إلى داخل الشباك. وتعادلت أوزبكستان في الدقيقة الـ60، عندما سدد المهاجم إلدور شومورودوف كرة أفلتت من يد الحارس كاميلو فارغاس، ليجدها عباس بيك فايزولاييف أمامه ويكملها برأسه في الشباك.

وأعاد دياز التقدم لكولومبيا بعد ذلك بـ5 دقائق عبر تسديدة من يسار منطقة الجزاء. ثم سجل البديل جامينتون كامباز الثالث بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وتلتقي كولومبيا الكونغو الديمقراطية الثلاثاء المقبل في مدينة وادي الحجارة (غوادالاخارا) بالمكسيك، بعد أن تلتقي أوزبكستان والبرتغال في هيوستن.

وعبر حسابه في «إنستغرام»، وجّه رونالدو رسالة تحفيزية إلى متابعيه، البالغ عددهم على «إنستغرام» فقط 666 مليوناً: «لم تكن البداية التي نتمناها، لكن المشوار لم ينتهِ بعد. فلنرفع رؤوسنا، ولنبدأ التفكير في المباراة المقبلة».

بيلينغهام وكين تألقا وسجلا في إنتصار إنجلترا على كرواتيا (ا ف ب)

إنجلترا تحسم القمة ضد كرواتيا

واستهلت إنجلترا مشوارها المونديالي بفوزٍ مثير على كرواتيا 4 - 2 في قمة مباريات المجموعة الـ12، التي شهدت أيضاً انتصاراً قاتلاً لغانا على بنما بهدف وحيد في الوقت بدل الضائع.

وأظهر المنتخب الإنجليزي أنه سيكون منافساً قوياً على اللقب، وكان بإمكانه تسجيل مزيد من الأهداف لولا تألق حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، الذي تصدى لـ6 كرات في غضون 5 دقائق مذهلة.

وبتسجيله هدفين من الرباعية، عزز هاري كين، مهاجم إنجلترا وفريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمه المميز في مشاركاته ببطولات كأس العالم، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً لأهداف من ركلات جزاء (5). وكان كين قبل المباراة على قدم المساواة مع كل من الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا والأسطورة البرتغالي أوزيبيو والهولندي روب رينسينبرينك، ومتقارباً مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي (4 أهداف من ركلات جزاء). وسجل كين هدف تقدم إنجلترا على كرواتيا من ركلة الجزاء، ثم أضاف الثاني برأسية محكمة، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل 2 - 2.

وكشف كين عن أن «رسالة» من مدربه الألماني توماس توخيل بين شوطي المباراة كانت مصدر إلهام لانتفاضة إنجلترا في الشوط الثاني، حيث رفعت إنجلترا من إيقاع اللعب لتسجل هدفين عبر بيلينغهام وماركوس راشفورد.

وقال كين: «أعتقد أن المباراة كانت شوطين مختلفين... الأول: كنا فيه جيدين، لكنني شعرت بخيبة أمل كبيرة لتلقينا هدفين بهذه الطريقة، وللتراجع الذي شهدناه».

وأضاف: «الفضل يعود إلى المدرب. لقد ألقى علينا كلمة بين الشوطين، قال فيها: (علينا اللعب بطريقتنا الخاصة؛ حتى لو خسرنا). وقد رأيتم كيف بدأنا الشوط الثاني بكل قوتنا. ولم يستطيعوا مجاراتنا... حققنا نتيجة رائعة أمام فريق قوي».

وكان كين قد سُئل قبل المباراة عن رأيه في أفضل المهاجمين بهذه البطولة، فاختار مبابي وهالاند. ومن التوافق أنه خلال الوقت نفسه في بوسطن طُرح سؤال مماثل على هالاند، فذكر مبابي وكين.

لكن كين ليس مجرد مهاجم لإنجلترا، بل هو عنصر أساسي في كل جوانب المباراة. لقد تطور أداؤه بشكل أكبر مع بايرن ميونيخ، وكثيراً ما نراه يعود إلى الخلف لتسلم الكرة بالشكل الذي يسمح له بالانطلاقات القاتلة نحو منطقة الجزاء، وكذلك يقدم التمريرات المثالية لزملائه.

