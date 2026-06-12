ناغلسمان يستعد لاختبار المونديال... مع مرور 1000 يوم على قيادته لـ«المانشافت»

يواجه يوليان ناغلسمان أكبر اختبار له كمدرب لمنتخب ألمانيا في كأس العالم، مع اقترابه من إكمال ألف يوم في منصبه.

ولا تعتبر كأس العالم البطولة الأولى له كمدرب، فقد سبق له قيادة المنتخب الألماني في «أمم أوروبا» 2024 التي أقيمت على أرضه، حيث خرجت ألمانيا بصعوبة من ربع النهائي على يد إسبانيا التي توجت باللقب.

وكان ناغلسمان قد تحدث قائلاً بعد الهزيمة من إسبانيا: «من المؤلم أيضاً أن ننتظر عامين لنصبح أبطال العالم».

وكان ذلك تصريحاً قوياً، نظراً لأنه لم يكن قد أمضى على توليه المنصب سوى أقل من عام، وبالنظر أيضاً إلى أن أي مدرب ألماني لم يفز بكأس العالم في محاولته الأولى: لا سيب هيربيغر ولا هيلموت شون، ولا فرانز بيكنباور ولا يواكيم لوف.

وقد تقلص سقف الطموح تبعا لذلك، حيث أكد المدير الرياضي رودي فولر أن ألمانيا تريد أن تكون «صعبة الهزيمة»، وقال ناغلسمان: «سأكون سعيداً جداً إذا سمعنا أصواتاً كثيرة من الجماهير والناس في البلاد يقولون إنهم استمتعوا بمشاهدتنا».

وتستهل ألمانيا مشوارها يوم الأحد بمواجهة كوراساو، الصاعدة حديثاً، بعد تسعة انتصارات متتالية، ولكن أيضاً في ظل خروجها من دور المجموعات في آخر نسختين من كأس العالم عامي 2018 و2022.

ويرغب ناغلسمان (38 عاماً) في تبديد هذه الشكوك، لكن الضغط موجود.

وقال فولر إن ناغلسمان «متوتر، لكن بطريقة إيجابية»، وأضاف أن المدرب: «لم يعد ساذجاً كما كان قبل بطولة أمم أوروبا».

تعد طريقة الإعلان عن استدعاء الحارس مانويل نوير مثالاً بارزاً. فقد ظهر ناغلسمان على قناة «زد دي إف» التلفزيونية قبل أيام من الإعلان، لكنه لم يكن يبدو في حالة جيدة لأنه لم يرغب في الكشف عن أي شيء.

لكن ناغلسمان لم يلغ ظهوره، حيث قال فولر: «إنه يتحمل المسؤولية حتى وإن كان يعلم أنها قد تكون صعبة بعض الشيء. هذه هي طبيعته، ولهذا السبب أحبه كثيراً. ولهذا السبب أيضاً سنحظى بكأس عالم رائعة».

وتتجلى الشجاعة أيضاً في التشكيلة المتوقعة لكأس العالم، حيث يثق بالوافد الجديد ناثانيال براون في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى الثنائي الشاب فيليكس نميشا وألكسندر بافلوفيتش في خط الوسط. وكان من المتوقع أن يبدأ المراهق لينارت كارل أساسياً على الجناح الأيمن قبل إصابته.

ويتمتع ناغلسمان نفسه بميزة الشباب، فهو أصغر مدرب لألمانيا وأصغر مدرب بين جميع منتخبات كأس العالم الـ48، وسبق له تدريب فرق هوفنهايم ولايبزيغ وبايرن ميونيخ في الدوري الألماني قبل أن يصبح مدرباً لألمانيا في سبتمبر (أيلول) 2023 بعقد يمتد حتى عام 2028.

ويصادف يوم 18 يونيو (حزيران) مرور 1000 يوم على توليه المنصب، قبل يومين من المباراة الثانية ضد كوت ديفوار.

وقال فولر: «إنه يمارس هذا العمل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وهو يعلم أن الأمة بأسرها تتساءل عن بعض الأمور».

وعندما سئل ناغلسمان عما إذا كان قد استمتع بكل يوم، كان صريحاً عندما قال في بودكاست شبيلماخر: «لا، لكن الأيام الرائعة أكثر من الأيام السيئة. إنها وظيفة رائعة من الناحية العاطفية بشكل عام، ولديها شيء كبير حقاً في جعبتها هذا الصيف».