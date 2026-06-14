نوير يسترجع ذكريات الـ«ووكمان» ويعترف بفارق الأجيال

أكد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم، أنه بات يشعر بتقدمه في العمر، بعدما كشف الحارس الذي يبلغ 40 عاماً أنه كان يستخدم جهاز «ووكمان» في الماضي، كما أشار إلى أن زملاءه الأصغر سناً يتحدثون بطريقة مختلفة.

وتراجع نوير، الفائز بكأس العالم 2014، عن اعتزال اللعب الدولي في نسخة كأس العالم الحالية، وهو أحد أكبر اللاعبين المشاركين في البطولة التي تقام في أميركا الشمالية.

وكانت موضة الثمانينيات المتمثلة في الاستماع إلى أشرطة الكاسيت عبر جهاز محمول شائعة للغاية قبل أن تستبدلها الوسائل الرقمية الحديثة، لكن نوير أكد في مقطع فيديو نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه كان يمتلك بالفعل جهاز «ووكمان».

وقال نوير للحارس زميله أوليفر باومان: «علي أن أكون صريحاً وأقول إنني بدأت مع جهاز ووكمان. أما جهاز ديسكمان فكان يعد من الفئة الراقية». ورد باومان بأنه كان يمتلك بالفعل مشغل الأقراص المدمجة المحمول.

ومن المنتظر أن يحل نوير محل باومان 36 عاماً في حراسة مرمى ألمانيا خلال كأس العالم، رغم أن الأخير كان الحارس الذي قاد المنتخب خلال مشوار التصفيات.

لكن العلاقة بين الحارسين جيدة، حيث تحدثا أيضاً عن اللاعبين الأصغر سناً مثل جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، الذين يستخدمون أسلوباً في الحديث أو مصطلحات شبابية باللغة الألمانية لا يفهمها اللاعبون الأكبر سنا دائماً.

وقال نوير متأملاً: «أعتقد أنه إذا كنا جميعاً نسير في الاتجاه نفسه، فلا بأس أن تكون اللغة أو طريقة الكلام مختلفة قليلاً بالنسبة لنا».

ومن التطورات الحديثة في حياة قائد بايرن ميونيخ نظامه الغذائي.

وقال: «أتبع نظاماً غذائياً خالياً من الجلوتين وكذلك من اللاكتوز. لا أعاني من حساسية أو عدم تحمل لأي منهما أو أي شيء من هذا القبيل. لكنني ببساطة أعلم أنني أستعيد لياقتي بشكل أسرع، وأصبح قادراً على بدء الحصة التدريبية التالية بصورة إيجابية. لقد حققت نتائج جيدة جداً مع هذا النظام منذ عام 2017».