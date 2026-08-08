كيف تحولت تكساس جمهورية... وأين تتركز قوة الحزبين؟https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5304600-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%9F
كيف تحولت تكساس جمهورية... وأين تتركز قوة الحزبين؟
السناتور جون تاور (غيتي)
كانت تكساس في الماضي، مثل معظم الجنوب، معقلاً حصيناً للحزب الديمقراطي. وفي حينه جمع الحزب محافظين وليبراليين تحت سقف واحد.
لكن الانشقاق الحديث بدأ عام 1961، عندما فاز الجمهوري جون تاور في انتخابات خاصة لمجلس الشيوخ، أول جمهوري تنتخبه الولاية على مستوى عام منذ حقبة إعادة الإعمار. ومع انتقال البيض المحافظين والإنجيليين وأصحاب الأعمال تدريجياً إلى الجمهوريين، وتسارع الاستقطاب حول الحقوق المدنية والضرائب والطاقة، حافظت تكساس لمدة ثلاثة عقود على سيناتور من كل حزب، قبل أن يكتمل التحوّل.
لويد بنتسن كان آخر ديمقراطي ينتخب لمجلس الشيوخ عام 1988، وكان بوب كروغر آخر ديمقراطي يشغل مقعداً فيه بالتعيين خمسة أشهر عام 1993. كذلك فاز ديمقراطيون بمناصب الولاية للمرة الأخيرة عام 1994، ثم اكتسح الجمهوريون المناصب التنفيذية في 1998. ومنذ ذلك الحين عزّزت قبضتهم الضواحي المحافظة، وصناعة النفط والغاز، والكنائس الإنجيلية، والريف الشاسع في شرق وغرب وشمال تكساس. ولا تزال المقاطعات الريفية تمنحهم هوامش قد تتجاوز 70 نقطة، فيما أظهرت دراسة أكاديمية أن أكثر من ربع المقاطعات الريفية كان بلا رئيس محلي ديمقراطي عام 2022، مقابل وجود رئيس محلي جمهوري في كل منها.
قوة الديمقراطيين تتركّز في قلب المدن الكبرى: مقاطعة هاريس حول هيوستن، ودالاس، وترافيس حول أوستن عاصمة الولاية، وبيكسار حول سان أنطونيو، وإل باسو، إضافة إلى هايز وبعض الضواحي المتنوعة مثل فورت بيند. لكن الفوز بهذه الجزر لا يكفي إذا لم يرفعوا المشاركة ويقلّصوا خسائر الضواحي والريف.
عام 2024، فاز ترمب بالولاية بنحو 14 نقطة، واستعاد مقاطعة تارانت، وتقدم بقوة في وادي ريو غراندي؛ حتى مقاطعة ستار على الحدود مع المكسيك ذات الغالبية اللاتينية الساحقة صوتت جمهورياً للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.
لذا، ليست تكساس «زرقاء مؤجلة» بفعل الديموغرافيا وحدها. إنها ولاية شابة ومتنوعة ومنخفضة المشاركة، لكن اللاتينيين والآسيويين والوافدين لا يصوّتون ككتلة واحدة. لهذا فطريق تالاريكو يمرّ بهوامش ضخمة في المدن، واستعادة اللاتينيين في الجنوب، واجتذاب المستقلين في الضواحي، وتقليص الانهيار الريفي. وتلك عملية تنظيمية، لا معجزة حسابية.
بدأت شبانة محمود، وزيرة الداخلية البريطانية، ولاية ثانية في المنصب بعدما أعاد رئيس الحكومة الجديد آندي بيرنهام تعيينها في منصبها نفسه ضمن حكومته؛
«الشرق الأوسط» (لندن)
كيف تبدّلت قواعد الاشتباك بين إسرائيل و«حزب الله»؟https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5304603-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%91%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%9F
كيف تبدّلت قواعد الاشتباك بين إسرائيل و«حزب الله»؟
صورة ارشيفية لمركبات تابعة لقوات الـ"يونيفيل" قرب موقع للاحتلال الإسرائيلي بمنطقة كفرشوبا في أقصى جنوب شرقي لبنان (آ ف ب)
شهدت الحدود اللبنانية - الإسرائيلية خلال العقدين الماضيين تحوّلاً جذرياً في طبيعة المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله». فما أفرزته حرب يوليو (تموز) 2006 من «قواعد اشتباك» غير مكتوبة نجحت في ضبط إيقاع الصراع طوال نحو 17 سنةً، يبدو أنه انهار مع الحرب الأخيرة، التي أعادت رسم البيئة العملياتية على الجبهة الجنوبية، وفرضت معادلات جديدة تقوم على المنطقة العازلة، والسيطرة بالنار، والضربات الاستباقية، وحرية العمل العسكري الإسرائيلي. وبين حربين تفصل بينهما 20 سنة، لا تقتصر المقارنة على تطوّر الأسلحة أو تبدّل موازين القوى، بل تمتد إلى العقيدة العسكرية التي حكمت الصراع. ففي حين قامت قواعد ما بعد عام 2006 على الردع المتبادل ورفع كلفة الحرب على الطرفين، أفرزت «حرب 2026» نموذجاً مختلفاً، تسعى إسرائيل من خلاله إلى تعطيل قدرات «حزب الله» قبل استخدامها، مستفيدة من التفوّق الاستخباراتي والتكنولوجي، ومن الانتقال من رد الفعل إلى المبادرة العسكرية.
لا يقتصر التحوّل في الوضع العسكري بين لبنان وإسرائيل على الأدوات العسكرية، بل يشمل أيضاً فلسفة إدارة الصراع؛ إذ بعدما كان الهدف الأساسي خلال السنوات التي أعقبت «حرب 2006» منع انزلاق الجبهة إلى مواجهة واسعة، أصبحت المواجهة اليوم تُدار وفق قواعد مختلفة تقوم على المبادرة والضربات الاستباقية، ومحاولة فرض الوقائع الميدانية قبل أن تتحول إلى تهديد.
قواعد 2006... كيف وُلدت؟
لفهم طبيعة التحول الذي شهدته الجبهة الجنوبية، يرى اللواء الركن المتقاعد الدكتور عبد الرحمن شحيتلي أن العودة إلى حرب يوليو (تموز) 2006 وحدها لا تكفي؛ لأن جذور قواعد الاشتباك تعود إلى تفاهم أبريل (نيسان) 1996 الذي أعقب عملية «عناقيد الغضب». قال شحيتلي لـ«الشرق الأوسط» شارحاً إن «الاستهداف كان يقتصر على العسكريين، وإذا جرى استهداف المدنيين من أحد الطرفين كان يُقابَل باستهداف مماثل للمدنيين من الطرف الآخر».