ولم يكن كين وحده الذي شد الانتباه في اللقاء الافتتاحي، فقد حضر بيلينغهام الذي نشر سحره في وسط الملعب وكلل جهده بهدف. واحتدم النقاش على مدار أشهر طويلة بشأن من سيكون صانع ألعاب إنجلترا: جود بيلينغهام أم مورغان روجرز؟ في النهاية، قرر توخيل الاعتماد على بيلينغهام، الذي أثبت أنه يمتلك قدرة أكبر على حسم المباريات.

وضمن المجموعة نفسها، خطفت غانا انتصاراً قاتلاً من أمام بنما في الدقيقة الـ90+4، سجله كاليب ييرينكي من متابعة لعرضية براندون توماس أسانتي. وتستعد غانا لمواجهة إنجلترا بالجولة المقبلة في لقاء مهم سيحدد مسارها في البطولة.

هاري كين وبيلينغهام ينشران سحرهما مع إنجلترا... وصحف البرتغال تنتقد رونالدو

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رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
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  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
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رينارد مدرب تونس: أعرف اليابان جيداً... إنها الأقوى في آسيا

رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)
رينارد خلال إشرافه على تدريبات تونس (أ.ف.ب)

ستضع تونس مدربها الجديد إيرفي رينارد في موقف صعب للغاية على الفور عندما تلتقي اليابان، يوم السبت المقبل، في مونتيري، حيث يحتاج المنتخب الشمال أفريقي بشدة للنقاط الثلاث بعد أن بدأ مشاركته في كأس العالم بهزيمة ساحقة.

ولم يسنح للمدرب الفرنسي سوى القليل من الوقت للتأقلم مع منصبه الجديد بعد أن تم استدعاؤه على عجل ليحل محل صبري لموشي الذي أُقيل من منصبه بعد أن دفع ثمن الهزيمة الساحقة التي منيت بها تونس في مباراتها الافتتاحية أمام السويد 1 - 5.

والآن، يتعين على رينارد أن يحفز لاعبيه بعد تلقي هزيمة صادمة لمواجهة منافس يعترف هو نفسه بأنه لن يكون سهلاً.

وقال رينارد: «أعرف جيداً مستوى هذا الفريق. اليابان أفضل فريق في آسيا».

وأثبتت اليابان، بطلة آسيا 4 مرات، أنها تستحق هذا اللقب في مباراتها الافتتاحية للبطولة عندما أظهرت صمودا كبيرا لتحول تأخرها مرتين، وتنتزع التعادل 2-2 مع هولندا، يوم الأحد الماضي، في دالاس.

وأكد هدف التعادل المثير عبر دايتشي كامادا في الدقيقة 88 روح عدم الاستسلام التي قد تشكل خطراً على الدفاع التونسي الهش.

وأشاد هاجيمي مورياسو مدرب اليابان بشجاعة فريقه وتصميمه على العودة للمباراة.

وقال مورياسو: «كنا متأخرين أمام منافس صعب للغاية، لكن اللاعبين اتحدوا كفريق واحد، وأظهروا صموداً وعناداً كبيرين، وقاتلوا حتى النهاية، ولم يتوقفوا عن المثابرة».

ومع ذلك، يأمل مورياسو في إظهار ما هو أكثر من مجرد الروح القتالية، يوم السبت، وأوضح أن فريقه كان يأمل في تحقيق الفوز على هولندا.

وقال: «كنا نهدف إلى حصد 3 نقاط وليس واحدة؛ لذلك من وجهة النظر هذه كان الأمر مخيباً للآمال بعض الشيء بالطبع».

ومع تصدر السويد للمجموعة السادسة بثلاث نقاط، واحتلال كل من اليابان وهولندا المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما، تدرك تونس، التي تحتل المركز الأخير، أن مباراة السبت قد تحدد مصير مشوارها في البطولة.

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كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

ليفربول يضم الجناح الإسباني مونيوز مقابل 46 مليون دولار

فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)
فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)
  • ليفربول : «الشرق الأوسط»
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  • ليفربول : «الشرق الأوسط»
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ليفربول يضم الجناح الإسباني مونيوز مقابل 46 مليون دولار

فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)
فيكتور مونيوز خلال مباراة أمام الريال في الدوري الإسباني (أ.ب)

تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع الإسباني فيكتور مونيوز قادماً من أوساسونا في صفقة تشير التقارير إلى أن قيمتها تبلغ 40 مليون يورو (46 مليون دولار)، الخميس، حيث حسم الجناح السريع الصفقة خلال وجوده في كأس العالم.

