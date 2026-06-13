اكتمال صفوف إسبانيا قبل مواجهة الرأس الأخضر

سيخوض المنتخب الإسباني مواجهته الأولى في كأس العالم، أمام الرأس الأخضر الاثنين بكامل نجومه، وذلك بعد عودة فيكتور مونوز للتدريبات بعد يوم من عودة زميليه لامين يامال ونيكو ويليامز.

وتأثر المنتخب الإسباني بالإصابات التي ضربت لاعبيه أواخر الموسم الماضي وكان عليه التأقلم على ذلك في استعداداته للمشاركة في الحدث الأبرز، وكان الثنائي ميكيل ميرينو وفابيان رويز قد تعرضا لانتكاسات قبل الانضمام للقائمة المشاركة في البطولة.

وكان القلق الأكبر في معسكر المنتخب الاسباني يتمحور حول لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، والذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليسرى في مباراة بالدوري الإسباني في أبريل / نيسان الماضي.

ومن المتوقع أن يساعد يامال فريقه لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية، حيث سبق للفريق الفوز باللقب في نسخة عام 2010

بجنوب أفريقيا، حيث كان اللاعب يبلغ من العمر عامين فقط.

على الجانب الآخر، تعرض ويليامز لإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته مع فريقه أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني في مايو / أيار الماضي، وغاب ويليامز ويامال عن فرقهما في المراحل الأخيرة من الموسم للتركيز على تعافيهما في الوقت المناسب لكأس العالم.

وكان مونوز، الذي عاد للتدريبات يوم الجمعة، تعرض لإصابة عضلية خلال لعبه مع فريقه أوساسونا في مايو / أيار الماضي.

لكن مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، لن يشرك مونوز ويامال وويليامز كأساسسين في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر في أتالانتا يوم الاثنين، وقد يكونوا جاهزين للمواجهة الثانية أمام السعودية يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري، وسيلعب الفريق مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام أوروغواي يوم 26 من الشهر ذاته في جوادالاخارا بالمكسيك.