وأردف أن هذه القواعد «تكرّست بصورة أوضح بعد حرب 2006؛ إذ أصبحت عمليات (حزب الله) العسكرية محصورة بالمناطق المحتلة، ولا سيما مزارع شبعا، بينما كان الرد على عمليات الاغتيال الإسرائيلية يجري غالباً ضمن هذا الإطار، بما يمنع الانزلاق إلى حرب شاملة».
شحيتلي أوضح أيضاً «أن مرحلة ما بعد حرب 2006 لم تكن مرحلة سلام، بل مرحلة إدارة دقيقة للصراع. فالحزب التزم بما نص عليه القرار 1701 لناحية سحب أسلحته الثقيلة والصاروخية من جنوب الليطاني، فيما بدأ الطرفان، الإسرائيلي و(حزب الله)، مباشرة التحضير للمواجهة التالية».
وتابع: «إسرائيل كانت تتحضر للحرب المقبلة، وكذلك الحزب، وكان كل طرف يراقب تحركات الآخر. الإسرائيليون كانوا يتحدثون عن إنشاء تحصينات أو رصد أعمال ميدانية للحزب، فيما كان لبنان يعتبر أن كل ما يجري داخل أراضيه يدخل ضمن الإجراءات الدفاعية ولا يبرر أي تدخل إسرائيلي». ومن ثم «خلال تلك المرحلة، تشكلت منظومة ردع غير معلنة، قوامها أن أي تصعيد واسع سيقود إلى رد واسع، وهو ما أفرز معادلات مثل (بيروت مقابل تل أبيب) و«الضاحية مقابل حيفا). ولم تكن هذه المعادلات تعني تكافؤاً في القدرات العسكرية، بقدر ما كانت تعكس تكافؤاً في كلفة الحرب؛ إذ امتلك كل طرف القدرة على إلحاق أضرار يصعب على الطرف الآخر تحملها سياسياً وعسكرياً».
وهنا يلفت اللواء شحيتلي إلى أن «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لعبت خلال تلك المرحلة دوراً محورياً في منع التصعيد... وأي حادث ميداني، مهما كان محدوداً، كان يُعالج عبر قنوات الارتباط بين الجيش اللبناني و(اليونيفيل) والجيش الإسرائيلي، مع تدخلات أميركية حالت دون تحول الحوادث الموضعية إلى حرب واسعة». ويستطرد، من ثم، ليشير إلى أن هذه المنظومة بقيت تحكم الحدود لسنوات طويلة، إلى أن بدأت تتآكل تدريجياً مع تبدل البيئة الإقليمية والعسكرية، قبل أن تصل إلى نقطة الانهيار مع الحرب الأخيرة، التي لم تغيّر حجم العمليات العسكرية فقط، بل غيّرت أيضاً طبيعة قواعد الاشتباك التي استقرت منذ عام 2006.
لماذا انهارت قواعد الاشتباك التي كرّستها حرب 2006؟
إذا كانت قواعد الاشتباك التي أرستها حرب يوليو (تموز) 2006 قد نجحت في ضبط المواجهة على مدى سنوات طويلة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: ما الذي أدى إلى انهيارها؟
العميد الركن المتقاعد بهاء حلّال قال، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن الإجابة لا ترتبط بنتيجة الحرب الأخيرة وحدها، بل بمجموعة تحوّلات استراتيجية وعسكرية تراكمت تدريجياً، قبل أن تبلغ ذروتها مع الحرب التي أعقبت السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي أفرزت بيئة عملياتية تختلف جذرياً عن تلك التي سادت بعد عام 2006.
وبحسب حلّال: «حرب 2006 أفرزت منظومة ردع متبادل استندت إلى أربعة مرتكزات أساسية، هي: الردع المتبادل، ومعادلة بيروت مقابل تل أبيب، ومعادلة الضاحية مقابل حيفا، إضافة إلى احترام نسبي للقرار 1701 الذي أبقى الحدود البرية مستقرة نسبياً رغم الخروقات الجوية الإسرائيلية».
وأوضح أن «معادلة بيروت مقابل تل أبيب كرّست توازناً يقوم على أن أي استهداف واسع للعاصمة اللبنانية قد يقابله استهداف للعمق الإسرائيلي، بما فيه تل أبيب، فيما قامت معادلة الضاحية مقابل حيفا على أن أي تدمير واسع للضاحية الجنوبية سيُقابل باستهداف المدن الإسرائيلية الكبرى، وفي مقدمها حيفا، الأمر الذي رفع كلفة أي تصعيد وجعل الطرفين أكثر حذراً في استخدام القوة».
ثم شرح أن «إسرائيل كانت تمتلك التفوق الجوي والاستخباراتي، فيما امتلك (حزب الله) قدرة صاروخية قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، ما جعل كلفة الحرب مرتفعة على الطرفين، ورسّخ معادلات ردع حالت دون اندلاع مواجهة واسعة لسنوات».
لبنان: 5 قواعد رئيسة تحكم البيئة العملياتية التي نشأت بعد الحرب الأخيرة
ووفق حلال، هذه المنظومة لم تسقط بفعل عامل واحد، بل نتيجة «خمسة متغيرات استراتيجية رئيسة، هي: تغير البيئة الإقليمية بعد هجوم السابع من أكتوبر، ودخول الجبهة اللبنانية في حرب استنزاف طويلة، واتساع استخدام المسيّرات الدقيقة، والتطوّر غير المسبوق في القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية، إضافة إلى تراجع فاعلية الردع التقليدي مع استمرار العمليات العسكرية لفترات طويلة».
واستطرد مشدداً على أن «هذه المتغيرات لم تبدّل شكل العمليات العسكرية فقط، بل غيّرت أيضاً فلسفة إدارة الصراع. فبدلاً من أن يكون الردع المتبادل هو الآلية الأساسية لمنع الحرب، أصبحت الأولوية لدى إسرائيل تتمثّل في منع تشكل التهديد أصلاً، من خلال المراقبة المستمرة، والاستهداف المسبق، وحرمان الخصم من إعادة بناء قدراته».
وهنا حدّد حلّال خمس قواعد رئيسة تحكم البيئة العملياتية التي نشأت بعد الحرب الأخيرة؛ إذ قال إن «القاعدة الأولى تتمثل في إنشاء منطقة عازلة بالنار، بحيث لم تعد إسرائيل تعتمد فقط على وجود قواتها على الحدود، بل على الاستطلاع الدائم والمسيّرات والضربات الجوية والاغتيالات لمنع إعادة بناء البنية العسكرية، وهكذا أصبحت المنطقة العازلة منطقة نارية أكثر منها منطقة احتلال».
