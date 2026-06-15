«مونديال 2026»: السماح للمنتخب الإيراني بالمبيت في أميركا بعد خوض مبارياته

أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم لـ«وكالة الأنباء الألمانية» الاثنين، قبل يوم من مباراتهم الافتتاحية أمام نيوزيلندا، أنه سيسمح للاعبي المنتخب الإيراني بالبقاء ليلة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة خلال كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وكان من المقرر أن يسافر الفريق إلى الولايات المتحدة في أيام المباريات فقط، وأن يعود مباشرة بعدها إلى معسكره في تيخوانا بالمكسيك.

لكن الفريق بأكمله سافر إلى لوس أنجليس قبل يوم من المباراة للقيام بمهام ما قبل المباراة، وسيقضي الآن ليلة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة، وتقام جميع مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات بالولايات المتحدة، التي تشهد حالة حرب مع إيران.

ولم تخلُ رحلة المنتخب الإيراني إلى الولايات المتحدة من المشاكل، فقد وصل المنتخب الإيراني متأخراً عن المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، وقال المهاجم مهدي طارمي إنهم غادروا معسكرهم قبل 5 ساعات من إقلاع الرحلة القصيرة.

وكان هناك شك كبير حول مشاركة إيران في كأس العالم من الأساس، نظراً للصراع مع الولايات المتحدة. وقد نقلوا معسكرهم التدريبي من أريزونا إلى المكسيك قبل الموافقة على الحضور.

ومن المحتمل أن يواجه المنتخب الإيراني المنتخب الأميركي في دور الـ32.