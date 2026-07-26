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الاقتصاد

صادرات تركيا إلى سوريا ترتفع 26 % خلال 6 أشهر

تفريغ حمولة ناقلة بضائع سائبة في ميناء إزمير بتركيا (رويترز)
تفريغ حمولة ناقلة بضائع سائبة في ميناء إزمير بتركيا (رويترز)
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صادرات تركيا إلى سوريا ترتفع 26 % خلال 6 أشهر

تفريغ حمولة ناقلة بضائع سائبة في ميناء إزمير بتركيا (رويترز)
تفريغ حمولة ناقلة بضائع سائبة في ميناء إزمير بتركيا (رويترز)

ارتفعت صادرات تركيا إلى سوريا خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 26.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ ملياراً و284 مليوناً و328 ألف دولار.

وحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، وفقاً لـ«وكالة الأناضول»، فقد صدّرت تركيا إلى سوريا خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، 3 ملايين و182 ألفاً و61 طناً من المنتجات، بزيادة بلغت 36.6 في المائة على أساس سنوي، من حيث الكمية.

وتصدّرت منتجات المطاحن قائمة الصادرات إلى سوريا بقيمة 103 ملايين و879 ألف دولار، تلتها صادرات الأسمنت بقيمة 102 مليون و256 ألف دولار، ثم منتجات الكهرباء والطاقة بقيمة 80 مليوناً و107 آلاف دولار.

وبلغت حصة منطقة جنوب شرقي الأناضول من إجمالي الصادرات إلى سوريا 461 مليوناً و823 ألف دولار، بزيادة نسبتها 34.6 في المائة من حيث الكمية و11.4 في المائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك ورئيس مكتب سوريا في المجلس، جلال قاضي أوغلو، في بيان، إن الصادرات التركية إلى السوق السورية ارتفعت بنحو 70 في المائة خلال عام 2025، مشيراً إلى أن هذا المنحى التصاعدي تواصل خلال عام 2026.

وأضاف أن دمج النظام المصرفي السوري في النظام المالي الدولي، وتحسن الأوضاع الأمنية، والاستعدادات لتشغيل معبري إصلاحية ونصيبين الحدوديين بكامل طاقتهما، من شأنها أن تسهم إيجاباً في تنشيط التجارة بين البلدين.

وأشار إلى أن الخطوات الإيجابية المتبادلة بين قيادتي البلدين تُعزز الأهداف المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.

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