أما القاعدة الثانية، وفق حلاّل، فهي «توسيع حرية العمل الإسرائيلي داخل لبنان بهدف منع تراكم القدرات العسكرية قبل استخدامها... أي الانتقال من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي».
وأما القاعدة الثالثة «فتقوم على السيطرة بالنار عبر الاستطلاع المستمر ثم اكتشاف الأهداف واستهدافها فوراً، بما يعني الانتقال من الردع إلى الهيمنة العملياتية بالنار». ثم استأنف كلامه ليقول إن «القاعدة الرابعة تقوم على الضربات الاستباقية؛ إذ لم يعد العمل العسكري ينتظر وقوع التهديد، بل أصبح التهديد المحتمل مبرراً كافياً لتنفيذ الضربة. وأخيراً... تتمثل القاعدة الخامسة في اعتماد ردود موضعية وتكتيكية محدودة واحتواء سريع للتصعيد، بدلاً من الردود الاستراتيجية الواسعة التي كانت سائدة بعد حرب 2006».وهكذا، يعتبر حلّال أن التحول العملياتي الأبرز يتمثل في انتقال مركز الثقل «من توازن القوة إلى توازن المعلومات، حيث أصبحت الاستخبارات وسرعة كشف الأهداف العامل الحاسم، كما انتقلت المبادرة العملياتية بدرجة أكبر إلى الطرف القادر على فرض إيقاع الاشتباك من خلال الضربات الاستباقية والسيطرة على المجال الجوي»، ويؤكد أن «الردع لم يعد قائماً فقط على التهديد بتدمير المدن، بل بات يعتمد بصورة متزايدة على تعطيل القدرات العسكرية للطرف المقابل قبل استخدامها، وهو ما يقترب من مفهوم الردع بالحرمان إلى جانب الردع بالعقاب».
ومن هنا، فإن الفارق الجوهري، بحسب العميد والمحلل العسكري اللبناني، بين مرحلتي 2006 و2026، يتمثل في أن قواعد الاشتباك السابقة كانت تهدف إلى منع الحرب عبر رفع كلفتها على الطرفين، بينما تقوم القواعد الحالية على إدارة التصعيد بصورة مستمرة، وفرض السيطرة بالنار، والمحافظة على حرية العمل العسكري، مع السعي إلى منع الخصم من استعادة قدراته قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي.
من الردع المتبادل إلى قواعد جديدة
في صعيد موازٍ، إذا كان انهيار قواعد الاشتباك التي كرستها حرب يوليو 2006 يفسّر التحوّل الذي شهدته الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما القواعد التي تحكم المواجهة اليوم؟
عن هذا السؤال، أجاب العميد الركن المتقاعد فادي داود بـ«أن الحرب الأخيرة لم تبدّل قواعد الاشتباك فحسب، بل غيّرت طبيعة الحرب نفسها، بعدما انتقلت إسرائيل من سياسة تقوم على الردع المتبادل إلى استراتيجية تهدف إلى فرض قواعدها الميدانية مستندة إلى تفوقها العسكري والتكنولوجي».
وأضاف داود في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «قواعد الاشتباك التي سادت بين إسرائيل و(حزب الله) بعد حرب يوليو 2006 لم تعد قائمة... والمواجهة دخلت عام 2026 مرحلة مختلفة كلياً، تقوم على تفوّق عسكري إسرائيلي يسمح بفرض قواعد ميدانية جديدة، بعدما كانت العلاقة سابقاً تستند إلى ردع متبادل يفرض قيوداً على الطرفين». وتابع أن معادلة عام 2006 كانت تقوم على مبدأ «بيروت مقابل تل أبيب»، بحيث كان أي استهداف إسرائيلي للبنان يقابله استهداف من «حزب الله» للعمق الإسرائيلي، ما أوجد مستوى من الردع المتبادل؛ إذ امتلك الحزب منظومة صاروخية قادرة على تهديد شمال إسرائيل، فيما كانت إسرائيل تتردد في تنفيذ اجتياحات برية واسعة خشية الاستنزاف والخسائر. غير أن هذه المعادلة تبدلت جذرياً؛ إذ لم تعد قواعد اللعبة قائمة على تفاهم غير مباشر بين طرفين يمتلك كل منهما القدرة على إيلام الآخر، «بل باتت إسرائيل تفرض قواعد الاشتباك مستندة إلى تفوقها العسكري الكاسح، في حين يسعى الطرف المقابل إلى تجنب الانهيار الكامل والمحافظة على ما تبقى من قدراته».
تحولات رئيسة
وبالنسبة للتحوّلات، فثمة خمسة تحولات، حسب رأي داود، هي:
1 - الانتقال من الردع المتبادل إلى السيطرة بالنار؛ إذ إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى احتلال المناطق ميدانياً لإخضاعها، بل تعتمد بصورة متزايدة على القوة النارية، ولا سيما سلاح الجو، لتدمير المواقع وفرض السيطرة عليها من دون وجود بري دائم.
2 - انتهاء مرحلة اللاحرب واللاسلم التي استمرت سنوات بعد حرب 2006، لتحل محلها مرحلة تقوم على الضربات الاستباقية في العمق، بحيث أصبحت إسرائيل تعتمد سياسة المبادرة العسكرية المستمرة بدلاً من الاكتفاء بالرد على الهجمات، وتسعى إلى تعطيل مصادر التهديد قبل أن تتحول إلى خطر مباشر.
3 - الانتقال من المواجهة التقليدية المتكافئة نسبياً إلى الحرب غير المتماثلة... ذلك أن الاشتباكات في السابق كانت تقوم على عمليات خاصة متبادلة، سواء عبر تسلل مجموعات أو تنفيذ عمليات محدودة على جانبي الحدود، أما اليوم فقد تغيرت طبيعة القتال، وباتت الطائرات المسيّرة، والقدرات التكنولوجية، والضربات الدقيقة، تشكل أدوات المواجهة الرئيسة، بما يعكس انتقال الحرب إلى نمط مختلف تحكمه التكنولوجيا أكثر مما تحكمه الكثافة العددية للقوات.
4 - تبدّل مفهوم الردع لدى «حزب الله»؛ إذ انتقل من الردع المسبق الذي كان يقوم على التهديد برد فوري يمنع إسرائيل من الإقدام على الهجوم، إلى ردع استنزافي مؤجل، حيث لم يعد الرد المباشر والفوري هو القاعدة، بل بات يعتمد على استنزاف الخصم مع مرور الوقت، بدلاً من الرد العسكري المتزامن مع الضربة الإسرائيلية.
