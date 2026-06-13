«مونديال 2026»: إصابة بوليسيتش أمام باراغواي ليست «مشكلة كبيرة»

سارع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأميركي، إلى تهدئة المخاوف بشأن كريستيان بوليسيتش بعد خروج نجم المنتخب خلال فوزه على باراغواي في كأس العالم.

وافتتح المنتخب الأميركي مشواره في المجموعة الرابعة على ملعب «صوفي» بنتيجة تبدد مخاوف الجماهير في بداية البطولة.

لكن استبدال بوليسيتش أثار قلقاً، خاصة مع حاجة الولايات المتحدة إلى قائدها وأكثر مهاجميها موثوقية ليكون جاهزاً لبقية دور المجموعات.

وأوضح مدرب المنتخب الأميركي في تصريحات نقلها موقع «إتش آي تي سي»: «تلقى بوليسيتش ركلة في الساق، ثم بدأ يشعر بشد عضلي، ولم نكن نريد المخاطرة».

ثم أضاف بوكيتينو، إن المشكلة جعلت من الصعب على بوليسيتش الاستمرار، لكن القراءة الأولية لم تكن مثيرة للذعر: «كان من الصعب مواصلة اللعب، لكننا نأمل ألا تكون مشكلة كبيرة، وأن يكون مستعداً للمباراة المقبلة».