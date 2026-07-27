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ضبط 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان إلى سوريا

تستمر التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه

عملية أمنية في النبك بمحافظة ريف دمشق أحبطت تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان يوم الاثنين (إدارة مكافحة المخدرات)
عملية أمنية في النبك بمحافظة ريف دمشق أحبطت تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان يوم الاثنين (إدارة مكافحة المخدرات)
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ضبط 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان إلى سوريا

عملية أمنية في النبك بمحافظة ريف دمشق أحبطت تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان يوم الاثنين (إدارة مكافحة المخدرات)
عملية أمنية في النبك بمحافظة ريف دمشق أحبطت تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان يوم الاثنين (إدارة مكافحة المخدرات)

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات، من خلال عملية أمنية في منطقة النبك بالقلمون بمحافظة ريف دمشق المحاذية للحدود اللبنانية، محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، بعد رصد ومتابعة دقيقة.

وأوضحت الإدارة عبر معرفاتها الرسمية أن العملية أسفرت عن توقيف المدعو «ك. م»، وضبط 850 ألف حبة مخدرة.

وأضافت أن الشحنة صودرت بالكامل، فيما تستمر التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

عملية أمنية في النبك بمحافظة ريف دمشق أحبطت تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان يوم الاثنين (إدارة مكافحة المخدرات)

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في الـ23 من يوليو (تموز) الجاري أن وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري أحبطت عدة محاولات لتهريب مواد مخدرة من الأراضي اللبنانية إلى سوريا في ريفي حمص ودمشق، وصادرت أكثر من 40 كيلوغراماً من مادة الحشيش، إضافة إلى أكثر من 700 ألف حبة كبتاغون.

القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 28 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة بما يعادل 160 ألف حبة في محافظة حلب 24 يوليو (إدارة مكافحة المخدرات)

في سياق متصل، أوقف فرع مكافحة المخدرات في مدينة حلب ثلاثة أشخاص «ي. ح»، «أ. م»، و«س. ح» المتورطين بتجارة المواد المخدرة، إذ ضبط بحوزتهم نحو 28 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة بما يعادل 160 ألف حبة.

وجاءت العملية يوم 24 الحالي، بعد كمين محكم نفذ في حي سليمان الحلبي، إذ أصيب أحدهم بكسور جراء سقوطه أثناء محاولته الهروب.

ويأتي ذلك ضمن إطار الجهود المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات وترويجها في المدينة، حيث تمت إحالتهم جميعاً إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.

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