5 - تغيّر مفهوم وقف إطلاق النار نفسه. فبعد حرب 2006 كان وقف النار يعني عملياً توقف العمليات العسكرية، أما اليوم فأصبح وقف إطلاق النار إطاراً سياسياً أكثر منه واقعاً ميدانياً؛ إذ تستمر العمليات العسكرية والضربات الإسرائيلية رغم وجود تفاهمات أو اتفاقات سياسية، وهو ما يعكس اختلافاً جذرياً في طبيعة إدارة الصراع مقارنة بما كان سائداً بعد عام 2006».
ختاماً، بحسب داود، «هذه التحولات مجتمعة تعكس انتقالاً من مرحلة كانت تقوم على توازن الردع وفرض القيود المتبادلة، إلى مرحلة باتت إسرائيل فيها تسعى إلى فرض قواعدها العملياتية عبر السيطرة بالنار، والضربات الاستباقية، والتفوّق في مجالات الاستخبارات والاستطلاع، بما يجعل إدارة الصراع مختلفة جذرياً عن تلك التي عرفتها الجبهة اللبنانية طوال السنوات التي أعقبت حرب يوليو 2006».
جيمس تالاريكو... يأمل في إنهاء إبعاد «ديمقراطيي» تكساس عن مجلس الشيوخhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5304601-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE
جيمس تالاريكو... يأمل في إنهاء إبعاد «ديمقراطيي» تكساس عن مجلس الشيوخ
جيمس تالاريكو
في ولاية تكساس الأميركية، حيث يمكن لصورة السياسي وهو يأكل اللحم المشوي أن تصبح بياناً انتخابياً، وجد جيمس تالاريكو نفسه مضطراً إلى تأكيد أنه ليس نباتياً. إذ قال ساخراً في تجمع بمدينة سان أنطونيو إن الجمهوريين وصفوه بأشياء كثيرة، «حتى إنهم قالوا إنني نباتي، وهذه كلمات قتال في تكساس». لم تكن النكتة تفصيلاً عابراً؛ فالمرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ يواجه حملة تتهمه بالضعف و«قلة الرجولة»، وتلاحق جسده وحالته الاجتماعية وعقيدته قبل برنامجه. إلا أنه لا يرد بأسلوب راعي البقر الذي يريد خصومه جرّه إليه، بل بحكاية أبيه الذي كان يجزّ عشب جارته الأرملة من دون طلب منها، ليقول إن «العظمة ليست في الإخضاع والإهانة، بل في خدمة الآخرين». هذه المواجهة تختصر الرهان كله.
يسعى جيمس تالاريكو، النائب المحلي البالغ 37 سنة والمدرّس السابق وطالب اللاهوت المشيخي، لينتزع تعريفات الرجولة والإيمان والشعبوية من حركة «ماغا» الجمهورية المتشددة يميناً، ويعيد تقديم الديمقراطيين حزباً للعمل والأسرة لا حزباً للمواعظ الثقافية.
والواقع، أنه إذا نجح تالاريكو في إلحاق الهزيمة بمنافسه المدعي العام الجمهوري كين باكستون، سيصبح أول ديمقراطي تنتخبه تكساس لمجلس الشيوخ منذ لويد بنتسن - الوزير السابق - عام 1988، وسيقلب تحديداً مقعداً ظلّ جمهورياً منذ فوز جون تاور التاريخي عام 1961. ولكن، على الرغم من ذلك، فإن عليه أن يثبت أن القصص التي صنعت نجوميته كفيلة بتحريك ولاية أعطت الرئيس دونالد ترمب تقدّماً بنحو 14 نقطة عام 2024.
سيرة تُروى كعظة
يقدم تالاريكو نفسه بصفته «تكساسياً من الجيل الثامن»، بيد مركز قصته ليس نسباً عريقاً، بل غرفة متواضعة في فندق. فوفق روايته الانتخابية، غادرت أمه، وهي ابنة واعظ من مدينة لاريدو، أباه المدمن والعنيف عندما كان جيمس رضيعاً، وانتقلت به إلى الفندق الذي كانت تعمل فيه.
يومذاك، لم يكن في شقتهما مكان لغرفة طفل، فوضعت سريره في خزانة وزيّنتها بالصور والألعاب.
هذه الحكاية تمنحه لغة سياسية عن الحب الذي «لا يتسامح مع الإساءة»، وتربط حديثه عن الأجر والسكن والرعاية الصحية بخبرة عائلية لا ببيانات مستشارين.
درس تالاريكو العلوم السياسية في جامعة تكساس - أوستن، ثم نال شهادة الماجستير في سياسات التعليم من جامعة هارفارد، وبينهما درّس اللغة لطلاب الصف السادس في حي مكسيكي - أميركي فقير بسان أنطونيو.
عام 2018 طرق متطوِّعو حملته الانتخابية 95 ألف باب، وسار هو على امتداد دائرته، وقلب مقعداً كان ترمب قد فاز به قبل سنتين بنحو ألفي صوت، ليصبح أصغر أعضاء مجلس نواب تكساس. ولكن أثناء ذلك المشي، أصابه دوار قاده إلى المستشفى وإلى تشخيص إصابته بالسكري؛ وبعد انتخابه شارك في تمرير قانون خصص سقفاً مقداره 25 دولاراً للمدفوعات الشخصية للإنسولين.
هنا تتصل الإصابة الشخصية مباشرة بفكرته عن السياسة: تحويل جرح فردي إلى قانون.
لم يكن تالاريكو مجرد خطيب معارض داخل مجلس يهيمن عليه الجمهوريون. إذ عمل معهم لتمرير تشريعات تتصل بالمدارس والأدوية ورعاية الأطفال والإسكان، واشتهر في الوقت نفسه باستجواب أصحاب مشاريع عرض «الوصايا العشر» في الصفوف وحظر كتب المكتبات.
وبعد انسحاب ديمقراطيي الولاية إلى واشنطن عام 2021 لمنع سَن قانون انتخابي، عاد خائباً من عجز قيادة الحزب الوطنية عن إقرار حماية اتحادية للتصويت. وسقط ذات ليلة على درج نصب لنكولن وكسر إبهامه، ثم قرّر، كما روى لصحيفة الـ«نيويوركر»، أن يدخل مدرسة لاهوت كي يوازن إغراء القوة ببوصلة أخلاقية.
يسار... ولكن بلكنة تكساسية
الدين عند جيمس تالاريكو ليس زينة انتخابية ولا محاولة خجولة لمجاراة اليمين الإنجيلي، بل هو الوعاء الذي يضع فيه مشروعاً تقدّمياً. ثم إنه يصف «القومية المسيحية» بأنها تحويل للمسيح إلى أداة سلطة، ويقول إن الإيمان يقوده إلى ديمقراطية متعددة الأعراق والأديان. وحقاً، جعلته مقاطع مواجهاته في المجلس ووعظه ضد توظيف الدين، نجماً رقمياً يتابعه الملايين، وقادته إلى برنامج جو روغان، مقدم «البودكاست» المحافظ الشهير، الذي بقي في الربع الثاني من 2026 الأكثر استماعاً أسبوعياً في الولايات المتحدة. وللعلم، قال له روغان في نهاية حواره الطويل: «عليك أن تترشح للرئاسة».
