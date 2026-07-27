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الرياضة رياضة عالمية

فان دي فين يشيد بطموح توتنهام بعد صفقات الصيف

ميكي فان دي فين مدافع توتنهام هوتسبير (يسار) مع روبرت سانشيز حارس تشيلسي في سيدني (أ.ف.ب)
ميكي فان دي فين مدافع توتنهام هوتسبير (يسار) مع روبرت سانشيز حارس تشيلسي في سيدني (أ.ف.ب)
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فان دي فين يشيد بطموح توتنهام بعد صفقات الصيف

ميكي فان دي فين مدافع توتنهام هوتسبير (يسار) مع روبرت سانشيز حارس تشيلسي في سيدني (أ.ف.ب)
ميكي فان دي فين مدافع توتنهام هوتسبير (يسار) مع روبرت سانشيز حارس تشيلسي في سيدني (أ.ف.ب)

يعتقد ميكي فان دي فين مدافع توتنهام هوتسبير أن ناديه يمتلك طموحاً جديداً بعد إنفاق إدارة الفريق اللندني 237 مليون جنيه إسترليني (316 مليون دولار) على الصفقات الجديدة خلال الصيف الحالي، ووعد أيضاً بتقديم أداء ممتع تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.

نجا توتنهام بشق الأنفس من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي، ووعدت عائلة لويس المالكة للنادي بتمويل ضخم لتجديد الفريق وإعادة بنائه، وقد تعاقد توتنهام بالفعل مع 6 لاعبين جدد خلال الصيف الحالي.

وحطم توتنهام الرقم القياسي في سوق الانتقالات مرتين؛ الأولى بضم لاعب الوسط ماتيوس فرنانديز مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، ثم التعاقد مع ساندرو تونالي نجم نيوكاسل يونايتد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وشدد فان دي فين على أن توتنهام الذي أنهى الموسمين الماضيين في المركز السابع عشر ببطولة الدوري، يستهدف المشاركة في البطولات الأوروبية.

وقال مدافع توتنهام لوسائل الإعلام البريطانية خلال معسكر توتنهام في أستراليا استعداداً للموسم الجديد: «إجراء النادي بعض التغييرات خطوة رائعة».

وأضاف اللاعب الهولندي: «لقد تعاقد النادي مع مدرب مميز، ودعم الفريق بصفقات رائعة، يبدو واضحاً أننا نمتلك طموحاً جديداً، وهذا أمر مهم للاعبين القدامى في الفريق».

تابع: «توتنهام يجب أن يشارك دائماً في البطولات الأوروبية، هذا أمر طبيعي، والأهم أن نفرض أسلوبنا، ونكوّن فريقاً لا يخسر بسهولة».

وختم تصريحاته: «الوضع سيكون مختلفاً عما كان عليه مع المدرب السابق في الموسم الماضي، لأننا سنعتمد حالياً على الاستحواذ وبناء الهجمات، وهو أسلوب سيكون ممتعاً للجماهير».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي أستراليا

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