وتعد هذه هي الصفقة الأولى لليفربول منذ وصول الإسباني أندوني أيراولا مدرباً للفريق، خلفاً للهولندي آرني سلوت، حيث تعد تدعيماً هجومياً، كان الفريق بحاجة إليه، عقب رحيل النجم الذي ارتبط بالنادي كثيراً، المصري محمد صلاح.

وقال ليفربول إن مونيوز وقّع عقداً طويل الأمد، عقب اجتياز الكشف الطبي خلال معسكر منتخب إسبانيا في تينيسي.

التحق مونيوز بأكاديمية لاماسيا العريقة في برشلونة، مسقط رأسه، ثم انضم لاحقاً إلى فريق شباب ريال مدريد.

وغادر مدريد في يوليو (تموز) 2025 لينضم إلى أوساسونا، وشارك لأول مرة مع المنتخب الإسباني في مارس (آذار).

تألق مونيوز، مع أوساسونا، مسجلاً 7 أهداف كما صنع 5 تمريرات حاسمة، وأبهر الجميع بسرعته ومهارته في المراوغة، ليحجز مكاناً في تشكيلة المنتخب الإسباني المليئة بالمواهب.

ولم يشارك مونيوز في مباراة إسبانيا ضد كاب فيردي التي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الاثنين.

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الدوري الإنجليزي كأس العالم بريطانيا
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وهبي: صيباري يركّز على المونديال وليس الانتقال إلى البايرن

محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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وهبي: صيباري يركّز على المونديال وليس الانتقال إلى البايرن

محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
محمد وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)

شدد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن مهاجمه إسماعيل صيباري لا يزال يركّز بالكامل على كأس العالم، وسط تقارير تفيد باقترابه من إتمام انتقال ضخم إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وقال وهبي للصحافيين، الخميس، قبل المباراة الثانية لمنتخب بلاده ضمن المجموعة الثالثة ضد اسكوتلندا على ملعب جيليت ستاديوم في فوكسبورو، الجمعة: «نحن لا نقرر توقيت ذلك بالطبع، لكنه لم يصبح رسمياً بعد».

وأضاف: «نحن فخورون جداً عندما يتمكن اللاعبون المغاربة من اللعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ».

ومنح صيباري (25 عاماً) التقدم للمغرب في مباراته ضد البرازيل (1 - 1) في الجولة الأولى، السبت.

ووُلد صيباري في إسبانيا، ونشأ في بلجيكا، ويأتي بعد موسم سجل خلاله 19 هدفاً في جميع المسابقات مع أيندهوفن الهولندي، أسهم خلالها في تتويجه بلقب الدوري.

وأفادت مصادر عدة بأن بايرن توصل إلى اتفاق للتعاقد مع صيباري بانتظار خضوعه للفحص الطبي.

وأوضح وهبي أن «اللاعب هادئ جداً حيال كل هذا، ولا أعتقد أن بايرن كان عدوانياً للغاية في تواصله. هو يركّز على اللعب للمغرب»، مشيراً إلى أنه من بروكسل، ويملك علاقة جيدة مع مدرب بايرن البلجيكي فانسان كومباني.

وتابع: «أنا محظوظ لأنني أعرف كومباني جيداً. أعتقد أنه يدرك أن الأولوية الآن هي للمغرب، لكننا سنكون فخورين جداً عندما يتم الأمر، ونريد أفضل اللاعبين المغاربة في أفضل الأندية».

ولعب صيباري عادة كصانع ألعاب هجومي، لكنه بدأ كأس الأمم الإفريقية الأخيرة على الجناح الأيسر، ومنذ تعيين وهبي في مارس (آذار) تم استخدامه في مركز المهاجم الصريح مع منتخب بلاده.

وقال عنه مدرب اسكوتلندا ستيف كلارك: «إنه سريع وقوي، وقد أظهر أمام البرازيل أنه يعرف كيف يُنهي الهجمات».

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