لكن «الواعظ التقدمي» سياسي عملي أيضاً. وجوهر رسالته أن الانقسام الحقيقي ليس بين اليسار واليمين، بل بين القمة والقاع. ويضيف: «المليارديرات يريدون أن ينشغل الناس ببعضهم كي لا ينظروا إليهم».
ثم إن تالاريكو يعرض برنامجاً تفصيلياً لزيادة ضرائب الأثرياء والشركات، ورفع الحد الأدنى الاتحادي للأجور إلى 15 دولاراً، ومنع شركات وول ستريت من شراء المنازل والتلاعب بالإيجارات، ويعمل لخفض تكلفة الدواء، وإلغاء رسوم ترمب الجمركية. كذلك، يرفض أموال «لجان العمل السياسي» (اللوبيات) المرتبطة بالشركات، ويعِد بحزمة لمكافحة الفساد وحظر تداول أعضاء الكونغرس للأسهم وإعادة رسم الدوائر بواسطة لجان مستقلة.
وحتى الحدود، التي يعدّها ترمب والجمهوريون إحدى أهم القضايا لاستقطاب الناخبين، يصوغها تالاريكو باستعارة تكساسية؛ إذ يقول: «يجب أن تكون شرفة أمامية عليها بساط ترحيب وقفل في الباب»، مع تشديد التصدي للعصابات والمهرّبين، مع اتباع مسارات قانونية للمهاجرين وتسوية أوضاع المقيمين منذ زمن.
الدين عند تالاريكو ليس زينة انتخابية ولا محاولة خجولة لمجاراة
اليمين الإنجيلي... بل هو الوعاء الذي يضع فيه مشروعاً تقدّمياً
ضد الانعزال والحروب
وفي السياسة الخارجية يرفض تالاريكو الانعزال والحروب غير الضرورية، ويدعم الدفاع عن أوكرانيا، ويقرّ «بحق إسرائيل في حماية شعبها»، لكنه يرفض قصف المدنيين والتجويع والعقاب الجماعي في غزة واستخدام المال الأميركي لإيذائهم. بذا يحاول الإجابة عن أزمة الحزب الديمقراطي... ليس بالهروب من الدين والحدود والأمن، بل بإعادة تعريف هذه القضايا أخلاقياً واقتصادياً.
في المقابل، نقطة ضعفه أن اللغة التي تمنحه التميز قد تبدو أكاديمية أو متكلفة، حسب «بوليتيكو». فقد اعترف بأن قوله عام 2021 إن «الله غير ثنائي» كان استفزازياً و«محرجاً»، موضحاً أن قصده أن الله يتجاوز التصنيفات البشرية. والحال، أن بعض خطاباته المحفوظة بإتقان تبدو مصنوعة، كما أن وعده «بشفاء» الاستقطاب يمكن أن يصطدم بعصر يكافئ الغضب أكثر مما يكافئ المصالحة.
«الرجولة» ساحة قتال
باكستون والجمهوريون يرون في هذه الثغرة مدخلاً واسعاً، فيسمونه «توفو تالاريكو» و«لو-تي تالاريكو»، في إشارة سلبية إلى رجولته، ويستحضرون قوله عن جنس الله ودفاعه السابق عن حقوق المتحوّلين. ويلمّحون إلى أن نحول جسمه وبقاءه عازباً «دليلان» على الضعف، في حين روّج بعض أنصارهم ادعاءات كاذبة بأنه مثلي أو متحوّل. وأنتجت لجنة محافظة شريطاً بالذكاء الاصطناعي يصوّره في هيئة جولي أندروز، بطلة فيلم «صوت الموسيقى»، وهي تغني عن إعطاء الهرمونات للأطفال، مع أن حملته تؤكد أنه يعارض رعاية تأكيد النوع للقاصرين.
بالطبع، الهدف أكبر من السخرية الشخصية. فقد انتقل شبان لاتينيون وسود إلى اليمين بانتخابات 2024، وبات كثير منهم يربط الجمهوريين بالاستقلال المالي وتكوين الأسرة، والديمقراطيين بصراعات الهوية. وأظهر استطلاع لمركز «ثيرد واي» (الطريق الثالث) أن 49 في المائة من الرجال يرون تالاريكو يسارياً جداً. وفي تكساس، حيث للرجل القوي مكانة ثقافية خاصة، يريد الجمهوريون تحويل الانتخاب من استفتاء على فساد باكستون وتكلفة المعيشة إلى اختبار لهوية تالاريكو.
لكن رد الأخير لم يكن التجاهل. فقد بات يأكل الشواء أمام الكاميرات، وقدّم رسائل معلنة خلال مباريات كأس العالم ونهائيات كرة السلة، وهو يسعى إلى تكرار ظهوره الناجح مع روغان، ويتحدى باكستون إلى مناظرات متلفزة «رجلاً لرجل». وحين سماه خصمه «تالافريكو»، فإنه طبع اللقب على قمصان وباعها. لكنه يرفض أن يقلد استعراض ترمب؛ فتعريفه لـ«الرجل الحقيقي» هو من يكون صادقاً ويحمي أسرته ويخدم جيرانه، أما الضعيف فهو من يخدم نفسه.
باكستون... أفضل فرصة وأخطر فخ
من جهة ثانية، لم يختر الديمقراطيون خصم تالاريكو، لكنهم حصلوا على المرشح الذي تمنّونه. فقد أطاح باكستون السيناتور المخضرم جون كورنين في جولة الإعادة الجمهورية بنسبة تقارب 64 في المائة، بعد تأييد متأخر من ترمب، في انتصار لجناح يعتبر القتال ضد اليسار أهم من التسويات. غير أن الرجل الذي يقدم نفسه «محارباً محافظاً» يحمل سجلاً ثقيلاً: أحاله مجلس نواب تكساس ذو الغالبية الجمهورية عام 2023 إلى محاكمة برلمانية باتهامات إساءة المنصب والرشوة، قبل أن يبرئه مجلس الشيوخ؛ وأُسقطت اتهامات احتيال بالأوراق المالية بعد اتفاق تضمن نحو 300 ألف دولار تعويضاً من دون إقرار بالذنب، كما امتنع القضاء الاتحادي عن توجيه اتهامات إليه. ثم طلبت زوجته الطلاق «لأسباب إنجيلية».
