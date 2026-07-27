المصرية ميار شريف تعود لقائمة أفضل 50 لاعبة تنس

عادت المصرية ميار شريف، الاثنين، إلى قائمة أفضل 50 لاعبة في التصنيف العالمي لتنس السيدات للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2025، بعدما حققت أفضل سلسلة نتائج في مسيرتها خلال الأسابيع الأخيرة، توجتها بإحراز لقبها الثاني في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات وتحقيق 13 انتصاراً متتالياً. وتقدمت ميار (30 عاماً) خمسة مراكز لتحتل المركز 50 في أحدث تصنيف لاتحاد المحترفات، بعدما بلغت الدور قبل النهائي لبطولة هامبورغ المفتوحة، حيث توقفت سلسلة انتصاراتها إثر انسحابها بسبب إصابة في الفخذ خلال مباراتها أمام الألمانية تامارا كورباتش. ووصلت ميار، التي كان أفضل تصنيف لها في السابق (المركز 31 عالمياً)، إلى هامبورغ منتشية بإحراز لقب بطولة ياش الرومانية في وقت سابق، قبل أن تمدد سلسلة انتصاراتها إلى 13 مباراة متتالية، بينها ثماني مباريات على مستوى بطولات اتحاد المحترفات.

ومنذ منتصف يونيو (حزيران)، فازت اللاعبة المصرية في 18 من آخر 20 مباراة خاضتها، وأحرزت لقبي بطولتي بريشيا وكونتريكسيفيل من فئة 125 نقطة، بينما جاءت خسارتها الوحيدة في مباراة مكتملة خلال تلك الفترة أمام البريطانية هيذر واطسون في التصفيات المؤهلة للقرعة الرئيسية في بطولة ويمبلدون.

وكان من أبرز محطات مشوارها في هامبورغ فوزها على الإسبانية باولا بادوسا في دور الثمانية بعد مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و26 دقيقة، لتصبح سابع أطول مباراة في القرعة الرئيسية لبطولات اتحاد المحترفات خلال عام 2026. وشكلت المواجهة إعادة لنهائي بطولة ياش، الذي كانت ميار قد حسمته أيضاً بعدما اضطرت بادوسا إلى الانسحاب بسبب الإصابة.

وأكدت شريف أن نتائجها الأخيرة منحتها دفعة معنوية كبيرة رغم انتكاسة الإصابة. وكتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «خضت مشواراً طويلاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. أنا سعيدة جداً بالمستوى الذي قدمته. وبينما أركز الآن على التعافي، أتطلع إلى العودة إلى الملاعب خلال عشرة أيام وأنا أقوى مما كنت. الأفضل لم يأت بعد».

المصرية ميار شريف فازت بـ18 من آخر 20 مباراة لعبتها (د.ب.أ)

وفي ياش، أحرزت ميار ثاني ألقابها في منافسات الفردي ضمن بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، بعدما انسحبت بادوسا خلال المجموعة الثانية من المباراة النهائية. وجاء اللقب بعد أربعة أعوام من تتويج ميار بلقبها الأول في بطولة بارما عام 2022، الذي أحرزته أيضاً على الملاعب الرملية. وكتبت ميار عقب تتويجها في ياش: «سعيدة جداً بإحراز لقبي الثاني في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات هنا في بطولة ياش. كان هذا العام من أصعب الأعوام في مسيرتي، لكنني سعيدة لأنني تمكنت من تغيير الأمور». وأضافت: «ما كان ذلك ليتحقق لولا دعم مدربي الذي لم يتوقف أبداً عن الإيمان بقدراتي. وإلى عائلتي، أحبكم كثيراً وما كنت لأصل إلى هنا من دون دعمكم المستمر. شكراً لجمهوري، أشعر بمساندتكم في كل خطوة».

وتتدرب ميار في مدينة إلتشي الإسبانية تحت إشراف المدرب الإسباني خوستو غونزاليس مارتينيز، الذي يتولى تدريبها منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها.

ولدت اللاعبة المصرية في القاهرة، وبدأت ممارسة التنس في الرابعة من عمرها بتشجيع من والديها شريف وأمل. ولديها ثلاث شقيقات. وخارج الملاعب، تخرجت ميار من جامعة بيبرداين في كاليفورنيا عام 2018، وحصلت على درجة البكالوريوس في الطب الرياضي. كما تتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وترتبط باتفاقية رعاية مع أحد البنوك المصرية، وتقول إنها تستمتع بالاستماع إلى إيقاعات الطبول، وتأمل في تعلم العزف عليها يوماً ما. ومع عودتها إلى مسار الانتصارات واستعادة ثقتها بعد بداية صعبة للموسم، ستأمل ألا تعطل الإصابة الأخيرة الزخم الذي أعادها إلى قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم.