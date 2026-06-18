لينيكر يصف هاري كين بأعظم مهاجم إنجليزي بعد معادلة رقمه القياسي

احتفل النجم الإنجليزي السابق غاري لينيكر بمعادلة مُواطنه هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، رقمه القياسي كأفضل هدّاف لإنجلترا في «كأس العالم»، واصفاً اللاعب بأنه أعظم مهاجم إنجليزي على الإطلاق.

ووصل كين إلى 10 أهداف على مستوى «كأس العالم» بتسجيله هدفين في بداية مشوار دور المجموعات، خلال الفوز المثير للإعجاب على كرواتيا 4-2، بالقرب من دالاس، يوم الأربعاء.

ومازح لينيكر قائلاً إنه حقق 10 أهداف في بطولتين فقط، عام 1986 في المكسيك، وعام 1990 في إيطاليا، بينما يخوض كين مشاركته الثالثة في «كأس العالم» بعد مشاركته في عاميْ: 2018 في روسيا، و2022 في قطر.

لكن المذيع السابق في «بي بي سي» كان حاسماً بشأن مكانة قائد منتخب إنجلترا وهدّافه التاريخي بين مهاجمي المنتخب.

وقال لينيكر، في بودكاست «الباقي كرة قدم»: «أنا سعيد للغاية لأن كين عادل رقمي القياسي».

وتابع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أهلاً بك في نادي الأهداف العشرة، إنه لأمر رائع. أعني، ربما احتاج إلى كأس عالم إضافية».

وأضاف: «بكل جدية، أعتقد أن هاري كين هو أعظم مهاجم إنجليزي أنجبته إنجلترا على الإطلاق. أنا مقتنع بذلك تماماً الآن».

وقال: «أسلوبه الشامل في اللعب، بالنسبة لي، هو ما يميزه عن جميع المهاجمين الآخرين».