وبالفعل، أثبت باكستون ثلاث مرات أنه قادر على الفوز على مستوى الولاية رغم الفضائح، وأن أنصاره يرون التحقيقات دليلاً على أنه مقاتل مضطهد لا سبباً لإسقاطه. وهذه هي خطورة بناء حملة تالاريكو كلها على فساد الخصم. لكن الفارق هذه المرة هو المال والبيئة الوطنية. فقد أفادت صحيفة «تكساس تريبيون» بأن حملة تالاريكو جمعت منذ مطلع 2025 نحو 72 مليون دولار، مقابل 16.8 مليون لباكستون، وأنها أنهت يونيو (حزيران) بأكثر من ثلاثة أضعاف سيولته.
مع ذلك، تمنح الاستطلاعات تالاريكو أملاً... لا ضماناً. ولقد وضعه مسح «تكساس بابليك أوبينيون ريسيرتش» في يوليو (تموز) متقدماً 45 إلى 40 في المائة، ومسح جامعة تكساس الجنوبية المنشور في 4 أغسطس (آب) متقدماً 47 إلى 45، وكلا الفارقين ضمن هامش الخطأ أو قريب منه.
كذلك، ما زالت النشرة السياسية المستقلة «كوك بوليتيكال ريبورت»، المتخصصة في تحليل الانتخابات، تصنّف السباق بأنه «يميل للجمهوريين». فالاستطلاع كان محطة وجاء بعد إنفاق تالاريكو التلفزيوني الكبير وقبل اكتمال اتحاد الجمهوريين، وليس إلغاءً لثلاثة عقود من الهزائم الديمقراطية.
مرشح أمام أزمة حزبين
كما سبق، اختار الناخبون الجمهوريون باكستون، المدعوم من ترمب، على حساب كورنين الذي عدّته قيادات في الحزب أكثر قدرة على خوض الانتخابات العامة، في حين ركزت حملة باكستون على قضايا النوع الاجتماعي بالتزامن مع تصاعد قلق الناخبين من أسعار الطاقة وتداعيات الحرب مع إيران.
ولكن استطلاع «رويترز/إبسوس» مطلع أغسطس بيّن تراجع شعبية ترمب إلى 35 في المائة، وتقدم الديمقراطيين للمرة الأولى منذ نحو عقد بنقطة واحدة فقط في الثقة بإدارة الاقتصاد؛ أي أن أفضلية الجمهوريين تآكلت، لا أن الناخب اقتنع تماماً بالبديل.
في أي حال، الديمقراطيون أكثر شعبية في الصحة والتعليم والإجهاض، لكنهم فقدوا لغة الرجال والطبقة العاملة، وضعفت قاعدتهم الريفية، وما عادوا ضامنين ولاء ناخبيهم السود. إذ هزم تالاريكو، منافسته جاسمين كروكيت في تمهيدية مشحونة عرقياً، ويدعي 77 في المائة من الناخبين السود في تكساس أن الحزب يأخذهم أمراً مسلماً به، وإن كان استطلاع حديث قد وجد أن 79 في المائة منهم معه مقابل 12 لباكستون.ختاماً، الديمقراطيون يحتاجون إلى كسب أربعة مقاعد صافية لاستعادة مجلس الشيوخ؛ وتكساس يمكن أن تكون طريقاً إلى الغالبية، لكنها قبل ذلك اختبار لما إذا كان تالاريكو قصة وطنية جميلة أم بداية اصطفاف سياسي جديد.
لولا يخوض الانتخابات في وجه «منظمات الإجرام» واليمين المدعوم أميركياًhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5304589-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B
لولا يخوض الانتخابات في وجه «منظمات الإجرام» واليمين المدعوم أميركياً
لولا (إيبا)
في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيحاول الرئيس البرازيلي لويس إيغناسيو لولا تجديد ولايته الرئاسية، لتكون الرابعة غير المتتالية، في مواجهة شبه مصيرية ضد منافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو الذي يمضي عقوبة بالسجن لفترة 27 سنة بعد إدانته بالمشاركة في محاولة انقلابية للإطاحة بلولا الذي كان فاز في الانتخابات السابقة. ومع انطلاق الحملة الانتخابية نهاية الأسبوع الفائت ظهر جليّاً أن هذا الاستحقاق الانتخابي يستقطب الاهتمام خارج البرازيل بقدر ما يستقطب من اهتمام في الداخل، أو أكثر، لا سيما أن سقوط «العملاق الأميركي اللاتيني» في قبضة اليمين المتطرف من شأنه أن يغيّر معالم المشهد السياسي في المنطقة بشكل جذري في أعقاب التحولات الأخيرة في تشيلي وكولومبيا، وانهيار نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا ودخول «الحصن الكوبي» مرحلة الاحتضار.
انطلاقة الحملة الانتخابية لرئاسيات البرازيل جاءت على وقع تصريحات متفجّرة أدلى بها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي كان «ضيف الشرف» في المهرجان الحاشد الذي نظمه الحزب الليبرالي اليميني لإعلان ترشيح فلافيو بولسونارو. وكعادته، لجأ ميلي إلى استخدام تعابير نابية في معرض تهجمه على لولا، ودعا إلى «تنظيف أميركا اللاتينية من حثالة اليسار»، واصفاً الرئيس البرازيلي اليساري المخضرم بأقذع النعوت.
لكن الرد البرازيلي لم يتأخر؛ إذ طردت البرازيل السفير الأرجنتيني في برازيليا، وطلبت من سفيرها - الذي سبق استدعاؤه - ألا يعود إلى بوينس آيرس، وقررت رسمياً خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
كان ميلي وصل البرازيل برفقة وزير الخارجية وشقيقته - التي تتولى منصب مديرة مكتب الرئاسة - للمشاركة في حفل إعلان ترشيح بولسونارو، وأيضاً لزيارة صديقه الرئيس البرازيلي السابق الذي يمضي عقوبة السجن في منزله لأسباب صحية. ولكن عندما رفض القاضي المحلي منحه الإذن بالزيارة، وصفه بأنه «أصلع قذر»، ثم أضاف: «إن البرازيل لم تعرف بعد التداعيات الكارثية للنظام الاشتراكي، لكنها ستعرفها قطعاً إذا لم تغيّر وجهة هذه السفينة المترنحة. إننا نعوّل عليك يا فلافيو للتخلّص من هذه القمامة الاشتراكية».
لولا متقدم في الاستطلاعات الأولى
الاستطلاعات الأولى لمعركة الرئاسة البرازيلية ترجّح فوز لولا على منافسه اليميني، الذي لم يضمن بعد دعم كامل الطيف اليميني والمحافظ، علماً بأن الأوساط الاقتصادية والمالية الوازنة ما زالت تتردّد في دعمه.
