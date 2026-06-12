ميونغ بو مدرب كوريا: سعيد بالفوز على التشيك

أعرب هونغ ميونغ بو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المنتخب التشيكي 2 - 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، فجر الجمعة، بتوقيت غرينتش، بالجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم.

وقال ميونغ بو في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «إنها مباراتنا الأولى. وكانت مباراة. الفوز نفسه يجعلني سعيداً، ولكن الأمر الأكثر إيجابية هو أن الفريق فاز من خلال عدم الاستسلام».

وأضاف: «كنت أعرف أننا أكثر من قادرين على الفوز؛ لذلك عندما كانت النتيجة هي التعادل 1-1 قلت للاعبين أن يواصلوا اللعب بالطريقة التي يلعبون بها».

وأكد: «الآن، مباراة المكسيك هي مباراة مهمة أخرى. سنقضي الأسبوع المقبل في الاستعداد بشكل جيد».