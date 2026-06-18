طائرة مسيّرة تقتحم تدريبات كوريا الجنوبية... وهونغ ميونغ: ما حدث مؤسف!

وصف هونغ ميونغ بو، مدرب كوريا الجنوبية ظهور طائرة مسيّرة خلال حصة تدريبية مغلقة لفريقه بأنه «أمر مؤسف»، وذلك خلال الاستعداد للمباراة المًقرَّرة أمام المكسيك ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها المكسيك مع الولايات المتحدة وكندا.

وأبلغت قوات الأمن المكسيكية «رويترز» بأنَّ الطائرة تمَّ اعتراضها فوق ملعب التدريب، الثلاثاء؛ لأنَّها لم تكن مسجلة.

وجاء هذا التدخل في إطار عملية أمنية تُنفَّذ في جميع المدن المستضيفة لكأس العالم، وتشمل تنسيقاً لآلاف الأفراد واستخدام تكنولوجيا متطورة.

وتأتي هذه الإجراءات المُشدَّدة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الأمن في ولاية خاليسكو، التي تشهد مستويات عالية من انعدام الأمن الناجم عن تنازع عصابات على طرق تهريب المخدرات وغيرها من الجرائم.

ووقع هذا الحادث في الوقت الذي كان فيه الفريق الكوري بصدد بدء تدريبات تكتيكية حساسة. وأشار هونغ إلى أنَّ الاستعدادات الأساسية للفريق لم تتأثر.

وقال هونغ في مؤتمر صحافي: «لم يؤثر ذلك علينا بشكل كبير، لكننا كنا نستعد للمباراة، وكان ذلك هو التوقيت الأهم، لذا فإنَّ ما حدث كان مؤسفاً».

يستمع لاعبو كوريا الجنوبية إلى المدرب هونغ ميونغ بو خلال التدريب (رويترز)

وتتطلع كوريا الجنوبية إلى الاستفادة من الزخم الذي اكتسبته بفوزها 2 - 1 على التشيك بعد أن كانت متأخرةً في النتيجة، لتعزيز سيطرتها على صدارة المجموعة.

وأضفى حادث الطائرة المسيّرة مزيداً من التوتر على المباراة الحاسمة المقررة، الخميس، على «ملعب وادي الحجارة»، حيث ستسعى المكسيك إلى الاستفادة من اللعب على أرضها.

ومع توقُّع حضور جماهيري ضخم من شأنه أن يصنع أجواء متحيزة، شدَّد هونغ على ضرورة أن يحافظ لاعبوه على رباطة جأشهم لتحييد تلك الميزة.

وقال هونغ: «خاض لاعبو فريقي مباريات من هذا النوع من قبل، لكن الوضع سيكون مختلفاً. نحتاج إلى التحكم في إيقاع المباراة».