«هذا لا يعنيكم»... ردّ غاضب من رضائيان عن صافرات استهجان النشيد الإيراني

«هذا لا يعنيكم». هكذا ردّ الإيراني رامين رضائيان، صاحب هدف وتمريرة حاسمة في مرمى نيوزيلندا (2-2) مساء الاثنين على سؤال أحد الصحافيين بشأن صافرات استهجان سُمعت في ملعب «سوفاي» في لوس أنجليس أثناء عزف النشيد الإيراني خلال مباراة دخول «منتخب إيران» غمار المونديال.

وقال رضائيان بلهجة حازمة لكنها مهذبة: «إذا كان هناك أي مشكلة بيننا، فهي شأننا، ولا تعنيكم».

وأضاف: «أحترمكم، لكن هذا موضوع يخصّنا نحن، وسنقوم بحلّه، لا تقلقوا».

واستهلّ المنتخب الإيراني مشاركته في كأس العالم بتعادل مع نيوزيلندا، في مباراة استغلّها أفراد الجالية الإيرانية الكبيرة في لوس أنجليس للتعبير عن معارضتهم للجمهورية الإيرانية.

ونُظّمت تجمعات مناهضة للسلطة الإيرانية خارج ملعب سوفاي، حيث اتهم بعض المحتجين المنتخب الوطني بخدمة السلطة.

وداخل الملعب، أطلق بعض المتفرجين صافرات استهجان أثناء النشيد.

في المقابل، حظي اللاعبون الإيرانيون بتشجيع صاخب من الجمهور الذي كانت غالبيته مؤيدة لإيران.