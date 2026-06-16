ميسي يهيمن على كواليس الأرجنتين... والعالم ينتظر سحره

ربما لم يظهر ليونيل ميسي أمام وسائل الإعلام، لكنه هيمن على جزء كبير من المؤتمرات الصحافية للمنتخب الأرجنتيني قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم، حيث شدَّد المدرب ليونيل سكالوني على أهميته المحورية.

ويستعد القائد البالغ من العمر 38 عاماً لخوض مشاركته السادسة في كأس العالم، وهو رقم قياسي، في وقت أكد فيه المدرب وزملاؤه أنَّ تأثيره لم يتراجع، مع استعداد حامل اللقب لمواجهة الجزائر، يوم الثلاثاء.

وقال سكالوني للصحافيين: «ليس الأرجنتينيون وحدهم، بل أعتقد أنَّ الجميع يريد رؤية ميسي على أرض الملعب»، مؤكداً أنَّ المهاجم تعافَى من إصابة عضلية أخيراً، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة أساسياً.

وكان ميسي قد بقي على مقاعد البدلاء خلال الفوز 2 - صفر على هندوراس في مباراة ودية في السادس من يونيو (حزيران)، قبل أن يشارك بديلاً في الانتصار 3 - صفر على آيسلندا الأسبوع الماضي، مُسجِّلاً هدفاً من ركلة جزاء.

ورفض سكالوني أي إيحاء بأنَّ وجود لاعب إنتر ميامي قد يُشكِّل عبئاً على الفريق، مؤكداً أنَّ تأثيره لم يفتر رغم تغير ظروفه البدنية عبر السنوات.

وقال: «لقد كان دائماً حاضراً وأساسياً بالنسبة لنا، والآن أكثر من أي وقت مضى».