هذا، في الواقع، ما دفع فلافيو بولسونارو للتوجه إلى واشنطن حيث استقبله الرئيس الأميركي دونالد ترمب في «المكتب البيضاوي»، وأعرب له عن دعمه متوقّعاً فوزه في الانتخابات الرئاسية. إلا أن بولسونارو «الابن» لم يحصل على تعهّد من ترمب بعدم فرض رسوم جمركية على السلع والمنتوجات المستوردة من البرازيل؛ لأنه يعدُّها تصبّ في مصلحة لولا، كما تبيّن عندما فرض الرئيس الأميركي الرسوم التي ألغتها لاحقاً المحكمة العليا الأميركية، وارتفعت شعبية لولا بين مواطنيه، بينما كانت أسهم بولسونارو تتراجع.
في أي حال، يعوّل مرشح اليمين البرازيلي المتطرّف على دعم الرئيس الأميركي الذي لعب دوراً أساسياً في «الانعطاف الواسع» الذي شهدته أميركا اللاتينية نحو اليمين، خاصة في كولومبيا والأرجنتين وهندوراس، والذي أوصل تسع حكومات يمينية إلى السلطة خلال السنوات السبع المنصرمة.
واشنطن مهتمة بإضعاف لولا وتياره
وتدور الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية راهناً ضد لولا، حول نظام للدفع الفوري استحدثه المصرف المركزي البرازيلي لتمكين الفقراء مالياً وربطهم بالنظام المصرفي، يطلق عليه مسمى Pix. وهو نظام ترى واشنطن أنه يشكّل «منافسة غير متكافئة» لنظام بطاقات الائتمان الأميركية الواسعة الاستخدام.
ولكن، نظراً لشعبية هذا النظام بين البرازيليين، اضطر فلافيو بولسونارو للقول: «إنه الحل وليس المشكلة». وادّعى أنه إنما استحدث على عهد والده. وما يستحق الذكر هنا أن معظم الشركات البرازيلية العملاقة المنتجة للبن والسكر والمشروبات، كانت قد طلبت من الإدارة الأميركية الإحجام عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلعها.
ومن المقترحات التي يتضمنها برنامج بولسونارو الانتخابي، وتثير قدراً كبيراً من الجدل، مجموعة من «التدابير الأمنية» المُستلهَمة من سياسات رئيس السلفادور نجيب بو كيلة التي تتبنّاها وتقتدي بها اليوم القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في أميركا اللاتينية، والتي حظيت بتنويه خاص وإعجاب من الرئيس ترمب.
وتحت عنوان «البرازيل من غير خوف»، قدّم بولسونارو في مدينة ساو باولو، كبرى مدن البرازيل وعاصمتها المالية والاقتصادية، «خطة أمنية» يتعهد فيها بإنشاء خمسة سجون ضخمة على غرار تلك الموجودة في السلفادور، وإدراج منظمات الاتجار بالمخدِّرات والجماعات المسلحة على قائمة الإرهاب، وخفض السن الجنائية إلى 16 سنة، وإلى 14 سنة في حالات الجنايات الخطرة مثل الاغتيال والتعذيب والاغتصاب والاتجار بالمخدرات.
بولسونارو «الابن» يقترح أيضاً الإخصاء الكيميائي لمَن يرتكبون جرائم الاغتصاب المتفشية على نطاق واسع في البرازيل، ونشر القوات المسلحة على الحدود البرّية والبحرية لقطع طرق إمداد عصابات المخدرات، وتركيب مليون كاميرا للمراقبة في جميع أنحاء البلاد.
بجانب إرث الوالد... متاعب وفضائح خاصة
لكن متاعب بولسونارو «الابن» لم تعد مقصورة على إرث والده الثقيل، وحذر الأوساط المالية والاقتصادية الوازنة إزاءه؛ إذ كشفت إحدى وسائل الإعلام منذ أيام أنه كان على علاقة وثيقة بالرأس المدبّر لواحدة من أكبر الفضائح المالية التي هزّت البرازيل في السنوات الأخيرة، وهذا الأخير يمضي حالياً عقوبة طويلة في السجن. وحقاً، نزل هذا النبأ الموثّق بقرائن صوتية دامغة نزول الصاعقة على محيط المرشح اليميني المتطرف، وكانت له أيضاً ارتدادات أيضاً على العملة الوطنية وبورصة العاصمة الاقتصادية ساو باولو، وتسبّب في انخفاض شعبيته التي كانت أصلاً متراجعة.
في المقابل، الرئيس اليساري الحالي لولا، الطامح إلى ولاية رابعة، والذي يتصدّر استطلاعات الرأي، قرّر هو أيضاً أن يضع الملف الأمني في صدارة برنامجه الانتخابي. ذلك أنه يدرك جيداً أن 40 في المائة من سكان البرازيل؛ أي ما يناهز 70 مليون شخص، يعانون من تفشي أعمال العنف والإجرام المنظّم، وفقاً لإحدى الدراسات الحديثة. ولهذا الغرض كشف لولا بنهاية الأسبوع الماضي، ضمن برنامجه الانتخابي، عن خطة بقيمة ربع مليار دولار تهدف إلى تجفيف المنابع الاقتصادية للمنظمات الإجرامية، واستعادة السيطرة الكاملة على السجون التي سقط بعضها في قبضة هذه المنظمات، ومكافحة الاتجار بالسلاح.
وتعليقاً على البرنامج، قال الرئيس اليساري: «هذا ليس مجرد برنامج انتخابي. إنه رسالة موجهة إلى المنظمات الإجرامية بأن شوارع البرازيل وساحاتها ومدنها ستعود إلى المواطنين، ولن تكون مرتعاً لأعمال العنف». والمعروف أن الحكومات اليسارية التي تعاقبت على البرازيل، وترأس لولا ثلاثاً منها، كانت تواجه دائماً صعوبة في اعتماد وصفة خاصة بها لمعالجة الأزمات الأمنية، وهذا، بينما كانت القوى والحكومات اليمينية تذهب بعيداً في تدابير القمع... بل حتى القتل الجماعي على يد الأجهزة الأمنية، التي تؤيدها شرائح واسعة من السكان.
حرب مالية – اقتصادية على منظمات الإجرام
وفي هذا الإطار، جدير بالإشارة أن لولا كان قد بحث هذا الموضوع مع الرئيس الأميركي ترمب الذي أبدى تجاوباً مع فكرة «محاصرة المنظمات الإجرامية مالياً واقتصادياً»، خاصة أن معظم زعماء المافيات البرازيلية الفارين من العدالة يعيشون في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية. أضف إلى ذلك، أن هذه المنظمات تبيّض أموالها في عدد من ولايات الجنوب الأميركي، فضلاً عن أن الأسلحة التي تستخدمها وتتاجر بها... مصدرها الولايات المتحدة.
