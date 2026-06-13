السويسري إيمبولو يسجل أول «جزائية» بمونديال 2026

تقدم المنتخب السويسري بالهدف الأول في شباك منافسه القطري، في المباراة الجارية حالياً ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وفي المباراة الجارية حالياً في ملعب «سان فرانسيسكو باي» احتسب الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز أول ضربة جزاء في النسخة الحالية من البطولة، وذلك بعد تدخل من حارس مرمى منتخب قطر، محمود أبو ندى، بقوة مع ريمو فرويلر لاعب سويسرا داخل منطقة الجزاء.
وسجل بريل إيمبولو هدف التقدم للمنتخب السويسري من ضربة الجزاء في الدقيقة 17.
وتضم المجموعة الثانية كذلك منتخبي كندا والبوسنة والهرسك، اللذين تعادلا، الجمعة، بنتيجة 1 - 1.