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الرياضة رياضة عالمية

أوساسونا يضم الشاب دوباسين من خيخون

جوناثان دوباسين إلى أوساسونا (نادي أوساسونا)
جوناثان دوباسين إلى أوساسونا (نادي أوساسونا)
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أوساسونا يضم الشاب دوباسين من خيخون

جوناثان دوباسين إلى أوساسونا (نادي أوساسونا)
جوناثان دوباسين إلى أوساسونا (نادي أوساسونا)

أعلن نادي أوساسونا الإسباني عن توصله إلى اتفاق مع سبورتنغ خيخون لضم مهاجمه جوناثان دوباسين، في صفقة قياسية.

وذكر أوساسونا عبر موقعه الرسمي أنه سيدفع بلغ 4 ملايين يورو إلى جانب مدفوعات أخرى لسبورتنغ خيخون.

وأوضح أن سبورتنغ خيخون سيكون له حق الحصول على نسبة من أي انتقال مستقبلي للاعب الذي وقّع على عقد يمتد حتى نهاية يونيو (حزيران) 2030، بشرط جزائي قيمته 40 مليون يورو.

ويتميز دوباسين (24 عاماً) بسرعته وتنوع الأدوار الهجومية التي يمكنه القيام بها.

ولعب دوباسين في مركزي الجناح والمهاجم، وفي الموسم الماضي مع سبورتنغ خيخون سجل 17 هدفاً في 16 مباراة في دوري الدرجة الثانية، وسجل هدفاً في كأس ملك إسبانيا، وصنع 4 أهداف في 37 مباراة شارك بها في الدوري والكأس.

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