من ثم، تشكّل هذه الخطة «رأس حربة» المنافسة مع فلافيو بولسونارو الذي يكرّر في خطبه دعمه لإطلاق يد الأجهزة الأمنية في ملاحقة الفارين من وجه العدالة والمشتبه بضلوعهم في أعمال إجرامية، علماً بأن 14 في المائة من جرائم القتل في البرازيل يرتكبها أفراد في الشرطة والقوات المسلحة. وكانت مدينة ريو دي جانيرو، العاصمة السابقة للبلاد، قد شهدت خلال العام الماضي أبشع المجازر التي تقع في الأحياء الشعبية الفقيرة المكتظة المعروفة بالـ«فافيلاس»؛ إذ سقط 121 قتيلاً في ليلة واحدة خلال مداهمة معقل إحدى العصابات.
غير أن الهاجس الذي يقلق فريق حملة لولا الانتخابية ليس الخوف من التدخل المتوقع للإدارة الأميركية لصالح بولسونارو، أو الحملة المُستعِرة التي يتعرّض لها من القوى اليمينية المتطرفة المحلية والإقليمية، بل هو الوضع الصحي للرئيس البرازيلي الذي تجاوز الثمانين من العمر والانتكاسات التي مرّ بها في السنوات الثلاث المنصرمة. وكان آخر المشاكل الصحية الجراحة التي خضع لها في مايو (أيار) الفائت لاستئصال ورم سرطاني... وما تبعها من علاج.
يضاف إلى ذلك، أن لولا أصيب أواخر عام 2024 بنزيف حاد في الدماغ استدعى نقله على وجه السرعة من العاصمة برازيليا إلى ساو باولو فجراً كي يخضع لجراحة طارئة، أطلقت «صفارات الإنذار» حول حالته الصحية وقدرته على ممارسة مهامه. وبالمناسبة سبق للولا أن خضع لاستئصال ورم في حنجرته عام 2022، وعملية تبديل لوركه في العام التالي، ثم أجريت له عملية جراحية في العين مطلع هذه السنة.
لهذا، يركّز معسكر بولسونارو في حملته على الوضع الصحي للرئيس الحالي، ويقارنه بما كان وصل إليه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي اضطر في النهاية للانسحاب منها. وهنا نشير إلى أن لولا كان قد صرّح بعد خروجه من السجن إثر تبرئته من التهم التي كانت موجّهة إليه وخوضه الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها، بأنه سيكتفي بهذه الولاية الثالثة ولن يترشح مجدّداً للرئاسة.
بولسونارو «الابن» يراهن على دعم ترمب الذي لعب دوراً أساسياً
في «الانعطاف الواسع» الذي شهدته أميركا اللاتينية
نحو اليمين خاصة في كولومبيا والأرجنتين وهندوراس
لولا وبولسونارو... ومسلسل فضائح لا ينتهي
أواخر الشهر الماضي، فجّرت ميشيل بولسونارو، عقيلة الرئيس البرازيلي السابق، قنبلة من العيار الثقيل عندما حمّلت شريط فيديو مسجلاً على تطبيق «إنستغرام» يتضمّن هجوماً قاسياً ضد ابن زوجها المرشح الرئاسي فلافيو بولسونارو، واتهمته بالتصرف المشين وسوء المعاملة ومحاولة إذلالها سياسياً. ميشيل قالت في هجومها، بعد أشهر كرّستها للعناية بزوجها الذي يمضي عقوبة السجن المنزلي لأسباب صحية، بعد إدانته بجرم القيام بمحاولة انقلابية إثر هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة: «إنهم يعاملونني كما لو كنت حمقاء أو حديثة العهد في السياسة. لكنني أعرف أكثر مما يعتقدون». وللعلم، زوجة الرئيس السابق كانت بوصفها رئيسة الفرع النسائي للحزب الليبرالي (يمين متشدد) - الذي ينتمي إليه المرشح وأفراد عائلة بولسونارو - كانت المسؤولة عن تنظيم المناصرين واختيار النساء المرشحات لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب وحاكميات الولايات. واليوم، تدرك ميشيل بولسونارو جيداً أن دورها أساسي في احتواء رفض الناخبات البرازيليات للصورة الذكورية المُفرطة التي تشكّل إحدى العلامات الفارقة لرجال العائلة منذ صعود زوجها إلى سدة الرئاسة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنها تتمتع باحترام شديد بين النساء في الأوساط الانجيلية المحافظة التي تشكل الرافعة الأساسية لمرشح الحزب. في مطلق الأحوال، بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، سارع فلافيو بولسونارو إلى محاولة إخماد الحريق الذي اشتعل في معسكره، وغرّد على حسابه: «لم يكن في نيتي أبداً إهانة ميشيل أو الإساءة إليها، وإن حصل ذلك عن غير قصد، فإنني أطلب منها المعذرة». لكن زوجة بولسونارو «الأب» لم تبادر إلى تخفيف التوتر الذي أثاره شريط الفيديو بين أنصار المرشح اليميني الذي كانت شعبيته تتراجع بسرعة في الاستطلاعات، بل هدّدت بكشف «الكثير من خبايا الحملة الانتخابية، وما سبقها من مناورات وصفقات». وهذا بينما كان القضاء يرفض طلب بولسونارو «الابن» زيارة والده بهدف الاطمئنان على صحته، وربما اللجوء إليه لتهدئة الأجواء. في المقابل، فإن الرئيس اليساري لولا من ناحيته يتلقى هو أيضاً ضربات من داخل معسكره؛ إذ كشفت وسائل الإعلام عن عدة فضائح مالية تطال عدداً من مساعديه والمقربين، خاصة رئيس كتلة حزب العمال في مجلس الشيوخ، وصديقه الشخصي جاك فاغنير، الضالع في عملية فساد واسعة النطاق شارك فيها عدد من قيادات الحزب المقربين من الرئيس. وبعد التحقيقات الأولية والأدلّة الدامغة التي عثرت عليها الأجهزة القضائية، قدّم فاغنير استقالته من منصبه، وسط مخاوف من أن تظهر معلومات أخرى تطال شخصيات وازنة في حزب العمال الحاكم ومقربة من لولا. وبالتالي، لا تستبعد أوساط إعلامية مطلعة أن تكون الفترة المتبقية حتى موعد الاستحقاق الانتخابي مطالع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حافلة بمزيد من فضائح الفساد المالي التي تطال المعسكرين اليميني واليساري، فضلاً عن الأجهزة القضائية العليا التي تحوم شبهات حول بعض كبار المسؤولين فيها.